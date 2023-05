https://www.middleeastmonitor.com/20230511-israel-75-years-of-massacres-abuse-and-displacement/

Israel, 75 Jahre Massaker, Missbrauch und Vertreibung

Von Nabil Al-Sahli

11. Mai 2023

Einundfünfzig Jahre nach der ersten zionistischen Konferenz in der Schweizer Stadt Basel wurde Israel auf 78 Prozent der Fläche des historischen Palästina gegründet. Die große palästinensische Katastrophe, die Nakba, war eine der wichtigsten Folgen der Gründung des “Staates” im Mai 1948, der nicht aufhörte, seine Strategie umzusetzen, die von David Ben-Gurion, dem ersten israelischen Premierminister, zusammengefasst wurde, der sagte, dass die Situation in Palästina mit militärischer Gewalt geregelt werden wird. Dies war der wichtigste strategische Ausgangspunkt für die Besetzung Palästinas und seine spätere Judaisierung.

Massaker und Vertreibung

Das hervorstechendste Merkmal der Bewegungen des Schurkenstaates (Israel) waren – und sind immer noch – die von zionistischen Organisationen und der israelischen Armee organisierten Massaker an der Bevölkerung palästinensischer Dörfer, um möglichst viele Palästinenser zum Verlassen ihres Landes zu zwingen und sie durch jüdische Einwanderer aus aller Welt zu ersetzen, mit dem Ziel, eine zwangsjüdische Bevölkerungsstruktur durchzusetzen.

Während die Araber Palästinas auf den Krieg völlig unvorbereitet waren und sich mehrheitlich unbewaffnet in einer defensiven Position befanden, starteten die zionistischen Hagana-, Irgun- und Stern-Banden koordinierte Offensivschläge gegen die arabische Zivilbevölkerung in den drei wichtigsten Städten, Haifa, Jerusalem und Jaffa, sowie auf dem palästinensischen Land. Sie verübten organisierte Massaker und zerstörten Häuser, um die palästinensischen Araber zum Verlassen der Stadt zu zwingen.

Die Massaker begannen nicht erst im Jahr 1948. In der Nacht des 15. Juli 1947 drang eine Hagana-Truppe in den Zitronenhain von Rashid Abu Laban ein, der zwischen Jaffa und Petah Tikva gelegen war. Eine siebenköpfige Familie schlief in ihrem Haus und neun weitere Arbeiter schliefen außerhalb des Hauses. Die Angreifer legten Sprengsätze und eröffneten das Feuer und töteten 11 Araber, darunter eine Frau und ihre drei Töchter.

Am 29. September 1947 griff die Hagana auch den Markt von Haifa an und zerstörte den Laden von Ahmed Diab Al-Julani mit Sprengsätzen. Am 12. Dezember 1947 drangen Irgun-Truppen in britischen Militäruniformen in die Stadt Tira im Bezirk Haifa ein, töteten 12 Araber und verletzten 6 weitere. Am Tag nach diesem Massaker warf die Irgun-Bande Bomben auf arabische Versammlungen am Damaskustor in Jerusalem und tötete 4 Araber. Am selben Tag überfiel die gleiche zionistische Bande ein arabisches Café in der King George Street in Jaffa und tötete 6 Araber.

Nach statistischen Angaben wurden am 13. Dezember in allen palästinensischen Städten 21 arabische Zivilisten durch die organisierten zionistischen Massaker getötet, und die zionistischen Banden setzten ihre organisierten Massaker in den verschiedenen palästinensischen Dörfern und Städten fort.

Das größte Massaker fand am 30. Dezember 1947 statt, als eine Gruppe der Irgun-Bande zwei Milchkannen mit Bomben auf eine Gruppe von etwa hundert palästinensischen Arbeitern warf, die vor der Ölraffinerie in Haifa standen, um sich für die Arbeit zu registrieren. Bei dem Anschlag wurden sechs Araber getötet und 46 weitere verwundet. Bei den Zusammenstößen innerhalb der Raffinerie töteten die Araber in Selbstverteidigung 41 Juden und verwundeten 48 weitere. Bis heute fährt Israel fort, die palästinensischen Orte mit neuen Namen zu judaisieren.

Die britische Rolle

Die Balfour-Erklärung legte den Grundstein für die Gründung Israels. Zionistische Banden verübten während der britischen Besetzung Palästinas 12 Massaker, während danach 13 Massaker verübt wurden, alle an wehrlosen Palästinensern. Diese Banden setzten ihre Massaker, die Zerstörung von Häusern und den Druck auf die Palästinenser in allen palästinensischen Dörfern und Städten fort, insbesondere in der Zeit von Januar 1948 bis Mai desselben Jahres.

Der Angriff erfolgte von drei Seiten, während die vierte Seite als einziger Fluchtweg für die Palästinenser übrig blieb, die die Massaker überlebten und die Nachrichten über die Geschehnisse in den umliegenden Dörfern mitbrachten, damit sich der Schrecken in den Herzen der Menschen ausbreiten konnte.

Die zionistischen Massaker gipfelten in der Ermordung des schwedischen internationalen Vermittlers, Graf Folke Bernadotte, am 18. September 1948 in Jerusalem durch zionistische Banden, zu denen auch der ehemalige Ministerpräsident Yitzhak Shamir gehörte, nachdem der internationale Vermittler in seinem Bericht an die UN-Generalversammlung Israel für die Entstehung des Flüchtlingsproblems verantwortlich gemacht hatte. Er betonte, dass keine Regelung ohne die Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Heimat gelingen könne. Auf der Grundlage seines Berichts stimmte die Generalversammlung am 11. Dezember 1948 über die Resolution 194 ab.

Generell führten die zionistischen Massaker in den Jahren 1948 und 1949 zur Zwangsvertreibung von etwa 61 Prozent der arabischen Bevölkerung Palästinas. Der Grund für die Vertreibung von 25 Prozent der Bevölkerung aus etwa 532 arabischen Dörfern war die direkte Vertreibung im Anschluss an die von den zionistischen Streitkräften begangenen Massaker, während 55 Prozent der Bevölkerung dieser Dörfer, von denen 400 Dörfer vollständig zerstört wurden, nach einem militärischen Angriff auf sie vertrieben wurden. 10 % der arabischen Dorfbewohner wurden unter der Last des Militärangriffs umgesiedelt. Das bedeutet, dass 89 % der arabischen Vertriebenen unter militärischem Druck vertrieben wurden, während 10 % unter dem Eindruck der psychologischen Kriegsführung oder der Andeutung eines bevorstehenden Angriffs vertrieben wurden.

Die zionistischen Massaker und die Zerstörung von Häusern hörten auch nach 1948 nicht auf. Im Jahr 1967 vertrieb die israelische Armee 460.000 Palästinenser aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen, und sie wurden aus ihren Häusern vertrieben.

Im Rahmen seiner systematischen und andauernden Massaker verübte Israel 1990 in den Höfen der Al-Aqsa-Moschee ein grausames Massaker, bei dem 13 Palästinenser getötet wurden. Ein zionistischer Siedler, der von den israelischen Parteien bezahlt wurde, verübte 1993 auch ein Massaker in der Ibrahimi-Moschee, bei dem etwa 60 unbewaffnete palästinensische Zivilisten getötet wurden.

Die israelischen Massaker beschränkten sich nicht auf Palästina, sondern erstreckten sich auch auf andere arabische Gebiete, und eines der wichtigsten Kapitel waren die israelischen Luftangriffe auf die Stadt Qana im Südlibanon. Dabei wurden etwa 100 Frauen, ältere Menschen und Kinder auf dem UNIFIL-Gelände im Südlibanon getötet.

Darüber hinaus verübte der israelische Mossad mehrere Massaker innerhalb und außerhalb Palästinas, ganz zu schweigen von den organisierten Morden an zahlreichen palästinensischen Botschaftern und Intellektuellen im Ausland. Die zionistischen und israelischen Attentate und Massaker hörten nicht auf. In der Zeit zwischen 1948 und 2023 hat Israel mit westlicher Unterstützung auf militärischer, politischer, finanzieller und medialer Ebene Massaker als grundlegendes Mittel zum Überleben eingesetzt. Die tägliche Ermordung von Palästinensern in Dörfern, Städten und Lagern im Westjordanland durch die israelische Armee ist auf Videomaterial zu sehen. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Arabi21 am 9. Mai 2023

