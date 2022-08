https://www.middleeasteye.net/news/israel-raids-offices-palestinian-civil-society-groups-west-bank



Israeli soldiers inside the offices of Defense for Children International-Palestine after raiding it in the occupied West Bank city of al-Bireh on 18 August 2022 (Facebook/DCIPalestine)



Soldaten brachen die Bürotüren auf und beschlagnahmten Material bei Organisationen, die zuvor ins Visier genommen worden waren, darunter Al-Haq und Addameer

Al-Haq erklärte, israelische Soldaten hätten den Haupteingang ihres Büros in Ramallah mit einer Eisenplatte verschlossen und einen Militärbefehl zurückgelassen, der die Organisation für rechtswidrig erklärt (Al-Haq)



Israel durchsucht Büros mehrerer palästinensischer zivilgesellschaftlicher Gruppen im besetzten Westjordanland

Von Shatha Hammad

in Ramallah, Besetztes Palästina



18. August 2022

Israelische Streitkräfte haben am Donnerstag die Büros mehrerer palästinensischer zivilgesellschaftlicher Gruppen im besetzten Westjordanland durchsucht.

Nach Angaben von Al-Haq stürmten israelische Soldaten die Büros der Gruppe in Ramallah, beschlagnahmten Gegenstände, versperrten den Haupteingang mit einer Eisenplatte und hinterließen einen Militärbefehl, der die Organisation für rechtswidrig erklärt.

Zu den anderen Gruppen, die gestürmt wurden, gehörten Addameer, das Bisan Center for Research & Development und die Union of Palestinian Committees.

Addameer erklärte, Soldaten hätten auch die Türen ihres Büros aufgebrochen und Material beschlagnahmt.

Im Oktober 2021 erklärte Israel Addameer, Al-Haq und Bisan zusammen mit Defense for Children International-Palestine, der Union of Palestinian Women’s Committees und der Union of Agricultural Work Committees zu terroristischen Organisationen.

Die Erklärung, in der den Gruppen militante Verbindungen vorgeworfen wurden, stieß sowohl bei den Vereinten Nationen als auch bei Menschenrechtsorganisationen auf Kritik.

Al-Haq, das 1979 gegründet wurde, konzentriert sich auf die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen durch Israel und die Palästinensische Autonomiebehörde.

Tahkeem Alyan, Programmdirektor von Al-Haq, erklärte am Donnerstag gegenüber MEE, dass die Razzia und die Beschlagnahmung wichtiger Materialien durch die Armee “angesichts der ständigen israelischen Hetze gegen palästinensische Einrichtungen, die darauf abzielt, diese zu dämonisieren und die Kommunikation mit der Welt abzuschneiden, zu erwarten war”.

Alyan sagte, dass Al-Haq schon seit langem im Visier der israelischen Behörden stehe, dass die Angriffe gegen die Organisation jedoch eskaliert seien, nachdem diese begonnen habe, Berichte über israelische Aktionen an den Internationalen Strafgerichtshof zu schicken.

“Israel will nicht, dass jemand es für seine Verbrechen zur Rechenschaft zieht und vor Gericht stellt, und das ist es, was es stört und motiviert, diese Maßnahmen gegen die Institution zu ergreifen”, sagte er.

Er fügte hinzu, dass die Einstufung von Al-Haq als terroristische Organisation die einfachste Maßnahme sei, die die Armee gegen die Gruppe ergreifen könne, da sie keine Beweise dafür habe, dass die Organisation illegale Handlungen begangen habe.

“Al-Haq hat seine Pforten wieder geöffnet, und wir werden dort weiterarbeiten und uns dieser Entscheidung nicht beugen”, so Alyan.

Europäische Unterstützung

Die Gruppen bestreiten die Behauptungen Israels, und in einer gemeinsamen Erklärung im vergangenen Monat erklärten neun europäische Länder, sie würden weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten, da Israel die Behauptung, sie seien terroristische Organisationen, nicht bewiesen habe.

Die Außenministerien Belgiens, Dänemarks, Frankreichs, Deutschlands, Irlands, Italiens, der Niederlande, Spaniens und Schwedens erklärten, sie hätten keine “wesentlichen Informationen” von Israel erhalten, die eine Überprüfung ihrer Politik rechtfertigen würden.

“Sollten Beweise für das Gegenteil vorliegen, würden wir entsprechend handeln”, sagten sie. “In Ermangelung solcher Beweise werden wir unsere Zusammenarbeit und unsere starke Unterstützung für die Zivilgesellschaft in den OPT (besetzten palästinensischen Gebieten) fortsetzen.

“Eine freie und starke Zivilgesellschaft ist unverzichtbar für die Förderung demokratischer Werte und für die Zwei-Staaten-Lösung.”

Defense for Children International-Palestine wurde 1990 mit dem Ziel gegründet, Kindern vor israelischen Militärgerichten Rechtsbeistand zu leisten.

Nach 10 Jahren Arbeit wandte sich die Organisation der Dokumentation von Übergriffen gegen palästinensische Kinder durch israelische Streitkräfte zu, insbesondere gegen Inhaftierte.

Ayed Abu Qutaish, Leiter des Programms zur Rechenschaftspflicht der Organisation, erklärte am Donnerstag gegenüber MEE, dass das Ziel der Schließung der Gruppe und der anderen palästinensischen Organisationen darin bestehe, sie zum Schweigen zu bringen und sie daran zu hindern, weiterhin die Verstöße der israelischen Besatzung gegen Palästinenser zu dokumentieren und sie der Welt mitzuteilen.

Abu Qutaish fügte hinzu, dass die Armee die Gruppen als terroristische Organisationen brandmarkt und sie vor der Weltöffentlichkeit dämonisiert, um sie von der internationalen Solidarität und Unterstützung, die sie erhalten, zu trennen.

Falsche Anschuldigungen

In einer Erklärung vom Donnerstag erklärte die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem, sie sei “solidarisch mit den palästinensischen Organisationen der Zivilgesellschaft, die heute Morgen von der israelischen Armee durchsucht wurden”.

“Die falschen Anschuldigungen gegen sie wurden von der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und anderen Staaten zurückgewiesen”, heißt es in der Erklärung weiter.

“Wir werden weiterhin mit unseren Kollegen in den palästinensischen NRO zusammenarbeiten, um das Apartheidregime zu beseitigen.

“Dieses Regime betrachtet gewaltsame Unterdrückung als legitimes Mittel zur Kontrolle der Palästinenser, definiert aber gewaltfreie zivile Aktivitäten als Terrorismus.”

Im vergangenen Monat teilte das israelische Verteidigungsministerium mit, dass Anwälte, die für die sechs Organisationen arbeiten, eine offizielle Erlaubnis des Finanz- und des Verteidigungsministers benötigen, um sie zu vertreten, oder mit einer Gefängnisstrafe von bis zu sieben Jahren rechnen müssen.

Im April forderten Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen die internationale Gemeinschaft auf, die Finanzierung der palästinensischen zivilgesellschaftlichen Gruppen wieder aufzunehmen.

“Wir fordern die finanzierenden Regierungen und internationalen Organisationen auf, rasch zu dem Schluss zu kommen, dass Israel seine Behauptungen nicht bestätigt hat, und anzukündigen, dass sie diese Organisationen und die Gemeinschaften und Gruppen, denen sie dienen, weiterhin finanziell und politisch unterstützen werden”, so die Gruppen, zu denen J Street, Jewish Voice for Peace und T’ruah gehören: The Rabbinic Call for Human Rights, unter anderem – sagten damals in einer Erklärung.



