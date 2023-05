Israel: Ben-Gvir hält Rede am Mahnmal für die “Märtyrer” Baruch Goldstein und Meir Kahane Von Frank Andrews

Das ist einer der zionistischen Faschisten und Kriminellen, die sich weder schämen die mörderischen Besatzungsverbrechen zu begehen, noch Rassisten und Faschisten und einem verurteilten jüdischen Massenmörder zu huldigen. Dafür müsste er, wie auch andere Kollegen ins Gefängnis kommen und nie wieder in ein öffentliches Regierungsamt zurückkehren dürfen. Sie sind Teil einer kriminellen Vereinigung, die Ministerämter in diesem Regime bekleiden. Evelyn Hecht-Galinski

Israel ‘s far-right Minister for National Security Itamar Ben-Gvir has been filmed giving a speech in front of a wall-hanging glorifying Israeli settler Baruch Goldstein, who massacred 29 Palestinians in 1994. Images obtained by Haaretz show Ben-Gvir speaking on the eve of Israeli Independence Day last week, surrounded by security from the prime minister’s office.