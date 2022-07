Was so ein Besuch eines US-Zionisten-Präsidenten so bewirkt…

Evelyn Hecht-Galinski

Kampfjetangriffe verursachen schwere Schäden an touristischen Einrichtungen und Häusern in der palästinensischen Enklave

Nach einem israelischen Luftangriff auf Gaza-Stadt am 16. Juli 2022 sind Brände zu sehen (AFP)

Brände nach einem israelischen Luftangriff auf Gaza-Stadt am 16. Juli 2022 (AFP)

Israel bombardiert Ziele in Gaza nach Raketenbeschuss aus dem belagerten Streifen

Kampfjetangriffe verursachen schwere Schäden an touristischen Einrichtungen und Häusern in der palästinensischen Enklave



Von MEE-Mitarbeitern



16. Juli 2022



Israelische Kampfflugzeuge haben am Samstagmorgen zwei Orte im Gazastreifen ins Visier genommen, nachdem aus der belagerten Enklave zwei Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden waren.

Nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa schlugen 10 Raketen in der Nähe eines Touristenortes in Sheikh Ijjileen, südwestlich von Gaza-Stadt, ein, und zwei weitere Raketen wurden westlich des Flüchtlingslagers Nuseirat im zentralen Gazastreifen abgefeuert.

Die Einschläge verursachten schwere Schäden an Einrichtungen und Häusern, doch gab es keine Berichte über Verletzte.

Feuerbälle erhellten den Nachthimmel über Gaza-Stadt nach den Einschlägen, die an einer Stelle ein Loch unter herausgerissenen Pflastersteinen vor einem Flachbau hinterließen.

Übersetzung: Moment, der die Angriffe der [israelischen] Besatzung auf das Zentrum von Gaza heute Morgen zeigt.

Nach Angaben der israelischen Armee handelte es sich bei den Zielen um Einrichtungen der Hamas, der palästinensischen Gruppe, die den Gazastreifen kontrolliert, darunter eine unterirdische Fabrik zur Herstellung von Raketen.

Der Angriff erfolgte als Reaktion auf Raketen, die am Freitag kurz nach Mitternacht auf die südisraelische Stadt Aschkelon abgefeuert worden waren, hieß es.

In der Nacht gab es zwei getrennte Abschüsse von jeweils zwei Raketen, die im Süden Israels Sirenen auslösten.

Eine Rakete wurde abgefangen, und drei Geschosse landeten auf freiem Feld, ohne dass es Verletzte gab.

Bewaffnete Gruppen im Gazastreifen haben sich nicht unmittelbar zu den Vorfällen bekannt.

Hazem Qassem, ein Sprecher der Hamas, sagte: “Die Bombardierung des Gazastreifens und die Einschüchterung der Zivilbevölkerung durch den Feind ist Teil seiner Verbrechen und seines ununterbrochenen terroristischen Vorgehens gegen unser Volk, wo immer es sich befindet.

“Die Besatzung wird mit allen Mitteln des Terrorismus und der amerikanischen Unterstützung nicht in der Lage sein, den Willen unseres standhaften Volkes und seinen tapferen Widerstand zu brechen”, fügte er hinzu.

Israel und die bewaffneten Gruppen im Gazastreifen haben sich in regelmäßigen Abständen ähnliche Feuergefechte geliefert wie am Samstag, zuletzt im Juni.

Seit dem Krieg im Mai letzten Jahres, bei dem während des elftägigen israelischen Bombardements im Gazastreifen mindestens 256 Palästinenser, darunter 66 Kinder und 40 Frauen, getötet wurden, sind die Feindseligkeiten zwischen den beiden Seiten jedoch weitgehend zurückgegangen.

Durch Raketenbeschuss aus der palästinensischen Enklave wurden 13 Menschen in Israel getötet, darunter zwei Kinder und sechs Frauen.

Im Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen auf einer Gesamtfläche von 365 Quadratkilometern, was ihn zu einem der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt macht.

Im Juni sind 15 Jahre Luft-, Land- und Seeblockade unter israelischer Führung zu Ende gegangen, die den Gazastreifen in ein “Freiluftgefängnis” verwandelt hat, das nach internationalem Recht eine unrechtmäßige Kollektivstrafe darstellt. Übersetzt mit Deepl.com

