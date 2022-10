https://thecradle.co/Article/News/16577



Israels Gehackter Verteidigungsminister Benny Gantz

Israel erhöht seine Bereitschaft für einen Krieg mit der Hisbollah



In einer Erklärung des Verteidigungsministeriums heißt es, dass sich Israel auf ein offensives und defensives Szenario an seiner Nordgrenze zum Libanon vorbereitet

Oktober 07 2022

Israels Verteidigungsminister Benny Gantz hat am Donnerstag, den 6. Oktober, die Bereitschaft der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) für einen möglichen Krieg mit der Hisbollah im Norden des Landes angeordnet.

Diese Entscheidung wurde inmitten von Rückschlägen bei den Verhandlungen über die Seegrenze mit dem Libanon getroffen.

Gantz traf sich mit IDF-Stabschef Aviv Kochavi und anderen hochrangigen Sicherheitsbeamten, um die Lage zu erörtern, nachdem Israel die vom Libanon vorgeschlagenen Änderungen an der Vereinbarung abgelehnt hatte.

Das israelische Verteidigungsministerium veröffentlichte eine Erklärung, in der es hieß, der Verteidigungsminister habe die IDF angewiesen, sich angesichts der Entwicklungen bei den Verhandlungen über die Seegrenze auf ein Eskalationsszenario im Norden vorzubereiten, sowohl offensiv als auch defensiv”.

Zuvor hatte Ministerpräsident Yair Lapid die Äußerungen des Libanon zu dem von den USA ausgearbeiteten Abkommen zur Beilegung des Grenzstreits um zwei Offshore-Erdgasfelder zurückgewiesen.

Laut einer hochrangigen diplomatischen Quelle, die mit israelischen Medien sprach, machte Lapid “deutlich, dass er keine Kompromisse bei Israels Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen eingehen wird, selbst wenn dies bedeutet, dass es nicht bald ein Abkommen geben wird”.

Die Quelle behauptete weiter, dass “Israel das Gas aus der Karish-Anlage fördern wird, sobald dies möglich ist”, und fügte hinzu: “Wenn die Hisbollah oder jemand anderes versucht, Karish zu schädigen oder uns zu bedrohen, werden die Verhandlungen über die Seelinie sofort abgebrochen.”

Anfang dieser Woche berichtete Al-Akhbar unter Berufung auf anonyme Regierungsbeamte, dass der Libanon die von Israel einseitig gesetzte Bojengrenze aus dem Jahr 2000, die sich fünf Kilometer vor der Küste von Rosh Hanikra im Norden des Landes befindet, nicht anerkennen werde.

Der Libanon fordert außerdem, dass die Forderung nach einer Grenzziehung zu Lande zurückgenommen wird und die Frage stattdessen den Vereinten Nationen zur weiteren Erörterung übergeben wird.

Das Weiße Haus bezeichnete die Situation rund um die Gespräche als “kritisch” und bestätigte, dass der US-Vermittler Amos Hochstein in engem Kontakt mit beiden Seiten stehe. Übersetzt mit Deepl.com



