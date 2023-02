“Was bleibt also am Ende von “Europa” übrig, wenn die NATO – eigentlich Washington – wirklich regiert?”

Trials and Tribulations of the Collective West © Photo: REUTERS/Dado Ruvic Sit back, relax and enjoy a race to the bottom of the Grand Canyon. The only question is who will get there first: the EU, NATO, or both. One may be excused to imagine all sorts of amusement games unrolling at the HQ of the Russian General Staff as The Empire and NATO go literally bonkers.

Irrungen und Wirrungen des kollektiven Westens



von Pepe Escobar

31. Januar 2023

Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie ein Rennen zum Grund des Grand Canyon. Die Frage ist nur, wer zuerst dort ankommt: die EU, die NATO oder beide.

Man kann sich vorstellen, dass im Hauptquartier des russischen Generalstabs alle möglichen Unterhaltungsspiele ablaufen, während das Imperium und die NATO buchstäblich verrückt werden. Welchen verrückten Trick werden sie sich als nächstes einfallen lassen – außer dem Dritten Weltkrieg?

Hier ist eine köstliche Zusammenfassung der Dementia Praecox der NATO. Bisher ist alles fehlgeschlagen, von “lähmenden Sanktionen” bis hin zu allen möglichen Wunderwaffen, während der gesamte Globale Süden die Heldentaten von Wagner PMC bestaunt, der jetzt als die beste Stadtkampfmaschine des Planeten konfiguriert ist.

Das Sprachrohr der CIA, die Washington Post, gab bekannt, dass Washington den Leberwurstkanzler Scholz wieder einmal zum Frühstück, Mittag- und Abendessen eingeladen hatte. Die Idee stammt von Außenminister Tony Blinken: Wir sollten ankündigen, dass wir in einer unbestimmten Zukunft M1 Abrams an die Ukraine liefern werden, um Scholz die Möglichkeit zu geben, die Leoparden jetzt freizugeben.

Ist die deutsche Souveränität in Aktion nicht wunderbar?

Jeder Militäranalytiker mit einem IQ über Raumtemperatur weiß, dass all diese Leopards ordnungsgemäß verbrannt werden – oder besser noch, gefangen genommen und von russischen Militärspezialisten seziert werden.

Was also als nächstes passiert, ist ein weiterer Vektor des – bisher sehr erfolgreichen – von den USA entfesselten deutschen Entindustrialisierungsprogramms: Die Amerikaner werden mit ihrem “stark verbesserten” Abrams in den deutschen militärisch-industriellen Komplex eindringen – der vielleicht 2024 eintreffen wird, wenn nur noch eine Rumpf-Ukraine existiert, oder überhaupt nicht mehr. Die Abrams müssen sich also nicht im Kampf bewähren – sie werden nicht gefangen genommen und/oder verbrannt.

In Washington kursieren Gerüchte, dass die “Strategie” der USA in der Ukraine – die in endlosen Berichten von Denkfabriken ausführlich beschrieben wird – angepasst werden muss. Es geht nicht mehr darum, “Russland zu besiegen”, sondern Kiew die Mittel an die Hand zu geben, um Russland “Angst zu machen”. Der russische Generalstab muss in seinen Stiefeln zittern.

In der Zwischenzeit endet im wirklichen Leben fast jedes mögliche Szenario, das in Washington und Brüssel durchgespielt wird, damit, dass die NATO wie eine riesige, gepanzerte Version von Wile E. Coyote in die Tiefen des Grand Canyon stürzt. Und das gilt selbst dann, wenn die viel beschworene russische Offensive “Großer Pfeil” in einigen Tagen oder Wochen oder überhaupt nicht beginnt.

Der russische Generalstab ist wohl schon vor langer Zeit zu dem Schluss gekommen, dass es keinen Sinn hat, die Ukraine innerhalb weniger Stunden in Schutt und Asche zu legen – was ihnen leicht gelingen könnte. Daher der sagenumwobene Ansatz der “Hackmaschine”, der der NATO keine Ausreden für eine “Eskalation” bietet (was sie ohnehin immer wieder tut, wie Jens “Krieg ist Frieden” Stoltenberg so gerne nachplappert).

Der Trick besteht darin, dass der Eskalationswahn der NATO in gewisser Weise vom russischen Generalstab gesteuert wird, der stets berechnet, welche optimalen Manöver die militärische Ausrüstung der NATO schneller aufbrauchen. Nennen Sie es die russische Version des beliebten Sprichworts “Der Frosch im kochenden Topf merkt nicht, dass er gekocht wird, bis er krächzt”.

Angriff auf Russland-China-Iran

Die absolute Verzweiflung schlägt sich nun grafisch in Angriffen auf den Iran nieder. Sowohl Russland als auch China haben den Iran als ihren wichtigsten Verbündeten in Westasien für den gesamten, komplexen Prozess der Integration Eurasiens; strategische Partnerschaften verbinden das Trio miteinander.

Der Angriff auf das Verteidigungsministerium in Isfahan mit Drohnen – ein totaler Fehlschlag – und die Bombardierung eines IRGC-Konvois mit humanitären Hilfsgütern auf dem Weg vom Irak nach Syrien sind also eine ernsthafte, von den USA und Israel koordinierte Provokation.

Im Wesentlichen handelt es sich dabei auch um Angriffe gegen Russland und China. Israel kann ohne die Erlaubnis der USA weder die Hand noch den Fuß heben. Der iranische Geheimdienst könnte in der Lage sein, herauszufinden, wie die Strauss’sche neokonservative und neoliberale Kabale, die für die US-Außenpolitik verantwortlich ist, diese Angriffe genehmigt, wenn nicht sogar angeordnet hat, die natürlich direkt mit der Verzweiflung der NATO in der Ukraine zusammenhängen.

Im Zweifelsfall sollte man sich auf Zbig “Grand Chessboard” Brzezinski berufen: “Das gefährlichste Szenario wäre möglicherweise eine große Koalition aus China, Russland und vielleicht dem Iran, eine ‘anti-hegemoniale’ Koalition, die nicht durch eine Ideologie, sondern durch aktuelle Missstände vereint wäre. Sie würde in Umfang und Reichweite an die Herausforderung erinnern, die einst der chinesisch-sowjetische Block darstellte.

Und ähnlich wie die Ukraine/Russland ist natürlich auch Taiwan/China.

Wie der Credit-Suisse-Stratege Zoltan Pozsar ausführlich dargelegt hat, sind die Amerikaner operativ schlecht gerüstet, um ihren Zweifrontenkrieg gegen die gleichrangigen Konkurrenten Russland und China zu unterstützen, wenn Taiwan Chips für US-Raketen herstellt, die Washington dann zur “Selbstverteidigung” nach Taiwan schickt, Taiwan aber warten muss, weil die Raketen stattdessen in der Ukraine benötigt werden, oder die Chips aufgrund einer möglichen See- und Luftblockade durch China nicht in die USA geliefert werden können.

Bye bye Pax Americana. Es ist die Angst, ja Paranoia, vor einem zerstörten Taiwan – und die Zerstörung würde in jedem Szenario von den Amerikanern selbst provoziert -, die die Strauss’schen neokonservativen und neoliberalen Kabalen dazu veranlasst hat, zu verlangen, dass ihre Chips Made in USA sind.

An der Energiefront hat Washington angesichts der niedrigen Energiekosten in den USA darauf gesetzt, dass ein Großteil der Deindustrialisierung Deutschlands zu amerikanischen Gunsten ausfallen würde. Da jedoch die iranischen, russischen und venezolanischen Ölpreise niedriger sind als die der USA, wird sich nicht viel von der Produktion in den Hegemon verlagern: Sie wird nach China gehen.

Auf dem Grund des Grand Canyon!

Die gemeinsame Erklärung von EU und NATO vom 10. Januar zeigt anschaulich, dass die EU nichts anderes ist als der PR-Arm der NATO.

Die gemeinsame Mission von NATO und EU besteht darin, mit allen wirtschaftlichen, politischen und militärischen Mitteln dafür zu sorgen, dass sich der “Dschungel” stets gemäß der “regelbasierten internationalen Ordnung” verhält und sich vom “blühenden Garten” bis ins Unendliche ausplündern lässt.

Was bleibt also am Ende von “Europa” übrig, wenn die NATO – eigentlich Washington – wirklich regiert?

“Europa”, so die unerbittliche Propaganda, bedeutet, “unsere Werte” zu verteidigen – wie Frieden, Demokratie und Wohlstand. Der Trick ist, dass nicht gewählte Eliten die implizite Identifizierung dieses imaginären, praktisch heiligen “Europas” mit der Europäischen Union erzwungen haben. Und so hat die EU eine mythische Identität erlangt.

Im wirklichen Leben hat sich die EU – wie auch das reale, politisch organisierte “Europa” – natürlich als giftiges Instrument der Spaltung der europäischen Völker erwiesen.

Statt in den Frieden hat sie in einen totalen, wütenden Krieg gegen Russland investiert. Die EU ist wohl die demokratisch unverantwortlichste Institution auf dem Planeten: Verbringen Sie einen Tag in Brüssel und Sie werden alles verstehen. Und anstelle von Wohlstand hat die EU die Sparsamkeit institutionalisiert.

Lehnen Sie sich also zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie ein Rennen zum Grund des Grand Canyon. Die einzige Frage ist, wer zuerst dort ankommen wird: die EU, die NATO oder beide. Übersetzt mit Deepl.com





Pepe Escobar

Unabhängiger geopolitischer Analyst, Schriftsteller und Journalist

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …