https://www.richardsilverstein.com/2023/06/06/irans-major-diplomatic-successes-offer-promise-of-regional-stability/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=tikun-olam-new-posts-daily-digest_1



Saubere Bilanz der IAEO, Wiederaufnahme der Beziehungen zu den Saudis, Deeskalation der Kriege in Jemen und Syrien und ein “Weniger-ist-mehr”-Atomabkommen jetzt möglich

Irans große diplomatische Erfolge versprechen regionale Stabilität



Von Richard Silverstein



6. Juni 2023

In den letzten Monaten hat der Iran große Erfolge bei der Durchsetzung seiner regionalen Interessen erzielt. Vor kurzem hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) zwei wichtige offene Fragen im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm geklärt. Eine solche Lösung war eine der Hauptforderungen des Irans vor der Aushandlung eines Atomabkommens. Ich erwarte, dass auch die noch offenen Fragen geklärt werden, was den Iran an den Verhandlungstisch für ein echtes Abkommen bringen wird.

außenminister in moskau

Außenminister aus dem Iran, der Türkei, Russland und Syrien verhandeln über die Rückkehr zum Status quo ante in Syrien

Die Versöhnung des Irans mit Saudi-Arabien wird den Bürgerkrieg im Jemen zumindest deeskalieren, wenn nicht gar beenden. Sie könnte auch eine Deeskalation des Konflikts in Syrien ermöglichen. Der saudische Herrscher, König Salman, hat Bashar al Assad persönlich eingeladen, der Arabischen Liga wieder beizutreten, nachdem er mehr als ein Jahrzehnt lang eine Persona non grata war. Im vergangenen Monat besuchte al Assad Saudi-Arabien zum ersten Mal seit 2011, dem Jahr, in dem der Bürgerkrieg ausbrach. Der ägyptische Außenminister reiste zum ersten Mal seit über zehn Jahren nach Syrien, um Al-Assad zu treffen. Im vergangenen Monat trafen sich die Außenminister Irans, der Türkei, Russlands und Syriens in Moskau mit dem Ziel, die Beziehungen zwischen der Türkei und Syrien zu verbessern, die aufgrund der Besetzung einer Pufferzone in Nordsyrien durch die Türkei angespannt sind. Dies war Teil des laufenden Kampfes gegen kurdische Rebellen, die ebenfalls syrisches Gebiet besetzen. Als Syriens wichtigste regionale Verbündete spielen der Iran und Russland eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen über einen eventuellen Abzug der türkischen Streitkräfte.

Als Lieferant eines Großteils der militärischen Kräfte und Waffen, die es al-Assad ermöglichen, die Kontrolle über die Gebiete wiederzuerlangen, die sein Regime verloren hat, wird die Einstellung der Feindseligkeiten es dem Iran ermöglichen, seine Präsenz zu verringern und sich auf konventionellere bilaterale Beziehungen zu konzentrieren. Dies wird der Region mehr Stabilität bieten als in den letzten Jahrzehnten.

Außenminister von China, Iran und Saudi-Arabien bestätigen die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen

Chinesische Vermittlung versöhnt Iran und Saudi-Arabien

Wie ich vor kurzem schrieb, führte die Vermittlung Chinas zu einer bahnbrechenden Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien. Beide hatten ihre Beziehungen abgebrochen, nachdem iranische Demonstranten die saudische Botschaft in Teheran niedergebrannt hatten. Die von China vermittelte Vereinbarung würde zur Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen und zur Beendigung des Stellvertreterkriegs im Jemen führen. Es wird erwartet, dass die iranische Militärpräsenz in Syrien reduziert oder ganz abgeschafft wird.

Letzten Monat kündigte der iranische Militärchef an, sich einer neuen Seestreitmacht am Golf anzuschließen, der Saudi-Arabien, die Golfstaaten, Indien und Pakistan angehören, vermutlich um die Seewege für ihre jeweiligen Länder zu schützen.

Diese Entwicklungen wurden durch eine radikale Verschiebung der nationalen Prioritäten von zwei der mächtigsten Persönlichkeiten in der Region ermöglicht: Kronprinz Mohammed bin Salman und Ayatollah Khamenei. Sie haben in wichtigen offenen Fragen, die ihre beiden Länder seit über einem Jahrzehnt entzweit haben, einen neuen Pragmatismus entwickelt. Wie mir der iranisch-amerikanische USC-Professor Muhammad Sahimi schrieb:

Khamenei hat beschlossen, dass es im Interesse seines Regimes liegt, die Zäune mit den arabischen Staaten des Persischen Golfs zu flicken. Wenn im Jemen dauerhaft Frieden herrscht und die arabischen Staaten ihre Beziehungen zu Syrien wiederherstellen, würde das den Druck auf Teheran verringern und die Kosten für die Aufrechterhaltung des Status quo senken… Das wäre eine enorme Hilfe für die Krise im Jemen und in Syrien.

Sultan von Oman besucht Iran zum ersten Mal seit 2011

Oman verspricht, eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung des Atomabkommens zwischen den USA und dem Iran zu spielen

Oman spielt auch eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung zwischen den USA und dem Iran, was zur Wiederaufnahme der offiziellen Gespräche über ein Atomabkommen führen könnte. Im vergangenen Monat stattete der Sultan des Landes dem Iran den ersten Besuch eines omanischen Staatsoberhaupts seit einem Jahrzehnt ab. Sein Land vermittelte auch zwischen den beiden Parteien, was zum JCPOA-Abkommen von 2015 führte.

US-Beamte haben für eine reduzierte Version des JCPOA-Abkommens geworben, das Donald Trump 2017 aufgegeben hatte. Sie nennen es “weniger ist mehr”: ein Abkommen, das eingefrorene iranische Guthaben in Höhe von 7 Milliarden Dollar aus Südkorea im Gegenzug für eine Einschränkung des iranischen Atomprogramms zurückerhält.

Prof. Sahimi glaubt, dass der Iran ein ehrgeizigeres Abkommen anstrebt, eine vollständige Rückkehr zum JCPOA, wodurch die in verschiedenen westlichen Ländern eingefrorenen Vermögenswerte in zweistelliger Milliardenhöhe freigegeben würden. Dies könnte jedoch aus wahltaktischen Erwägungen der USA verhindert werden:

Der Iran will eine vollständige Rückkehr zum JCPOA. Mit Blick auf die Wahlen 2024 und die jüngsten Proteste im Iran möchte die Regierung Biden nicht zu entgegenkommend erscheinen. Sie will also eine teilweise Rückkehr zum Abkommen und alles andere auf 2025 verschieben. Khamenei hat in letzter Zeit Signale ausgesandt, dass er an einer Art von Abkommen interessiert ist, und die Reise des Sultans von Oman nach Teheran könnte ein Hinweis auf die Verhandlungen hinter den Kulissen sein. Ich glaube, dass es in den nächsten Monaten zu einer Einigung kommen wird.

Israel: der Außenseiter

Israel scheint inmitten all dieser Entwicklungen der Außenseiter zu sein. Der israelische Staatschef droht weiterhin mit Krieg und lehnt jede Wiederaufnahme eines Atomabkommens vehement ab. Netanjahu jaulte auf, nachdem die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) den Iran von zwei schweren Verstößen gegen sein Atomprogramm freigesprochen hatte:

“Der Iran belügt die Internationale Atomenergiebehörde weiterhin. Die Kapitulation der Behörde vor dem iranischen Druck ist ein schwarzer Fleck auf ihrer Bilanz”, sagte Netanjahu in einer im Fernsehen übertragenen Rede vor seinem Kabinett.

“Wenn die IAEA zu einer politischen Organisation wird, dann ist ihre Aufsichtstätigkeit im Iran ohne Bedeutung…

Es ist reichlich gewagt, die IAEO zu beschuldigen, “politisch” zu werden, wenn Israel die Organisation seit Jahren manipuliert und ihr angeblich gestohlene iranische Dokumente untergeschoben hat, die angeblich beweisen sollten, dass der Iran nach einer Atomwaffe strebt.

Der unerbittliche Hass des israelischen Premierministers auf den Iran und den JCPOA würde erklären, warum der US-Außenminister diese Woche Saudi-Arabien besuchen wird, Israel aber brüskiert. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass die USA einen Plan verfolgen, der ein wie auch immer geartetes Abkommen mit dem Iran vorsieht. Es ist fast schon eine Vorschrift, dass US-Beamte, die den Nahen Osten besuchen, einen Zwischenstopp in Israel einlegen müssen. Die Tatsache, dass Blinken einen Zwischenstopp dort auslässt, zeigt, dass sich das Blatt wendet. Und zwar nicht zu Israels Gunsten.

Während sich die arabischen Staaten versöhnen, führt Israel den gefühlt (und wahrscheinlich auch tatsächlich) tausendsten Angriff auf militärische Ziele der Hisbollah und des Iran in Syrien und im Libanon durch. Man könnte sagen, dass man mit dem Kopf gegen die Wand rennt. Israels vergebliche Hoffnung, dass Saudi-Arabien dem Abraham-Abkommen beitritt, scheint trotz der Bemühungen der USA und Israels, dies zu erreichen, im Sande zu verlaufen. Ich sehe durchaus eine kleine Chance für eine solche Normalisierung. Allerdings nur, wenn die USA im Gegenzug die Zustimmung Israels zu einem Nuklearabkommen verlangen, was möglicherweise ein ernsthaftes Zugeständnis Israels an die palästinensische Seite einschließt. Die Chancen dafür sind angesichts der israelischen Unnachgiebigkeit allerdings ziemlich gering.

Abgesehen davon sehen die Saudis in einer Hinwendung zum Iran langfristig mehr Vorteile als in einer Hinwendung zu Israel. Auch die Hoffnung, dass sich die Saudis an einem künftigen Angriff auf den Iran unter israelischer Führung beteiligen würden, hat sich in Luft aufgelöst. Damit würde Israel allein und isoliert dastehen. Sollte Präsident Biden wiedergewählt werden, wäre es viel wahrscheinlicher, dass er Israel auffordert, von einem solchen Angriff Abstand zu nehmen. Wenn Trump ins Weiße Haus zurückkehrt, sind natürlich alle Wetten ungültig.

Israel könnte der letzte Mann sein, der in diesem Spiel der Reise nach Nahost noch steht. Wenn es weiterhin denselben gescheiterten Ansatz verfolgt, während seine ehemaligen arabischen Verbündeten weitergezogen sind, wird es keine Stühle mehr finden. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …