Bild:An Israel military drill take place near Kibbutz Merom Golan in the Israeli-annexed Golan Heights on March 17, 2021

Israel enttäuscht über Resolution des UN-Menschenrechtsrates

Von Rina Bassist

25. März 2021

Wie jedes Jahr in Genf stimmte der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen für Resolutionen, die israelische Aktionen verurteilen.

Der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf hat am 23. und 24. März für vier Resolutionen gestimmt, die sich gegen Israel richten. Solche Resolutionen werden seit Jahren jährlich verabschiedet und beinhalten traditionell die Verurteilung der israelischen Aktivitäten in den palästinensischen Gebieten und die Forderung nach dem palästinensischen Selbstbestimmungsrecht.

Am 23. März verabschiedete der Menschenrechtsrat eine Resolution, die Israel nicht nur als “Besatzer” verurteilt, sondern auch ein Waffenembargo gegen Israel fordert. Unter dem Titel “Menschenrechtssituation in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem, und die Verpflichtung, Rechenschaftspflicht und Gerechtigkeit zu gewährleisten” wurde diese Resolution unter Tagesordnungspunkt 2 von 32 Ländern unterstützt und von sechs Ländern abgelehnt, bei acht Enthaltungen.

Drei Resolutionen kamen unter Tagesordnungspunkt 7, “Israelische Siedlungen in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem, und dem besetzten syrischen Golan”, dem einzigen jährlichen Tagesordnungspunkt des Menschenrechtsrates, der wiederholt ein Land auswählt und verurteilt. In einer Abstimmung am 24. März, in der die Siedlungen verurteilt wurden, stimmten 36 Länder dafür, drei Länder dagegen und acht Länder enthielten sich. Eine Abstimmung, die Israel wegen seiner Besetzung der Westbank und Ost-Jerusalems zur Rede stellte, wurde mit 42:3 Stimmen bei zwei Enthaltungen angenommen. Für eine Resolution, in der es um die Besetzung der Golanhöhen durch Israel ging, stimmten 26 Länder, 18 waren dagegen und drei enthielten sich.

Das Außenministerium in Jerusalem und Israels Gesandter bei den UN-Institutionen in Genf, Meirav Eilon Shahar, hatten mehrere Wochen lang gegen die Resolutionen gekämpft. Zu den Bemühungen gehörten Gespräche mit hochrangigen Diplomaten in Genf und in vielen anderen Ländern, um sie davon zu überzeugen, gegen die Resolutionen zu stimmen. Außenminister Gabi Ashkenazi sprach mit Amtskollegen aus mehreren Ländern, die Mitglieder des UN-Rechtsgremiums sind. Die Vereinigten Staaten sind nicht Teil des 47 Mitglieder zählenden Gremiums.

Zwar wurden die Resolutionen tatsächlich angenommen, aber das Außenministerium und Ashkenazi verzeichneten einen gewissen Erfolg, indem sie die Zahl der Länder, die die Resolutionen unterstützten, reduzierten und die Zahl der Länder, die sie ablehnten oder sich der Stimme enthielten, erhöhten. So stimmten zum Beispiel das Vereinigte Königreich und die Tschechische Republik gegen alle drei Resolutionen zu Punkt 7 der Tagesordnung.

Dennoch drückten diplomatische Quellen in Jerusalem gegenüber Al-Monitor ihre Enttäuschung über die Stimmen einiger europäischer Länder aus, die als israelfreundlich gelten, insbesondere Deutschland.

Kurz nach den Abstimmungen am 24. März gab das israelische Außenministerium eine Erklärung heraus: “Die gestrige und heutige Abstimmung über vier Anti-Israel-Resolutionen im Menschenrechtsrat stellt einen moralischen Schandfleck für die UN dar und ist ein weiterer Beweis für die Heuchelei jener Länder, die diese Resolutionen unterstützt haben. Anstatt zu handeln, um die Menschenrechte auf der ganzen Welt voranzubringen, fährt der Rat fort, sich in einer obsessiven und voreingenommenen Weise gegen Israel zu engagieren und ist effektiv eine politische Plattform in den Händen von Ländern, die absolut keine Verbindung zu den Menschenrechten haben. Das Ministerium sagte weiter, der Menschenrechtsrat sei ein voreingenommenes und verzerrtes Gremium, das eine grundlegende Reform benötige.

Ashkenazi twitterte: “Heute hat der Menschenrechtsrat wieder einmal bewiesen, dass er ein anti-israelisches, diskriminierendes und heuchlerisches Gremium ist.

Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag und der Menschenrechtsrat gehören zu den beiden internationalen Gremien, die Israel am meisten zu schaffen machen. Israel ist in beiden kein Mitglied. In den vergangenen Jahren stellte sich Israel diesen diplomatischen Kämpfen gemeinsam mit den Vereinigten Staaten. Aber die neue Biden-Administration beschloss im Februar, sich wieder als Beobachter im Rechtsrat zu engagieren. Während die Biden-Administration weiterhin ihre Unterstützung Israels gegenüber diesen Gremien zum Ausdruck bringt, ist Jerusalem besorgt, dass sich dies ändern könnte, zumindest an der UN-Front.