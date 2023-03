Israel Ben-Gvir ordnet Abriss palästinensischer Häuser in Ost-Jerusalem während des Ramadan an

Ben Gvir gehört für seine Pogrome sofort vor den Internationalen Gerichtshof und gerade Deutschland hätte die Verantwortung dass zu verlangen. Sind sie nicht dauernd dabei, wenn es darum geht Putin zu diffamieren und ihn als Kriegsverbrecher vor ein Tribunal zu bringen? Ben Gvir und Konsorten sind jüdische Monster, die “Kristallnacht”´im illegal besetzten Jerusalem, der Hauptstadt Palästinas . Ist bei Palästinensern das alles erlaubt, was bei Juden verboten ist? Evelyn Hecht-Galinski

Israel’s National Security Minister, Itamar Ben-Gvir, ordered police to continue the demolition of “illegally built” Palestinian homes in Occupied East Jerusalem during the Muslim holy month of Ramadan, Israeli public broadcaster, KAN, reported Monday. Ramadan, during which Muslims fast from dawn to sunset, is set to start later this month, Anadolu News Agency reports.