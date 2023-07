Israel bombs Syria and shrapnel from retaliatory missile hits Rahat city War monitor says Israeli air strike kills an Iranian soldier while Syrian rocket leaves minor damage inside Israel

Israelische Behörden inspizieren die Überreste einer syrischen Flugabwehrrakete, die nach Angaben des Militärs in der Luft explodiert ist, in der Stadt Rahat, Israel, 2. Juli 2023 (AP)

Israel bombardiert Syrien und Schrapnell einer Vergeltungsrakete trifft die Stadt Rahat

Laut Kriegsbeobachter tötet der israelische Luftangriff einen iranischen Soldaten, während die syrische Rakete innerhalb Israels leichte Schäden hinterlässt

Israel bombardiert Syrien und Schrapnell einer Vergeltungsrakete trifft die Stadt Rahat

Von MEE-Mitarbeitern

2. Juli 2023

Mutmaßliche israelische Kampfjets haben am frühen Sonntag Orte in Syrien bombardiert und wurden von einer Flugabwehrrakete getroffen, die im israelischen Luftraum explodierte, wobei Schrapnells in der südlichen Stadt Rahat einschlugen.

Die syrische Armee hat nach Angaben der amtlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana gegen Mitternacht einen israelischen Luftangriff auf einige Orte in Homs abgewehrt, bei dem Sachschaden entstanden ist.

Eine Flugabwehrrakete wurde von Syrien aus in Richtung Israel abgeschossen und explodierte in der Luft. Reste der Rakete schlugen in der Stadt Rahat ein und verursachten leichte Schäden an einem Gebäude, aber keine Verletzten.

Das israelische Militär erklärte daraufhin, es habe eine syrische Flugabwehrbatterie getroffen, von der aus die Rakete abgeschossen worden war.

Es äußerte sich nicht zu den früheren Luftangriffen in Homs. Die syrische Armee hat den zweiten israelischen Luftangriff nicht bestätigt.

Die in Großbritannien ansässige Kriegsbeobachtungsstelle Syrian Observatory for Human Rights erklärte, die Angriffe in der Region Homs zielten auf Einrichtungen der Hisbollah und Munitionsdepots.

Mindestens ein Mitglied des iranischen Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) sei getötet und vier weitere verwundet worden, hieß es weiter.

Der IRGC und die Hisbollah äußerten sich nicht unmittelbar zu den Berichten.

In Israel wurden im Internet Aufnahmen verbreitet, die angeblich Schrapnelle an verschiedenen Stellen in Rahat zeigen.

Der Rechtsanwalt Ra’ed Aloubrah aus der südisraelischen Stadt sagte laut der israelischen Zeitung Haaretz, Schrapnell habe ein Haus in seiner Nähe getroffen.

“Wir saßen zu Hause und hörten plötzlich eine ungewöhnlich starke Explosion… Hier im Süden sind wir es gewohnt, dass Raketen über uns hinwegfliegen, aber so etwas haben wir noch nicht erlebt”, sagte er.

“Es kamen keine Krankenwagen, niemand prüfte, ob jemand traumatisiert war. Es gab einen direkten Raketentreffer und niemand vom Heimatfrontkommando kam, nicht einmal jemand aus der Stadt, um mit den Menschen zu sprechen. Das macht keinen Sinn.”

Israel hat seit 2011 Hunderte von tödlichen Luftangriffen in Syrien durchgeführt, die sich gegen Regierungstruppen, angebliche iranische Einrichtungen und Mitglieder der Hisbollah richteten.

Israelische Beamte haben selten die Verantwortung für bestimmte Operationen anerkannt.

Der Iran hat seine militärische Präsenz in Syrien in den letzten Jahren ausgeweitet und hat in den meisten staatlich kontrollierten Gebieten Fuß gefasst, mit Tausenden von Mitgliedern lokaler paramilitärischer Gruppen unter seinem Kommando, sagen westliche Geheimdienstquellen.

Zu Beginn dieses Jahres verstärkte Israel seine Angriffe auf syrische Flughäfen und Luftwaffenstützpunkte, um die angeblich zunehmende Nutzung iranischer Nachschubwege aus der Luft für Waffenlieferungen an Verbündete in Syrien und im Libanon, darunter die Hisbollah, zu unterbinden. Übersetzt mit Deepl.com

