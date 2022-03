Willkommen im jüdischen Apartheidstaat

Israel: discrimination against non-Jewish Ukrainian refugees is ‘completely insane’ The racist practices of the state of Israel have become a source of anger and frustration for Ukrainian officials who are seeking safe passage for their citizens fleeing Russia’s invasion of their country. With Europe facing another refugee crises following Moscow’s decision to invade its neighbour, EU states by and large have opened their doors.

Bild: Zwei orthodoxe ukrainische Juden werden am 25. Februar 2022 am Medyka-Fußgängergrenzübergang in Polen gesehen [WOJTEK RADWANSKI/AFP/Getty Images]

Israel: Diskriminierung von nicht-jüdischen ukrainischen Flüchtlingen ist “völlig irrsinnig”

1. März 2022

Die rassistischen Praktiken des Staates Israel sind zu einer Quelle der Wut und Frustration für ukrainische Beamte geworden, die sich um eine sichere Durchreise für ihre Bürger bemühen, die vor dem Einmarsch Russlands in ihr Land fliehen. Da Europa nach der Entscheidung Moskaus, in sein Nachbarland einzumarschieren, mit einer weiteren Flüchtlingskrise konfrontiert ist, haben die EU-Staaten im Großen und Ganzen ihre Türen geöffnet. Israels Reaktion wurde jedoch als rassistisch kritisiert.

Der ukrainische Botschafter in Tel Aviv, Jewgen Kornijtschuk, sagte laut Haaretz, es sei “völlig verrückt”, nicht-jüdische Flüchtlinge abzuweisen. Er forderte die israelischen Behörden auf, Nicht-Juden aus der Ukraine aufzunehmen.

Es wird erwartet, dass Hunderte, wenn nicht Tausende ukrainischer Juden, die vor dem Krieg in ihrem Heimatland fliehen, das Recht erhalten, in Israel zu bleiben. Nichtjüdische Ukrainer werden jedoch nicht in den Genuss desselben Privilegs kommen und müssen damit rechnen, dass sie in ihr Heimatland zurückkehren müssen.

Israel erklärte am Freitag, es begrüße die Migration Tausender ukrainischer Juden inmitten eines eskalierenden Konflikts mit Russland. Der Sprecher des Außenministeriums, Lior Haiat, sagte gegenüber Reportern, dass Juden in der Ukraine willkommen seien, nach Israel zu migrieren. “Wir freuen uns über jeden Juden, der aus der Ukraine nach Israel auswandern möchte”, sagte der israelische Beamte. Es gibt schätzungsweise 120.000 bis 150.000 Juden in der Ukraine.

Während der Krieg tobt, wird erwartet, dass Israel die Nichtdurchsetzung von Gesetzen lockert, die sowohl für diejenigen gelten, die kein politisches Asyl beantragt haben, als auch für diejenigen, die es beantragt haben. Kornijtschuk soll sich jedoch darüber beschwert haben, dass Israel seit Beginn des Krieges ukrainische Bürger abweist.

“Das ist nicht akzeptabel”, betonte er. “Ungarn, Polen und die Slowakei lassen Hunderttausende unserer Bürger ohne Ausweis einreisen.” Der Botschafter fügte hinzu, er habe viel höhere Erwartungen an Israel, weil der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Zelenskyy, Jude sei.

Die ukrainische Botschaft in Israel veröffentlichte eine Erklärung, in der sie den Kolonialstaat aufforderte, Bürgern, die mit “lebensbedrohlichen Militäraktionen” konfrontiert sind, “die Einreise nicht zu verweigern”. Auf der offiziellen Facebook-Seite der Botschaft hieß es: “Während der Krieg in der Ukraine weiter tobt und die Ukrainer tapfer für ihr Land kämpfen, fordern wir die israelische Regierung auf, ihre Unterstützung für die Ukraine zu verstärken und ihre Grenzen für Flüchtlinge, die Schutz suchen, offen zu halten.”

Israels rassistische Politik wurde auch von den Palästinensern angeprangert. Nach dem israelischen Rückkehrgesetz können Personen, die nachweisen können, dass sie mindestens einen jüdischen Großelternteil haben, nach Israel einwandern. Palästinenser, die während der Nakba 1948 zu Flüchtlingen wurden, sowie ihre Nachkommen werden jedoch an der Rückkehr gehindert, obwohl sie nach internationalem Recht ein legitimes Recht darauf haben. Diese diskriminierende Praxis wurde Anfang dieses Monats von Amnesty International in einem aufsehenerregenden Bericht erwähnt, in dem Israel zu einem Apartheidstaat erklärt wurde. Übersetzt mit Deepl.com

