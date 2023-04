Nur zur Richtigstellung, in deutschen “Qualitäts”Medien und Nachrichtensendungen, wie auch in der “Tages-Weglasschau”, wird immer wieder berichtet, dass der “jüdische Staat” mit Raketen aus Syrien angegriffen wurde, ohne auf die Vorgeschichte hinzuweisen. Wer hier eigentlich Vergeltung ausübt! Die sieht nämlich so aus, dass Israel mehrmals hintereinander und das fortwährend, das souveräne Syrien angriff und die illegal besetzten Golan Höhen als “eigenes Territorium” begreift und das verlangt geradezu nach Antworten. Israel bombt gegen alle Nachbarn oder vermeintliche Feinden, nach Belieben und die Staatengemeinschaft lässt Israel einen Freibrief zum willkürlichen mörderischen Handlungen. Mit dieser Art der einseitigen und falschen Berichterstattung sind deutsche Nachrichten, auch zu anderen Brennpunkten inzwischen zu einer unglaubwürdigen und einseitigen politischen Farce geworden. Dafür dann auch noch Gebühren zu zahlen, erscheint geradezu dreist. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeastmonitor.com/20230410-israel-strikes-syria-after-3-rockets-launched-at-occupied-golan-heights/

Die Silhouette eines israelischen Soldaten wird von einer Leuchtrakete in den Himmel gezeichnet, die zur Suche nach einer Rakete abgefeuert wurde, die in der Nähe des Kibbutz Meitsar in den israelisch annektierten Golanhöhen gelandet ist, 9. April 2023 [JALAA MAREY/AFP via Getty Images]

Israel führt wieder Luftschläge in Syrien aus

10. April 2023

Die israelischen Besatzungstruppen haben mehrere Luftangriffe auf verschiedene Orte in Syrien durchgeführt, nachdem am frühen Sonntag Raketen aus dem arabischen Land auf die besetzten syrischen Golanhöhen abgefeuert worden sein sollen.

“Wir bombardieren Syrien jetzt als Vergeltung”, erklärte die israelische Besatzungsarmee und wies darauf hin, dass Raketen aus Syrien abgefeuert worden seien.

Israelische Medien berichteten, zwei Raketen seien auf offenem Gelände gelandet und eine dritte sei vom Raketenabwehrsystem Iron Dome abgefangen worden.

In einer früheren Erklärung des israelischen Militärs war von drei weiteren Raketen die Rede, die auf Israel abgefeuert wurden: “Vor kurzem wurden drei Raketen aus Syrien nach Israel abgeschossen. Eine davon ist in israelisches Gebiet eingedrungen und auf den südlichen Golanhöhen gelandet.”

Dies geschah inmitten einer eskalierenden israelischen Aggression gegen palästinensische muslimische Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee, die eine Respektlosigkeit gegenüber mehr als 2 Milliarden Muslimen in der Welt darstellt. Übersetzt mit Deepl.com

https://www.middleeastmonitor.com/20230330-syria-explosions-rock-damascus-during-israeli-air-raid/

