Am “lebenden” Objekt erprobte Raketen. So also sieht Deutsche “Werte” Politik aus. Evelyn Hecht-Galinski



Arrow 3 Abwehrsystem

(Bildnachweis: Picture alliance/Newscom picture/Debbie Hill/UPI Photo)

Israel führt Gespräche mit Deutschland über den Verkauf von Langstreckenraketen

Deutschland zeigt seit über einem Jahr Interesse an dem Langstreckenraketensystem, parallel zum Einmarsch Russlands in die Ukraine

20. April 2023

Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom 20. April zufolge haben israelische und deutsche Regierungsvertreter in dieser Woche Gespräche über den möglichen Verkauf des israelischen Raketenabwehrsystems Arrow 3 aufgenommen.

“Die fortgeschrittenen Verhandlungen wurden diese Woche in Deutschland aufgenommen, mit dem Ziel, ein detailliertes Abkommen für die Lieferung des israelischen Arrow 3 Systems an das deutsche Verteidigungsministerium auszuarbeiten”, so eine Erklärung des israelischen Verteidigungsministeriums.

Dem Bericht zufolge zeigt Deutschland seit über einem Jahr Interesse an dem Langstreckenraketensystem, und zwar im Zusammenhang mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, der Deutschland dazu veranlasste, seine Verteidigungsausgaben zu erhöhen.

Im vergangenen Mai kündigte Deutschland einen Sonderfonds im Wert von 107 Millionen Dollar zur Modernisierung seiner Armee an. Auf diese Ankündigung folgte der Kauf von 140 bewaffneten Drohnen aus israelischer Produktion.

“Wir freuen uns auf einen fruchtbaren Verhandlungsprozess in den vor uns liegenden Wochen”, sagte der Leiter der Raketenabwehrorganisation des Ministeriums, Moshe Patel.

Bei einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz im vergangenen Monat sprach Ministerpräsident Benjamin Netanjahu über den Wunsch Deutschlands, das Arrow-3-System zu erwerben.

Andreas Schwarz, Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), sagte: “Wir müssen uns besser gegen die russische Bedrohung schützen. Dazu brauchen wir schnell einen Raketenschutzschild für Deutschland.”

“Das israelische Arrow 3-System ist eine gute Lösung”, fügte er hinzu.

Arrow 3 ist Israels modernstes Langstrecken-Raketenabwehrsystem. Es ist darauf ausgelegt, ballistische Raketen abzufangen, während sie sich noch außerhalb der Erdatmosphäre befinden, und die Geschosse zusammen mit ihren konventionellen, nuklearen, biologischen oder chemischen Sprengköpfen in der Nähe der Abschussorte zu zerstören.

Das Arrow-3-System wurde im Rahmen eines gemeinsamen Projekts der Raketenabwehrorganisation des Verteidigungsministeriums und der amerikanischen Raketenabwehrbehörde entwickelt und bedarf daher auch der Genehmigung der US-Regierung, bevor es in andere Länder exportiert werden kann.

Israel und die USA arbeiten derzeit an einem fortschrittlicheren System mit der Bezeichnung Arrow 4.

Israel Today berichtete am 18. September, dass die Regierung von US-Präsident Joe Biden den Verkauf des Abwehrsystems Arrow 3 an Deutschland blockiert hat. Aufgrund des anhaltenden Krieges Russlands in der Ukraine könnte sich die Position der Biden-Regierung jedoch ändern.

Die Zustimmung der USA ist zwingend erforderlich, da die US-Steuerzahler 80 Prozent des Projektbudgets übernommen und bis zu 2,2 Milliarden Dollar in die Forschungs- und Entwicklungsarbeit des IAI investiert haben. Übersetzt mit Deepl.com

