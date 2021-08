Die Hasbara Fake Foto News Methoden können keine zionistischen Morde an unschuldigen Palästinenserinnen reinwaschen, sie reihen sich in die Verbrechen dieses Aprtheidregimes



https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/israel-uses-fake-photo-justify-shooting-woman



Israel benutzt gefälschtes Foto, um die Erschießung einer Frau zu rechtfertigen

Von Tamara Nassar



10. August 2021



Eine Hand hält ein Kochmesser mit braunem Griff

Ein Foto einer Hand, die ein Messer hält, wurde 2018 auf Twitter gepostet. Die israelische Armee nutzte das alte Foto, um die Erschießung einer palästinensischen Frau am 10. August zu rechtfertigen. (Behind the News / Twitter)

Die israelische Armee hat über eine Waffe gelogen, von der sie behauptete, dass eine palästinensische Frau versuchte, sie zu benutzen, bevor Soldaten sie am Dienstag erschossen.

Ein vom Armeesprecher auf Twitter gepostetes Bild zeigt eine Hand, die ein Kochmesser mit einem braunen Griff hält.

Doch das Foto ist mehr als drei Jahre alt.

Die Armee behauptete, ihre Soldaten hätten in der Nähe der Abzweigung nach Yitzhar, einer Hochburg extremistischer jüdischer Siedler im besetzten Westjordanland, “eine verdächtige Frau entdeckt”.

Die Frau “zog ein Messer und versuchte, einen israelischen Soldaten in der Nähe zu erstechen”, so die Armee.

Die Soldaten begannen daraufhin “ein verdächtiges Festnahmeverfahren, bei dem auch auf den Unterkörper der Terroristin geschossen wurde”, so die Armee weiter.

Shahar Glick, ein Korrespondent des israelischen Armeeradios, identifizierte die Frau als die 23-jährige Fairuz Albu.

Sie wird Berichten zufolge im Rabin Medical Center in Petah Tikva bei Tel Aviv behandelt. Ihr Zustand ist unbekannt.

Das von der israelischen Armee gepostete Bild mit niedriger Auflösung ist jedoch eine abgeschnittene Version eines Bildes, das der pro-israelische Twitter-Account Behind the News am 13. Februar 2018 gepostet hatte.

In dem Tweet von 2018 wird behauptet, das Messer sei von der israelischen Armee bei einem “muslimischen Terroristen” in der besetzten Stadt Hebron im Westjordanland beschlagnahmt worden.

Unter Bezugnahme auf die Schießerei vom Dienstag twitterte Glick: “Dies ist das Messer, mit dem der Anschlag verübt wurde.” Er wiederholte die Behauptungen der Armee und fügte das Bild des Messers bei.

Das an Glicks Tweet angehängte Bild ist eine leicht vergrößerte Version des von der israelischen Armee geposteten Bildes, aber es ist offensichtlich, dass es sich bei beiden um abgeschnittene Versionen des 2018 geposteten Bildes handelt.

Die Fälschung wurde schnell von Palästinensern entdeckt und aufgedeckt:

Palästinensische Medien verbreiteten ein Video, das angeblich den Ort der Schießerei vom Dienstag zeigt.

Bei dem Vorfall wurden keine israelischen Soldaten verletzt, wie in vielen früheren Fällen, in denen ein mutmaßlicher palästinensischer Angreifer erschossen oder getötet wurde.

Dies ist nicht das erste Mal, dass israelische Beamte alte oder gefälschte Medien vorlegen, um Verbrechen gegen Palästinenser zu rechtfertigen.

Israelische Propagandisten, darunter der heutige Ministerpräsident Naftali Bennett, haben wiederholt gefälschte oder manipulierte Fotos und Videos verwendet, um Israels Massaker an palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen im Mai zu rechtfertigen.

Getöteter Vater von fünf Kindern

Unterdessen haben israelische Besatzungstruppen am Freitag einen palästinensischen Mann, Imad Ali Muhammad Dweikat, mit einem Schuss in die Brust getötet.

Dweikat wurde Berichten zufolge bei Protesten erschossen, die Palästinenser in Beita organisiert hatten, um sich gegen einen neuen israelischen Kolonialaußenposten zu wehren, der im Mai am Jabal Subeih errichtet wurde.

Die Siedlung Evyatar befindet sich auf einem Hügel, der Land umfasst, das zu den palästinensischen Dörfern Qabalan, Yatma und Beita im Gebiet von Nablus gehört. Der Außenposten war zuvor geräumt worden, aber die Siedler sind dorthin zurückgekehrt.

Die israelischen Streitkräfte haben in den letzten Monaten eine Reihe von Palästinensern in Beita getötet, darunter zwei befreundete Kinder.

Dweikat wurde ins Rafidia-Krankenhaus in Nablus gebracht, wo er für tot erklärt wurde.

Der 38-Jährige war ein Vater von fünf Kindern. Lokale Medien verbreiteten Bilder von Dweikat und seinen Kindern.

Mindestens 59 Palästinenser in Beita wurden am Freitag durch israelische Waffen verletzt, darunter 20 durch gummiummantelte Stahlgeschosse und mehr als 30 durch Tränengas, wie die Palästinensische Gesellschaft des Roten Halbmonds mitteilte.

Am Dienstag begruben Palästinenser in Beita Shadi Salim, den Wasseringenieur der Stadt, der Ende letzten Monats von den Besatzungstruppen getötet wurde, als er seine Arbeit verrichtete.

Seine Leiche war mehrere Tage lang von Israel festgehalten worden.

Die Trauernden skandierten: “Ohne dich sind wir durstig” und würdigten damit seine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Wasserversorgung der Stadt.

“Schießereien “reduzieren

Inmitten der fast täglichen Tötung von Palästinensern durch israelische Besatzungstruppen, die versuchen, ihren täglichen Geschäften nachzugehen, hat der israelische Armeechef Aviv Kochavi gefordert, dass Offiziere “die Anzahl der Erschießungen von Palästinensern durch Soldaten reduzieren”, berichtet die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz.

Er forderte den Einsatz von “mehr hochrangigen Offizieren” bei Einsätzen, damit hochrangiges Personal Entscheidungen treffen könne.

Dies impliziert jedoch, dass die Tötungen von Palästinensern das Ergebnis von Fehlern sind, die von rangniedrigen Militärangehörigen begangen wurden, und nicht das vorhersehbare Ergebnis einer langjährigen Politik und systematischen Gewalt, die immer von oben unterstützt und gelenkt wurde.

Die israelischen Besatzungstruppen betreiben eine schießwütige Politik, die das Leben von Palästinensern völlig außer Acht lässt.

Dass die obersten Ränge diese Gewalt billigen, zeigt sich daran, dass israelische Soldaten, die Palästinenser töten oder verletzen, praktisch straffrei ausgehen.

Im Jahr 2016 beschloss Israels bekannteste Menschenrechtsgruppe B’Tselem, Beschwerden über Gewalt der Armee gegen Palästinenser nicht mehr an das israelische militärische Selbstuntersuchungssystem weiterzuleiten.

“Wir werden keine Beschwerden mehr an dieses System weiterleiten, und wir werden die palästinensische Öffentlichkeit dazu aufrufen, dies ebenfalls nicht zu tun”, sagte der Geschäftsführer der Gruppe damals.

“Wir werden nicht länger ein System unterstützen, das die Ermittlungen beschönigt und als Feigenblatt für die Besatzung dient”.

B’Tselem hat oft darauf hingewiesen, dass entgegen den Behauptungen der israelischen Armee über strenge Vorschriften für offenes Feuer die Gewalt gegen Palästinenser mutwillig und routinemäßig ist.

“Gut bewaffnetes, schwer bewaffnetes Sicherheitspersonal setzt tödliches Feuer nicht als letztes Mittel ein (wenn es überhaupt notwendig ist), sondern als Standardreaktion, selbst wenn ein Messerangriff eindeutig mit weniger verletzenden Mitteln abgewendet werden könnte”, erklärte B’Tselem im Jahr 2019.

“Diese schießwütige Politik, die von Regierungsministern, Mitgliedern [der] Knesset und hochrangigen Verteidigungs- und Strafverfolgungsbeamten gefördert wird, ist immer noch in Kraft, nachdem Dutzende von Menschen getötet wurden.” Übersetzt mit Deepl.com

