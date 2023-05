https://electronicintifada.net/content/israel-views-childrens-lives-irrelevant/37781

Die Zerstörung im Flüchtlingslager Nuseirat während Israels jüngstem Angriff auf Gaza. Ahmed Tawfeq APA images

Israel betrachtet das Leben von Kindern als irrelevant

Von Haidar Eid The Electronic Intifada



16. Mai 2023

Bei seinem jüngsten Angriff auf den Gazastreifen hat Israel innerhalb von fünf Tagen mindestens 33 Palästinenser getötet.

Begleitet wurde der Angriff von Aufrufen der israelischen Regierungsminister – darunter die offen faschistischen Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich – zu mehr Gewalt, d.h. zur Intensivierung des Völkermords.

Gaza ist seit langem mit der israelischen Vernichtungspolitik vertraut. Dennoch hat kein einziges arabisches Land oder eine westliche “Demokratie” etwas gegen Israel unternommen.

Das Versagen der Vereinten Nationen, Israel für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen, deutet auf eine Mitschuld hin. Genau aus diesem Grund hat die palästinensische Zivilgesellschaft 2005 zu Boykott, Desinvestition und Sanktionen aufgerufen.

Solche Appelle richten sich nicht an die scheinheilige “internationale Gemeinschaft”, sondern an Solidaritätsgruppen und andere zivilgesellschaftliche Organisationen in aller Welt. Die Palästinenser haben sich für eine wirksame Kampagne eingesetzt – mit dem Ziel, Israel zu zwingen, seine Aggression gegen den Gazastreifen und das Westjordanland zu beenden.

Der Apartheidstaat Israel wäre nicht in der Lage, all seine Kriegsverbrechen gegen die Palästinenser im Allgemeinen – und die Bewohner des Gazastreifens im Besonderen – zu begehen, wenn die “internationale Gemeinschaft” nicht volle Straffreiheit gewähren würde. Das ist eine eklatante Tatsache.

Es ist unnötig, die “zivilisierte Welt” daran zu erinnern, dass Israel eine kontinuierliche Welle von Angriffen gegen die Zivilbevölkerung in Gaza durchgeführt hat.

Im September 2007 wurde der Gazastreifen zu einer “feindlichen Einheit” erklärt.

Israel verhinderte die Einfuhr einer breiten Palette von Lebensmitteln und Grundstoffen nach Gaza. Es wurde sogar bekannt, dass israelische Bürokraten entschieden, wie viele Kalorien die Menschen in Gaza zu sich nehmen durften.

Auch Treibstoff und Strom wurden gekürzt. Der Gazastreifen leidet seit vielen Jahren unter einer Stromkrise.

Konzentrationslager

Israel hat den Gazastreifen in das größte Konzentrationslager der Welt verwandelt.

Die Bevölkerung muss Tunnel graben, um Treibstoff, Medikamente und andere lebensnotwendige Güter aus Ägypten nach Gaza zu bringen.

Es stimmt, wir hören Worte des Mitgefühls von der “internationalen Gemeinschaft”.

Man fragt sich, was nötig sein wird, um diese Worte in die Tat umzusetzen. In den frühen Morgenstunden getötete Kinder?

Unter den sieben Kindern, die letzte Woche in Gaza getötet wurden, waren der 4-jährige Hajar al-Bahtini sowie Ali und Mayar Izzedine im Alter von 8 und 12 Jahren. Ihre Häuser wurden mit US-Kampfflugzeugen bombardiert.

Andere Kinder wurden zu Waisen.

Der Zahnarzt und Krankenhausverwalter Jamal Khaswan und seine Frau Mervat wurden zusammen mit einem ihrer Söhne getötet. Sie lassen vier weitere Kinder zurück.

Für Israel waren die getöteten Kinder nur “Kollateralschäden” seines militärischen Angriffs – groteskerweise “Operation Schild und Pfeil” genannt.

Um die Entmenschlichung der palästinensischen Kinder zu “rechtfertigen”, twitterte Maurice Hirsch, der fast zwei Jahrzehnte im israelischen Militärischen Generalstab tätig war, dass “der zufällige Verlust des Lebens von Nichtkombattanten zwar immer bedauerlich ist, die Kriegsgesetze aber berücksichtigen, dass dies ein mögliches und sogar legitimes Ergebnis ist.”

Und in einem viel schlimmeren Tweet geht er noch weiter: “In Anbetracht des militärischen Vorteils, der durch die Eliminierung dieser hochrangigen Terroristen erzielt wurde, ist es irrelevant, zu fragen, wie viele Kinder zufällig getötet wurden.”

Hirschs Worte bringen Israels Ideologie auf den Punkt. Nach Israels völkermörderischer, siedler-kolonialer Doktrin ist das Leben der Einheimischen “irrelevant”.

Die Eingeborenen müssen “eliminiert” werden, damit die weißen europäischen Kolonisatoren – in diesem Fall die jüdischen Vorherrscher – sich entfalten können.

Laut der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO: “Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, Verwitwung, Alter oder anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.”

Offensichtlich gilt dieses Recht nicht für die Palästinenser in Gaza. Das ist die grausame Logik des Siedlerkolonialismus. Übersetzt mit Deepl.com

Haidar Eid ist ein Pädagoge und unabhängiger Kommentator aus Gaza. Twitter: @haidareid

