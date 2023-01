Das Netanajahu Regime hat neben den Palästinensern Iran im mörderischen Visier Evelyn Hecht-Galinski



“Mit Schadenfreude twitterte der ukrainische Präsidentenberater Michail Podoljak: “Explosive Nacht in Iran – Drohnen- und Raketenproduktion, Ölraffinerien. Haben euch gewarnt.” Podoljak hatte unlängst die westlichen Länder dazu aufgerufen, iranische Waffenfabriken ins Visier zu nehmen. Denn Teheran solle Waffen an Russland liefern. Als Reaktion drohte ein enger Berater des iranischen Außenministers Kiew mit der “zerstörerischen Kraft iranischer Drohnen”. (RT)

Bild aus einem Video, das angeblich eine Explosion in Isfahan, Iran, am 28. Januar 2023 zeigt (Screengrab)

Israel führte Drohnenangriff auf iranische Verteidigungsanlage durch – WSJ



Wall Street Journal zitiert US-Beamte, wonach der Angriff inmitten von Gesprächen zwischen Jerusalem und Washington über neue Wege zur Bekämpfung Teherans stattfand

Von MEE-Mitarbeitern

29. Januar 2023

Israel hat den Drohnenangriff auf eine Verteidigungsanlage in der iranischen Stadt Isfahan durchgeführt, berichtete das Wall Street Journal am Sonntag unter Berufung auf US-Beamte und mit der Operation vertraute Personen.

Die amerikanische Zeitung berichtete, dass es sich um den ersten israelischen Angriff seit der Rückkehr von Premierminister Benjamin Netanjahu an die Macht im vergangenen Monat handelte. Der Angriff erfolgte inmitten von Gesprächen zwischen Jerusalem und Washington über neue Möglichkeiten, Teheran zu bekämpfen, einschließlich der Vertiefung der militärischen Zusammenarbeit mit Russland.

Netanjahu hatte in seiner letzten Amtszeit von 2009 bis 2021 eine Reihe von mutigen Operationen im Iran genehmigt.

Dem Bericht zufolge zielten die Drohnen auf eine Munitionsfabrik neben einer Einrichtung des iranischen Weltraumforschungszentrums, das wegen seiner angeblichen Arbeit an ballistischen Raketen unter US-Sanktionen steht.

Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian nannte die Explosion einen feigen Angriff.

“Solche Aktionen können die Entschlossenheit und die Absicht unserer Experten für einen friedlichen nuklearen Fortschritt nicht beeinträchtigen”, sagte er laut dem staatlichen Nachrichtendienst PadDolat.

Eine Sprecherin des israelischen Militärs lehnte eine Stellungnahme ab. Der Erzfeind Israel ist seit langem bereit, iranische Ziele anzugreifen, wenn es der Diplomatie nicht gelingt, Teherans Atom- oder Raketenprogramm einzudämmen, hält sich aber mit Kommentaren zu konkreten Vorfällen zurück.

Der Sprecher des Pentagon, Brigadegeneral Patrick Ryder, sagte, dass keine US-Streitkräfte an den Angriffen auf den Iran beteiligt waren, lehnte es aber ab, weitere Kommentare abzugeben.

Geringer Schaden

Das iranische Verteidigungsministerium teilte der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA mit, dass seine Luftabwehr die Drohne gestoppt habe, so dass sie explodierte und die Explosion am Samstagabend verursachte.

“Glücklicherweise hat dieser erfolglose Angriff keine Menschenleben gekostet und nur geringe Schäden am Dach der Werkstatt verursacht”, so das Ministerium.

“Der Angriff hat unsere Einrichtungen und unsere Mission nicht beeinträchtigt… und solche blinden Maßnahmen werden keine Auswirkungen auf die Fortsetzung des Fortschritts des Landes haben”, hieß es in der Erklärung des Verteidigungsministeriums.

Im Jahr 2021 schwor Teheran Rache an Israel, nachdem es Tel Aviv beschuldigt hatte, das Atomkraftwerk Natanz sabotiert zu haben.

Der Angriff am Samstag erfolgte inmitten der Spannungen zwischen dem Iran und dem Westen wegen der nuklearen Aktivitäten Teherans und seiner Waffenlieferungen – einschließlich Langstrecken-“Selbstmorddrohnen” – für den Krieg Russlands in der Ukraine sowie der monatelangen regierungsfeindlichen Demonstrationen im eigenen Land.

In der Ukraine, die den Iran beschuldigt, Hunderte von Drohnen an Russland zu liefern, die zivile Ziele in weit von der Front entfernten ukrainischen Städten angreifen, brachte ein ranghoher Berater von Präsident Wolodymyr Zelenski den Vorfall direkt mit dem dortigen Krieg in Verbindung.

“Explosive Nacht im Iran”, twitterte Mykhailo Podolyak. “Habe euch gewarnt.”

Der Iran hat zugegeben, Drohnen nach Russland zu schicken, sagt aber, dass diese vor Moskaus Invasion in der Ukraine im vergangenen Jahr geschickt wurden. Moskau bestreitet, dass seine Streitkräfte iranische Drohnen in der Ukraine einsetzen, obwohl dort viele abgeschossen und geborgen wurden.

Atomabkommen mit dem Iran

Der Iran und die P5+1-Ländergruppe – die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Russland, China und Deutschland – haben 2015 ein Abkommen geschlossen, um Teherans Atomprogramm im Gegenzug für die Aufhebung der Sanktionen einzuschränken. Obwohl Teheran die Vereinbarung einhielt, stieg der ehemalige US-Präsident Donald Trump 2018 aus dem Abkommen aus und verhängte erneut schwere Sanktionen gegen Iran.

Israel und seine Verbündeten aus den arabischen Golfstaaten lehnten das Abkommen von 2015 ab, und Netanjahu kritisierte es öffentlich, was die Beziehungen zu Washington belastete.

Seit seinem Amtsantritt hat Präsident Joe Biden versucht, die USA wieder an das Abkommen – offiziell Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) genannt – heranzuführen, aber trotz monatelanger Gespräche in Wien ist es beiden Seiten bisher nicht gelungen, das Abkommen wiederzubeleben.

Ein ehemaliger iranischer Diplomat erklärte letzte Woche gegenüber MEE, dass innenpolitische und globale Ereignisse, nicht zuletzt der Einmarsch von Irans engem Verbündeten Russland in der Ukraine, die Chancen auf eine Rückkehr zu dem Abkommen zu untergraben scheinen.

“Derzeit sind die USA immer noch bereit, das Abkommen zu unterzeichnen, aber wir haben nicht mehr allzu viel Zeit”, erklärte er.

“Ich persönlich habe keine Hoffnung, da ein wütendes Europa und die USA anscheinend auf einen Wendepunkt im Ukraine-Krieg warten, um den Druck zu erhöhen und … all die gefährlichen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen den Iran zurückzubringen. Übersetzt mit Deepl.com

