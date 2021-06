Irrweg Elektroauto Jürgen Todenhöfer

Über 90 % der Menschheit, vor allem die Menschen in ärmeren Ländern, können sich ein Elektroauto gar nicht leisten. So fahren noch in 50 Jahren über eine Milliarde meist uralte Verbrennerautos. Für diese “Verbrenner” brauchen wir CO2-freien Kraftstoff, wenn uns die Rettung des Klimas wirklich wichtig ist.

CO2-freien Kraftstoff gewinnt man in mehreren Etappen aus GRÜNEM WASSERSTOFF, erzeugt aus Sonnen- und Windenergie in den riesigen Sonnenwüsten der Welt.

Anders als die Grünen behaupten, werden deutsche oder europäische Sonnen-und Windenergie nie ausreichen, um unseren riesigen Bedarf an erneuerbarer Energie zu decken. 2020 betrug der Anteil der Sonnen-und Windenergie am “Brutto-Endenergieverbrauch” Deutschlands – also nicht nur an Strom, sondern auch in Industrie, Verkehr oder Landwirtschaft – gerade mal 7,9 %.

Diese bescheidenen Zahlen zeigen, dass wir den überwiegenden Teil der Sonnen- und Windenergie in Zukunft aus den riesigen Sonnenwüsten der Welt beziehen ‘müssen’. Und nicht nur weiter im regnerischen Deutschland produzieren können. Nur dann kommen wir an die benötigten großen Mengen erneuerbarer Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen. Heute zahlen wir aufgrund der verfehlten Strategie der Grünen, aber auch der CDU, die höchsten Strompreise in Europa.

In den riesigen Sonnenwüsten unserer Welt wären Photovoltaik und Windräder zusätzlich ein lebenswichtiges Geschäftsmodell im Kampf gegen die Armut. Grüner Wasserstoff aus den Sonnenwüsten der Welt schafft eine Win-Win-Situation. Für alle. Er ist die große Alternative zur kurzsichtigen Elektroauto-Strategie.