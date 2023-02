Israel: Arming Jewish militias is preparing ground for all-out terror Israel has recently introduced what it believes to be a lethal weapon in imposing its hegemony on the homeland of the Palestinian people: the legalisation of firearms possession for its Jewish population.

Israel: Die Bewaffnung jüdischer Milizen bereitet den Boden für den totalen Terror

von Ameer Makhoul



14. Februar 2023



Ben-Gvirs neue Politik, Waffen an israelische Juden zu verteilen, wird Milizen weiter ermutigen, das Leben von Palästinensern zu bedrohen

Israel hat vor kurzem eine Waffe eingeführt, die es als tödlich ansieht, um seine Hegemonie über das Heimatland des palästinensischen Volkes durchzusetzen: die Legalisierung des Waffenbesitzes für seine jüdische Bevölkerung.

Wie sich herausstellt, handelt es sich bei denjenigen, die scharenweise Anträge auf Waffenbesitz stellen, um Anhänger der rechtsextremen Partei Otzma Yehudit (Jüdische Macht), die seit mehr als einem Jahr als Milizen im Naqab (Negev) und entlang der Küste aktiv sind.

Bewaffnete Bandengewalt ist dem israelischen Staat stets willkommen gewesen, wobei jeder Minister die Rechte der Palästinenser eklatant verletzt hat

Ihr Motto – das sich auch jüdische Siedler und ihre Terrorbanden wie die “Bergjugend” zu eigen machen – ist die “Wiederherstellung der Ordnung”. Aus den öffentlichen Aufzeichnungen geht hervor, dass die Mehrheit der Antragsteller auf Waffenscheine dieselben Siedler sind.

Seit Itamar Ben-Gvir mit Rückendeckung von Premierminister Benjamin Netanjahu die Kontrolle über das Ministerium für nationale Sicherheit übernommen hat, und nach den beiden Vorfällen in Jerusalem am 27. Januar, scheint es, als ob die unbeständige Mischung aus staatlicher und Straßengewalt zu einem einzigen System verwoben wurde.

Dieser Gesetzesvorschlag wurde jedoch nicht von Ben-Gvir initiiert, sondern vom ehemaligen Minister für öffentliche Sicherheit, Gilad Erdan, stark gefördert. Die Diskussionen darüber nahmen im Gefolge des Karamah-Aufstands (“Würde”) im Mai 2021 zu, und einige Politiker drängten darauf, das Gesetz zu einer Angelegenheit der Staatspolitik zu machen.

Bewaffnete Bandengewalt wurde vom israelischen Staat immer begrüßt, und jeder israelische Minister hat die Rechte der Palästinenser im Rahmen seines jeweiligen Ministeriums offen verletzt.

In dieser Atmosphäre können bewaffnete Banden die Rechte der Palästinenser offen verletzen, ein ganzes System von Tätern schaffen, die nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, und ihren Terror als Unruhen zwischen zwei in Bezug auf Status und Verantwortung gleichberechtigten Seiten darstellen.

Diese Bandengewalt ändert auch die Regeln, da die Opfer dieses außer Kontrolle geratenen Rassismus nicht wissen, wer sie angreift oder welche Partei, während die Polizei und der Shin Bet nur die Opfer verantwortlich machen und sie ungerechten Prozessen und Verurteilungen aussetzen.

Guerillakrieg

Der Guerillakrieg ist seit jeher Teil der zionistischen Geschichte in Palästina. Er wird als unkonventioneller Krieg definiert, der gegen ein konventionelles stehendes Heer unter Umständen geführt wird, die für die Guerillagruppen vorteilhaft sind.

Es ist dieselbe Art von kleinem, aber kontinuierlichem, langfristigem Krieg, der von revolutionären Bewegungen gegen unterdrückerische Regime mit Armeen geführt wird, die ihnen zahlenmäßig um ein Vielfaches überlegen sind. Sie haben sich Strategien zu eigen gemacht, um das unterdrückerische System auszuhöhlen, um es zu stürzen.

Israelische Waffenbesitzer erhalten vom Staat eine Lizenz zum Töten von Palästinensern

Nach der Niederlage der arabischen Armeen im Jahr 1967 wurde die Palästinensische Nationale Befreiungsbewegung in den 1970er Jahren als Teil des revolutionären Guerillawiderstands betrachtet, der die palästinensische Frage in den Vordergrund rückte und das Recht des Volkes auf Rückkehr sowie seine Befreiung und Selbstbestimmung festschrieb.

Die israelischen Sicherheits- und Forschungseinrichtungen haben große Ressourcen aufgewendet, um die Bewegung und ihre Auswirkungen zu verstehen.

Die zionistischen Siedler in Palästina haben sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart den Guerillakrieg für ihre eigenen kolonialen Zwecke eingesetzt. Um das Land zu kontrollieren und zu besetzen und die einheimische Bevölkerung zu vertreiben, infiltrierten sie palästinensische Gemeinden und gaben sich als arabische “Musta’arabin” aus, die unter ihnen lebten.

Sie würden ihre Taktik als eine Befreiungsbewegung gegen die palästinensischen “Invasoren” darstellen und den palästinensischen Guerillakrieg und die Selbstverteidigung als “Terrorismus” bezeichnen.

Historische Verbrechen

1948 übernahmen jüdische Banden wie die Haganah die Rolle einer staatlichen Armee, funktionierten jedoch in einer Weise, wie es eine reguläre Armee nicht könnte, indem sie Städte besetzten und deren Bevölkerung vertrieben.

Die Aufgabe dieser Banden bestand darin, Einbrüche und Plünderungen zu begehen und eine große Anzahl von Häusern, Geschäften, öffentlichen Einrichtungen, Moscheen, Kirchen und deren gesamtes Eigentum zu übernehmen.

Diese Strategie diente einem doppelten Zweck: zum einen der finanziellen Bereicherung der jüdischen Gemeinschaft, einschließlich der Soldaten, und zum anderen der Verhinderung der Rückkehr der vertriebenen Palästinenser in ihre Häuser und Städte. Falls sie doch zurückkehrten, wären ihre Häuser von Plünderern geplündert und besetzt, wenn nicht sogar völlig zerstört worden.

Mitglieder der Haganah durchsuchen zwei Palästinenser am Tor von Tel Aviv am 20. Januar 1948 (AFP)

Diese Banden waren rechtlich nicht rechenschaftspflichtig, und ihre kriminellen Aktivitäten wurden vom neu gegründeten Staat faktisch sanktioniert. Eine weitere Aufgabe dieser Banden bestand darin, bewaffnete Angriffe auf Palästinenser zu verüben, wie z. B. das Abwerfen von Sprengstofffässern auf Märkte in den Küstenstädten, wodurch deren Vertreibung und ethnische Säuberung erzwungen wurde.

Dieses Muster der Herstellung von Macht und Gewalt wurde wiederholt in israelischen Universitäten übernommen, die in den 1970er und 1980er Jahren blutige Angriffe auf arabische Studenten erlebten, als Polizei und Shin Bet vollständig integriert wurden.

Als sich arabische Studenten organisierten, stürmten schwer bewaffnete Polizei- und Sicherheitskräfte ihre Universitäten, begleitet von terroristischen Banden. Als die faschistische Rechte arabische Studenten mit Eisenketten und Messern angriff, stand die Polizei als Zaungast daneben.

Die Polizei, rechte Banden, der Shin Bet und das Wachpersonal der Universität schlossen sich während der Zusammenstöße mit den Studenten zu einer Einheit zusammen. Diese Gruppen betraten den Universitätscampus, und da sie nicht zu den Studenten gehörten, unterlagen sie keinem Disziplinarverfahren und wurden von niemandem befragt.

Bewaffnung der Milizen

Dieses Verhaltensmuster zeigte sich auch während des Al-Karamah-Aufstands, bei dem die Polizei und bewaffnete Banden zusammenarbeiteten, um die palästinensischen Proteste zu unterdrücken. Die Banden fungierten als extralegale Waffe der Polizei und führten Angriffe auf die Nachbarschaft, Hausdurchsuchungen und körperliche Angriffe auf wehrlose Bewohner durch.

Ben-Gvirs jüngster Vorstoß zur Verbreitung von Waffen mit israelischer Lizenz bedroht die Palästinenser und zeigt die Missachtung ihres Lebens durch die Regierung

Mehr als 3.000 palästinensische Araber, die ihre Viertel verteidigten, wurden verhaftet, Hunderten drohen Anklagen und harte Strafen, während der israelische Staat gegenüber diesen Terrorbanden ein Auge zudrückte.

Nach dem Aufstand von al-Karamah wurde von der Partei Otzma Yehudit der Plan zur Einrichtung halboffizieller und ständiger Terrormilizen vorgestellt, die vom Naqab und Beerscheba bis hin zu den Küstenstädten reichen sollten.

Die Führer der faschistischen Partei organisierten sich an der Seite der Gemeinden und der Polizei unter dem Deckmantel der Wiederherstellung von “Recht und Ordnung”, führten aber in Wirklichkeit einen Justizkrieg gegen die palästinensischen Bürger Israels.

Gewalt der Siedler

Sie schafft eine Atmosphäre, die rassistische Verbrechen und ethnische Säuberungen begünstigt, und es ist unwahrscheinlich, dass sie bei einem künftigen Wechsel der Regierungskoalition rückgängig gemacht wird.

Diese neue Politik der Verteilung von Waffen an israelische Juden wird bewaffnete Milizen weiter ermutigen, das Leben von Palästinensern zu bedrohen und ihre Sicherheit und Rechte zu verletzen, während sie sich jeglicher Rechenschaftspflicht entziehen.

Letztlich wird die israelische Regierung unter Netanjahu und seine rechtsextreme Koalition die Verantwortung dafür tragen, dass die Palästinenser dem Terror dieses staatlich geförderten Guerillakrieges ausgesetzt sind. Übersetzt mit Deepl.com

Ameer Makhoul ist ein führender palästinensischer Aktivist und Schriftsteller in der Gemeinschaft der 48 Palästinenser. Er ist der frühere Direktor von Ittijah, einer palästinensischen NRO in Israel. Er wurde von Israel zehn Jahre lang inhaftiert.

