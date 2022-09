Wäre dann nicht eine noch größere “Nähe” zwischen Europa und dem “jüdischen Apartheidstaat” erreicht? Evelyn Hecht-Galinski

Die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen (L) unterhält sich mit dem israelischen Außenminister Yair Lapid vor ihrem Treffen in der Knesset (Parlament) in Jerusalem, am 13. Juni 2022. (Foto: MAYA ALLERUZZO/POOL/AFP via Getty Images)

Israel beobachtet den Rechtsruck in Europa mit Interesse



Von Adnan Abu Amer



27. September 2022

Die Israelis beobachten mit Interesse die politischen Entwicklungen in Europa, insbesondere in Schweden und Italien, da sie befürchten, dass die jüdischen Gemeinden dort bald vor Problemen stehen könnten. In Italien beispielsweise wird eine rechtsgerichtete Regierung erwartet, an der die Partei Brüder Italiens von Georgia Meloni und die Partei von Matteo Salvini, die Lega (ehemals Lega Nord), beteiligt sein werden. Die Israelis halten dies aufgrund ihrer früheren Verbindungen zur extremen Rechten und zu Neofaschisten für problematisch. Aber auch auf der Liste der Mitte-Links-Kandidaten der Demokratischen Partei standen Personen, die öffentlich antisemitische und israelfeindliche Positionen vertreten haben.

Die Besorgnis Israels über den Ausgang der Wahlen erfordert, dass die Regierung gemeinsame Interessen und engere Beziehungen zu den verschiedenen Parteien herstellt. Letztere unterstützen Israel zwar in bestimmten Aspekten, aber nicht in ihrer Gesamtheit. Auch in Italien gibt es Antisemitismus, einschließlich der Leugnung des Holocaust.

Die eigentliche Herausforderung für die Israelis geht von der Linken aus und ist nicht weniger ernst als das Problem des Antisemitismus. Die italienische Linke unterstützt die Boykott-, Divestment- und Sanktionsbewegung (BDS) und israelfeindliche Positionen. Noch schwerwiegender für Israel ist, dass all diese Positionen ohne eine offizielle Reaktion durchgehen. Es ist fraglich, wie und in welchem Umfang die neue italienische Regierung gegen Antisemitismus und israelfeindliche Positionen vorgehen wird.

In Israel besteht die Befürchtung, dass eine rechtsgerichtete italienische Regierung in der UNO israelfeindliche Positionen vertreten und sich gegen die Anti-BDS-Gesetzgebung stellen wird. Die Zahl der offen israelfeindlichen italienischen Abgeordneten aller Parteien könnte steigen, was die Israelis daran zweifeln lässt, wie weit die Verbündeten des Besatzungsstaates in Rom gehen werden, um Israel zu verteidigen, insbesondere gegen BDS-Kampagnen.

Obwohl die Unterstützung für BDS in Italien im Vergleich zu anderen Ländern relativ gering ist, besteht das Problem des Antisemitismus weiterhin. Dies hat die jüdische Gemeinde dazu veranlasst, mit dem italienischen Bildungsministerium zu vereinbaren, in den Schulen über Antisemitismus zu unterrichten. Auch mit der römisch-katholischen Kirche wurde eine Vereinbarung getroffen, alle Schulbücher zu überprüfen und alles zu streichen, was mit religiösem und politischem Antisemitismus zu tun hat. Zionisten sind der Meinung, dass jeder Anti-Israel-Aktivismus de facto Antisemitismus ist, aber eine solche Vermischung der beiden Begriffe ist umstritten.

Abseits der Wahlen ist Israel besorgt über die wachsende Palästina-Solidarität der Italiener. In großen italienischen Städten wie Rom, Mailand, Genua, Turin und Florenz finden regelmäßig Demonstrationen gegen die illegalen Siedlungen Israels statt. Daran nehmen sowohl palästinensische Italiener als auch lokale Solidaritätsgruppen teil.

Auch in Schweden sind die Rechtsextremen nach vielen Jahren linker Regierung an die Macht gekommen. Dies ist eine weitere Herausforderung und Gelegenheit für die Besatzungsmacht, ihre Beziehungen zur Regierung in Stockholm zu erneuern und zu stärken.

Schweden ist im Allgemeinen nicht israelfreundlich, was wahrscheinlich auf die aufeinander folgenden linken Regierungen zurückzuführen ist. Die letzten acht Jahre einer sozialdemokratischen Regierung hatten eine negative Bilanz in Bezug auf die Haltung Schwedens gegenüber dem Besatzungsstaat, insbesondere unter dem früheren Ministerpräsidenten Stefan Lofven und der Außenministerin Margot Wallström. Die Sozialdemokratische Partei hat eine einflussreiche pro-palästinensische Lobby.

Vor den letzten Wahlen in Schweden, vor allem unter Ministerpräsidentin Magdalena Andersson, verbesserten sich die Beziehungen zu Israel, aber das war etwas spät. Jetzt zeigen die rechtsgerichteten Parteien eine positivere Einstellung zu Israel. Sie neigen dazu, mit Israel als einem verlängerten Arm des Westens in einer feindlichen islamischen Region zu sympathisieren. Sie standen der jüdischen Gemeinde Schwedens angesichts der Zunahme antisemitischer Gewalt zur Seite.

Bemerkenswert ist die Haltung des israelischen Premierministers Yair Lapid gegenüber den rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Sein Außenministerium hat den Boykott der Partei mit der Begründung unterstützt, dass Israel, zumindest offiziell, Parteien mit einem neonazistischen Erbe keine Legitimität zugesteht. Eine solche Politik wird Israel in seinen Beziehungen zu Schweden in den nächsten vier Jahren nicht helfen, da die Schwedendemokraten die einflussreichste Partei sein werden. Paradoxerweise ist die Partei angesichts eines solchen Erbes ein Unterstützer des zionistischen Staates. Israel kann es sich nicht leisten, den Kontakt zur schwedischen extremen Rechten trotz ihres nationalsozialistischen Erbes abzubrechen, da diese Partei inzwischen die politische Mehrheit stellt.

Die Beziehungen zwischen Israel und Schweden sind von einer Krise zur nächsten gestolpert. Die Besatzungsmacht beschuldigt die linke Regierung in Stockholm, eine der feindseligsten in Europa zu sein und hinter vielen EU-Initiativen zu stehen, um Israel bei jeder Gelegenheit zu verurteilen. Die ehemalige Außenministerin Wallstrom hat Tel Aviv stets die “rote Karte” gezeigt, wie Israel es ausdrückt, was die israelische Führung dazu veranlasste, sich zu weigern, sie zu treffen.

Heute sind die Israelis vorsichtig optimistisch, was den Sieg der Rechten in Schweden angeht, und behaupten, dass dies eine Änderung der Außenpolitik gegenüber dem Besatzungsstaat bedeuten wird. Man glaubt, dass die meisten dieser Parteien eher pro-israelisch eingestellt sind, obwohl sie die Juden nicht unterstützen, die Anerkennung eines unabhängigen Staates Palästina ablehnen und eine strengere Kontrolle der Finanzhilfe für die Palästinenser fordern. Übersetzt mit Deepl.com

