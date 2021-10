Dieses zionistische Terrorregime, arbeitet ganz nach diktatorischen Methoden, um sich unliebsame Zeugen und Kritiker vom Hals zu schaffen. Soviel zur “einzigen” Demokratie im Nahen Osten, die weder die Meinungsfreiheit, noch ein Ende der illegalen Besatzung auf dem Schirm hat. Ob deutsche Vasallen demnächst folgen werden? Wäre das in der Türkei oder Russland, dann käme der große mediale und politische Aufschrei, aber so..

Bild: Ein Angestellter verlässt 2012 das Büro von Addameer (arabisch für Gewissen) zur Unterstützung von Gefangenen und Menschenrechten in der Westbankstadt Ramallah (AFP)

Israel erklärt sechs Gruppen der palästinensischen Zivilgesellschaft zu “terroristischen” Organisationen

Prominente Nichtregierungsorganisationen Addameer und Al-Haq gehören zu denjenigen, denen Verbindungen zur Volksfront für die Befreiung Palästinas vorgeworfen werden



Von MEE-Mitarbeitern

22. Oktober 2021

Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz hat am Freitag sechs palästinensische zivilgesellschaftliche Gruppen zu terroristischen Organisationen erklärt und ihnen Verbindungen zu militanten Gruppen vorgeworfen.

Zu den sechs Gruppen gehören die prominenten Interessengruppen Addameer, die palästinensische politische Gefangene unterstützt, und Al-Haq, eine Menschenrechtsorganisation, die mit den Vereinten Nationen zusammenarbeitet. Ebenfalls auf der Liste stehen die Union of Agricultural Work Committees, das Bisan Centre for Research and Development, die Union of Palestinian Women’s Committees und Defense for Children International – Palestine.

In einer Erklärung sagte Gantz’ Büro, sie seien “Teil eines Netzwerks von Organisationen, die im Auftrag der Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), einer marxistisch-leninistischen Widerstandsgruppe, verdeckt auf der internationalen Bühne agieren”.

“Diese Organisationen operierten unter dem Deckmantel von ‘zivilgesellschaftlichen Organisationen’, gehören aber in Wirklichkeit der Führung der Organisation an und bilden einen Arm von ihr, dessen Ziel es ist, Israel zu zerstören, während er sich an terroristischen Handlungen beteiligt”, so die Erklärung weiter.

Diese Organisationen operierten unter dem Deckmantel “zivilgesellschaftlicher Organisationen”, gehören aber in der Praxis zur Führung der PFLP und bilden einen Arm von ihr”.

– Erklärung von Gantz’ Büro

In der Erklärung wird den Gruppen vorgeworfen, von der PFLP kontrolliert zu werden und “Agenten zu beschäftigen, die in terroristische Aktivitäten verwickelt sind”.

Keine der palästinensischen Organisationen hat bisher eine Stellungnahme abgegeben.

Der Schritt von Gantz ist ein schwerer Schlag für die palästinensische Zivilgesellschaft. Addameer bietet Hunderten von palästinensischen Gefangenen, von denen viele auf unbestimmte Zeit und ohne Anklage in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, kostenlose Vertretung und Rechtsberatung. Darüber hinaus dokumentiert Addameer israelische Rechtsverletzungen und weist auf die Misshandlung von palästinensischen Minderjährigen hin.

Al-Haq recherchiert und dokumentiert Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im besetzten Westjordanland, in Ostjerusalem und im Gazastreifen. Die Gruppe sagt, sie dokumentiere Verstöße “unabhängig von der Identität des Täters”.

Die PFLP, einst eine der mächtigsten palästinensischen Gruppierungen, hat in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung verloren. Die linke Gruppierung wurde von der Fatah- und der Hamas-Bewegung verdrängt, die das Westjordanland bzw. den Gazastreifen beherrschen.

Die Erklärung von Gantz wurde schnell von der großen israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem verurteilt, die sagte, dies sei ein Schritt, der für totalitäre Regime charakteristisch sei.

“Aber Krieg ist nicht Frieden, Unwissenheit ist nicht Macht – und die derzeitige Regierung ist keine Regierung des Wandels, sondern eine Fortführung des gewalttätigen Apartheidregimes, das seit vielen Jahren zwischen Meer und Jordan besteht”, hieß es.

“B’Tselem steht in Solidarität mit unseren palästinensischen Kollegen, ist stolz auf unsere gemeinsame Arbeit mit ihnen über die Jahre – und wird dies auch weiterhin tun.” Übersetzt mit Deepl.com

