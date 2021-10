“Merkels christliche Werte” Deutschland im Zeichen der Staatsrädson, nache dem “Oder per Mutti”

Bild: Young women wearing headscarves attend a 2020 session of the German parliament (AFP)



Islamophobie in Deutschland: “Ich werde nicht einmal als Person gesehen”.



Von Hebh Jamal



: 14. Oktober 2021

Frauen kämpfen gegen systematische Versuche der Regierung, ihnen vorzuschreiben, was sie in der Öffentlichkeit und am Arbeitsplatz tragen dürfen und was nicht

Während der jüngsten Bundestagswahl weigerten sich Wahlhelfer in der westlichen Stadt Bergheim zunächst, einer 21-jährigen Muslimin, die einen Hidschab und eine Schutzmaske trug, die Stimmabgabe zu gestatten.

Berichten zufolge beriefen sich die Wahlhelfer auf ein Verbot der Gesichtsverhüllung, um ihr die Stimmabgabe zu verweigern, und erklärten, die Wähler müssten erkennbar sein. Die Frau durfte schließlich wählen, nachdem sie sich bei der Stadtverwaltung beschwert hatte, da dies eine klare Verletzung ihrer Rechte und ein eklatanter Ausdruck von Islamophobie war.

Die Entscheidung, den Hijab zu tragen und sichtbar muslimisch zu werden, verändert den Status muslimischer Frauen und macht sie automatisch zu “Anderen”.

Angesichts dieses Vorfalls fragen sich nun viele, ob auch andere muslimische Frauen in Wahllokalen abgewiesen wurden – und ganz allgemein, wie weit verbreitet die geschlechtsspezifische Islamophobie in der deutschen Gesellschaft ist.

Seit Jahren kämpfen deutsche Musliminnen gegen systematische Versuche der Regierung, ihnen vorzuschreiben, was sie in der Öffentlichkeit und am Arbeitsplatz tragen dürfen und was nicht. Im Juli dieses Jahres entschied das höchste Gericht der Europäischen Union, dass Unternehmen ihren Angestellten das Tragen religiöser Kleidung oder Symbole, einschließlich Kopftüchern, unter dem Vorwand der Neutralität verbieten können. Der Fall wurde von zwei deutschen Musliminnen angestrengt, die von ihren Arbeitgebern wegen des Tragens des Kopftuchs suspendiert wurden.

Die Hyperpolitisierung der muslimischen weiblichen Identität, bei der politische Persönlichkeiten und die Medien über ihr Recht auf Karriere und soziale Eingliederung debattieren, mündet in direktem antimuslimischem Rassismus in ihrem Alltag.

Häufige Diskriminierung

Muslimische Mädchen erleben in der Schule häufig Diskriminierung. “Ich erlebe antimuslimischen Rassismus so oft, dass ich ihn manchmal gar nicht bemerke”, sagte Rabia, eine 16-jährige deutsche Muslimin, gegenüber Middle East Eye. “Ich habe einen Lehrer, der mich auf mein Kopftuch reduziert und darauf besteht, dass meine Eltern mich zwingen, es zu tragen, obwohl ich ihm mehrmals erklärt habe, dass das nicht der Fall ist.

“In der Schule werde ich nicht einmal als Person wahrgenommen; man macht sich nicht einmal die Mühe, meinen Namen zu lernen. Die Lehrer sprechen mich nur mit Fatima an, weil es in meiner Klasse ein anderes muslimisches Mädchen mit diesem Namen gibt. Ich heiße Rabia; meinen Namen sollte man sich merken.”

Wie Europa Islamophobie zu einem gefährlichen Mythos machte

Mehr lesen ”

Eine andere junge Muslimin, die 19-jährige Nazanin, erzählte MEE: “In der neunten Klasse, auf einer Klassenfahrt, warf eine deutsche Frau eine Flasche nach mir und schrie rassistische Beleidigungen. Ich war erst 14. Meine Lehrer haben nichts unternommen, um sie aufzuhalten. Obwohl ich jetzt meinen Abschluss gemacht habe, ist der Rassismus nur noch schlimmer geworden.”

Die Daten zeigen, dass junge muslimische Schüler, insbesondere Mädchen, in den öffentlichen Schulen in Deutschland in alarmierendem Maße diskriminiert werden, was zu einem Klima niedriger Erwartungen und Entmutigung führt. Eine Umfrage ergab, dass deutsche Lehrer nicht-ethnisch-deutsche Kinder eher für niedrigere Schulformen empfehlen als ethnisch-deutsche Schüler, was sich auf ihre berufliche Laufbahn und ihren weiteren Bildungsweg auswirkt.

“Meine Noten haben gelitten, weil mein Lehrer mir weismachte, dass meine Erziehung mich zu einem langsamen Denker macht”, sagte Ahlam, 19, gegenüber MEE. “Ich habe von Natur aus gestottert, und er hat mir das Gefühl gegeben, dass ich mich schäme, am Unterricht teilzunehmen. Meine Noten wurden nur noch schlechter.”

Islamfeindliche Begegnungen

Die antimuslimische Diskriminierung, der sich Frauen in öffentlichen Einrichtungen ausgesetzt sehen, spiegelt die allgemeine Haltung Deutschlands gegenüber dem Hijab wider. Als sichtbares Zeichen muslimischer Identität wird er als Gegenpol zur deutschen Kultur und Gesellschaft angesehen.

Die Entscheidung, den Hidschab zu tragen und sichtbar muslimisch zu werden, verändert den Status muslimischer Frauen und macht sie automatisch zu “Anderen”. Mehrere muslimische Frauen, von Kindern bis hin zu Erwachsenen, berichteten dem MEE, dass sie aufgrund ihrer Entscheidung, sichtbar muslimisch auszusehen, ständig mit Islamophobie konfrontiert sind.

“Ich war eines Tages auf dem Heimweg, als mir ein Mann seinen Regenschirm wie eine Pistole vor das Gesicht hielt”, sagte die 17-jährige Sema. “Er tat so, als würde eine Waffe abgefeuert, und nannte mich dann einen Terroristen, während er und sein Freund lachten. Ich konnte mich nicht wehren, ich bin einfach weitergelaufen.

Eine muslimische Frau gibt während der Bundestagswahl 2017 in Berlin einen Stimmzettel ab (AFP)

Bushra, 21, war beim Einkaufen, als eine andere Kundin sie des Ladendiebstahls bezichtigte. “Ich wurde gezwungen, meinen Hidschab abzulegen, um zu beweisen, dass ich nichts darunter verstecke”, sagte sie gegenüber MEE. “Ich wurde nach meiner Nationalität gefragt, obwohl ich meinen deutschen Personalausweis in der Hand hielt. Als die Polizei mich gehen ließ, wollte ich die Frau, die mich beschuldigte, nur noch fragen: Warum?”

Latifa, 25, erinnerte sich: “Ich habe mich in einem Supermarkt beworben, weil sie zu Beginn [der Covid-19-Pandemie] dringend Aushilfskräfte suchten. Man sagte mir, ich könne dort nicht mit dem Hidschab arbeiten, weil der Supermarkt ‘neutral’ sei.”

Am ersten Tag eines Praktikums wurde der 21-jährigen Frau Iman gesagt, sie müsse ihren Hidschab ablegen, “sonst werde ich als Putzfrau enden. Ich konnte das Praktikum nicht fortsetzen, weil ich mich entschieden hatte, meiner Religion zu folgen”. In ähnlicher Weise sagte die 28-jährige Shazia, dass ihr eine Stelle als Kindergärtnerin verweigert wurde: “Mir wurde gesagt, dass sich weiße Deutsche nicht wohlfühlen würden, wenn sie ihre Kinder in eine Kita mit jemandem schicken, der so gekleidet ist wie ich.”

Auf der Suche nach Gleichberechtigung

In einer vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Bonn veröffentlichten Studie wurden 1.500 identische Lebensläufe an deutsche Unternehmen geschickt – mit dem Unterschied, dass einige den Namen Meryem Ozturk und andere Sandra Bauer trugen. In 18,8 Prozent der Fälle wurde Bauer zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen, Ozturk dagegen nur in 13,5 Prozent der Fälle. Wenn das Foto von Ozturk sie mit einem Kopftuch zeigte, wurde sie in nur 4,2 Prozent der Fälle eingeladen.

Die Forscher stellten fest, dass diese Ergebnisse darauf hindeuten, dass eine Frau, die ein Kopftuch trägt, 4,5 Mal so viele Bewerbungen verschicken müsste, um die gleiche Anzahl von Rückrufen zu erhalten wie eine Bewerberin mit einem deutsch klingenden Namen.

In Deutschland und anderen westlichen Ländern herrschen starke Vorurteile darüber, wie muslimische Frauen innerhalb ihrer Kultur und Religion behandelt werden. Ein gängiges Stereotyp besagt, dass muslimische Frauen mit Migrationshintergrund aufgrund kultureller Unterschiede, wie z. B. Hausfrauen und Kindererziehung, weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Es wird jedoch nicht davon ausgegangen, dass die Integration muslimischer Frauen in den Arbeitsmarkt aufgrund diskriminierender Praktiken, wie sie beispielsweise durch die deutschen Neutralitätsgesetze aufrechterhalten werden, viel schwieriger ist.

Ich bin dankbar für Teile der Gesellschaft, die offener reagieren und einen nicht wie einen Menschen zweiter Klasse sehen und behandeln, nur weil man sichtbar muslimisch ist”.

– Sophie, 29

Eine solche Diskriminierung kann Frauen davon abhalten, am Arbeitsmarkt teilzunehmen und sogar eine Ausbildung zu absolvieren. Einige junge muslimische Frauen entscheiden sich bei der Berufswahl nicht nur nach ihrem Interesse, sondern auch nach den potenziellen Hindernissen, die sie aufgrund ihres Hidschabs überwinden müssen.

“Ich bin noch nicht auf dem Arbeitsmarkt, aber ich muss meine Präferenzen wegen der Diskriminierung am Arbeitsplatz ständig ändern”, sagte die 16-jährige Mariam gegenüber MEE. Gleichzeitig sagt die 25-jährige Medine, dass sie manche Jobs ganz vermeidet: “Ich bewerbe mich bewusst nirgends, wo ich direkten Kundenkontakt habe, um die Hindernisse der Neutralität zu vermeiden.”

Eine muslimische Frau wird also nicht nach ihren Qualifikationen beurteilt, sondern danach, ob sie “deutsch” genug ist, um zu arbeiten. Zulal, 27, erzählte MEE, dass, wenn sie sich für einen Job bewirbt und ein Vorstellungsgespräch bekommt, über ihre Qualifikationen “vielleicht fünf Minuten gesprochen” wird, während ihr Kopftuch 15 Minuten Diskussion auslöst.

Die meisten muslimischen Frauen in Deutschland wollen einfach nur gleichberechtigt behandelt werden. Wie Sophie, 29, es ausdrückt: “Das Leben in dieser Gesellschaft ist hart, anstrengend und psychisch schmerzhaft. Gleichzeitig bin ich dankbar für Teile der Gesellschaft, die offener reagieren und einen nicht wie einen Menschen zweiter Klasse sehen und behandeln, nur weil man sichtbar muslimisch ist.” Übersetzt mit Deepl.com

Hebh Jamal setzt sich gegen Bildungsungleichheit, Islamophobie und die Besetzung Palästinas ein.

