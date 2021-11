Eine weitere Schande und ein Völkerr und Menschenrechtsverbrechen, dass die heuchlerische Staatengemeinschaft, auf Kosten seiner Bürger weiter für diese Kosten für das zionistische Staatsregime aufkommt. Eine Besatzungsmacht hat für die Besetzten zu bezahlen und es ist ein krimineller Zustand, dass die internationalen Bürger und Steuerzahler, damit diese illegale Besatzung Verbrechen weiter ermöglichen. Warum gibt es nicht dagegen Demonstrationen und Sanktionen gegen das jüdische Apartheidregime, die diese Besatzung bis in alle Ewigkeit fortzuführen planen und das ist nur möglich durch diese internationale Komplizenschaft!

https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/israel-begs-world-keep-paying-its-occupation-bills



Israel bittet die Welt, seine Besatzungsrechnungen weiter zu bezahlen

Von Maureen Clare Murphy

26. November 2021

Indem sie Israels Rechnungen bezahlen, ermöglichen Europa und die USA höhere Ausgaben für Siedlungen im besetzten Westjordanland. Oren Ziv ActiveStills

Israels Unterstützer und Förderer trafen sich Anfang des Monats in Europa, um die Hilfe für die Palästinensische Autonomiebehörde zu besprechen.

Das Treffen bietet ein Lehrstück darüber, wie Drittstaaten die Hilfe nutzen, um Israel von seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen zu befreien und den derzeitigen Zustand extremer Ungerechtigkeit in Palästina zu verlängern und zu verschlimmern.

Die Erklärungen der Drittstaaten im Rahmen der Geberkonferenz zeigen, dass die neue israelische Regierung die ewige militärische Besatzung und die De-facto-Annexion palästinensischen Landes voll und ganz gutheißt.

Dieser Ansatz wurde diese Woche von Ayelet Shaked, der israelischen Innenministerin, die einst den Aufruf zur Ausrottung palästinensischer Mütter, die kleine Schlangen zur Welt bringen, propagiert hatte, klar zum Ausdruck gebracht.

“Es gibt keine echte Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt”, sagte Shaked gegenüber The Hill. “Wir sollten den Konflikt managen, nicht lösen.”

Wie der Analyst Josh Ruebner erklärte, meinte Shaked damit, dass “Israel eine permanente Apartheid-Herrschaft über die Palästinenser ausüben sollte.”

Der norwegische Außenminister schien diese Ansicht zu unterstützen, indem er dafür eintrat, die israelische Besatzung für die Palästinenser etwas weniger belastend zu gestalten, anstatt sie ganz zu beenden.

Norwegen führt den Vorsitz in den Sitzungen des Ad-hoc-Verbindungsausschusses, in denen Drittstaaten unter Beteiligung israelischer Beamter über die Hilfe für die Palästinensische Autonomiebehörde verhandeln. Die letzte Sitzung fand am 17. November statt.

Erklärtes Ziel des Ausschusses ist es, “die institutionellen und wirtschaftlichen Grundlagen für einen palästinensischen Staat auf der Grundlage einer ausgehandelten Zweistaatenlösung zu schaffen”.

Doch die israelische Regierung, die derzeit von Shakeds Parteifreund Naftali Bennett geführt wird, lehnt die Gründung eines palästinensischen Staates offen ab, ohne dass ihre internationalen Freunde Konsequenzen ziehen.

Doppelmoral

Die Doppelmoral ist verblüffend.

Während sie die israelischen Kriegsverbrecher, die den Frieden ablehnen, herzlich umarmen, behandeln Beamte der USA, der UN und der EU die Hamas in Gaza wegen ihrer prinzipiellen Ablehnung der Osloer Kapitulation gegenüber Israel wie eine Paria.

Für diese Haltung, mit der sie ihre Rechte einfordern, müssen die Palästinenser in Gaza seit mehr als 15 Jahren eine israelische Wirtschaftsblockade ertragen und mit ihrem Leben und ihrer Existenzgrundlage bezahlen.

Die UNO, die EU und die Weltbank haben Israels grausame Belagerung abgesegnet, indem sie fälschlicherweise behaupteten, die Blockade sei “aus Sicherheitsgründen” verhängt worden und nicht als eine Form von Regimewechsel-Kriegsführung.

In ihrem Bericht an den Ad-hoc-Verbindungsausschuss in diesem Monat räumt die UNSCO, eine UN-Mission, die den Generalsekretär vertritt, ein, dass die Hamas trotz der israelischen Belagerung des Gazastreifens ihre Macht gefestigt und ihre militärischen Kapazitäten ausgebaut hat.

Die Blockade des Gazastreifens ist gleichzeitig ein Kriegsverbrechen der kollektiven Bestrafung und ein politisches Versagen für diejenigen, die Israels Ambitionen auf einen Regimewechsel in diesem Gebiet unterstützen.

Doch anstatt unmissverständlich eine sofortige Aufhebung der Blockade zu fordern, drängt UNSCO die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen dazu, sich “unter einer einzigen Regierungsstruktur” zu vereinen – vermutlich einer, die Israel nicht herausfordert.

Von den Palästinensern, die unter dem Stiefel der militärischen Besatzung leben, wird viel verlangt, aber von ihrem Unterdrücker so gut wie nichts.

Tel Aviv wagt es sogar, “die internationale Gemeinschaft” um Spenden für die Palästinensische Autonomiebehörde zu bitten, wie Akiva Eldar, ein Autor der israelischen Zeitung Haaretz, es kürzlich formulierte.

Während Israel offen erklärt, dass es keine Pläne hat, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, fügte Eldar hinzu, “verlangt es dennoch, dass die Welt weiterhin als privater Wohltätigkeitsverein der Palästinensischen Autonomiebehörde dient – das heißt, dass die amerikanischen, europäischen und japanischen Steuerzahler weiterhin die Besatzung finanzieren”.

Israel von der Verantwortung entbinden

Die Hilfe für die Palästinensische Autonomiebehörde – die auf dem Papier als Übergangsbehörde für die Errichtung eines palästinensischen Staates gedacht ist, in Wirklichkeit aber als Kontrollorgan für die israelische Besatzung dient – entbindet Israel von seiner finanziellen Verantwortung gegenüber den unter seiner Besatzung lebenden Palästinensern.

Gelder, die vor der Unterzeichnung des Osloer Abkommens in den 1990er Jahren für das grundlegende Wohlergehen der unter der Besatzung lebenden Palästinenser verwendet wurden, stehen Israel zur Verfügung, um seinen völkerrechtswidrigen Siedlungsbau im Westjordanland zu finanzieren.

Laut Eldar haben sich Israels Ausgaben für den Siedlungsbau in den Jahren seit der Gründung des Ad-hoc-Verbindungsausschusses “vervierfacht”.

Zvi Bar’el, ein weiterer Kommentator von Haaretz, schreibt, dass “man argumentieren könnte, dass jeder Dollar, der den Palästinensern gegeben wird, einen israelischen Dollar für Investitionen in Siedlungen freisetzt”.

Und so genehmigte Israel zwei Wochen vor der Konferenz des Ad-hoc-Verbindungsausschusses Pläne zum Bau von mehr als 3.000 neuen Häusern in Siedlungen im Westjordanland.

Und dennoch stellen dieselben Parteien, die die Hilfe für die Palästinensische Autonomiebehörde bis ins kleinste Detail regeln, keine Bedingungen an Israel, das nach wie vor einen Sitz am Tisch der internationalen Geberkonferenzen hat. Übersetzt mit Deepl.com

