Warum nicht für zionistische Terror Mörder?

https://www.middleeastmonitor.com/20230129-israel-ben-gvir-to-propose-law-allowing-death-penalty-for-terrorists/



Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, am 24. Januar 2023 [Saeed Qaq/Anadolu Agency]

Israel: Ben Gvir will Gesetz vorschlagen, das Todesstrafe für “Terroristen” erlaubt

29. Januar 2023

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, hat angekündigt, ein Gesetz einzuführen, das die Todesstrafe für “Terroristen” vorsieht.

Wie die Times of Israel berichtet, kündigte der rechtsextreme Politiker dies nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts an, die am späten Samstagabend stattfand, nachdem in der Nähe einer Jerusalemer Synagoge ein Anschlag verübt worden war, bei dem sieben Menschen getötet und drei verletzt wurden. Der Vorfall ereignete sich einen Tag nach der tödlichsten israelischen Militäraktion im Westjordanland seit Jahren, bei der mindestens neun Palästinenser getötet und 20 weitere verwundet wurden.

“Ich hoffe, dass wir es mit großer Mehrheit verabschieden werden”, sagte Ben Gvir in einer Erklärung und fügte hinzu, dass die neu angekündigten Maßnahmen des Sicherheitskabinetts “wichtig” seien. Er sagte auch, er wolle “noch viel mehr und ich werde mich weiterhin um immer mehr Entscheidungen zur Terrorbekämpfung bemühen”.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte ebenfalls, das Sicherheitskabinett habe eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um “den Terror zu bekämpfen und den Terroristen und ihren Anhängern einen Preis abzuverlangen”. Ohne weitere Einzelheiten zu nennen, fügte er hinzu, dass als Reaktion auf die Anschläge Maßnahmen zur “Stärkung der Siedlungen” ergriffen werden sollen.

Im November letzten Jahres machte Ben Gvir die Einführung der Todesstrafe für Palästinenser, die des Mordes an Israelis für schuldig befunden wurden, zur Bedingung für den Beitritt seiner Fraktion zu Netanjahus Koalitionsregierung. Derzeit wird die Todesstrafe in Israel nicht vollstreckt. Seit der Gründung des Staates im Jahr 1948 wurde nur eine einzige Hinrichtung vollstreckt, und zwar 1962. Übersetzt mit Deepl.com

