Israel-Gaza: 11 Kinder erhalten Trauma-Beratung und werden durch israelische Bombardierungen getötet Von Areeb Ullah

Sie waren schutzlos den zionistischen Bomben ausgeliefert und hatten keine Schutzräume und Bunker in Gaza!

Bild: Yara Mohammad al-Kawlak, aged nine (L), her sister Rula, five (C), and Tala Ayman Abu al-Auf, 13 (R) were killed by air strikes in Gaza City early on Sunday 16 May (Supplied: NRC)

https://www.middleeasteye.net/news/israel-gaza-attack-children-killed-receiving-trauma-counselling



Israel-Gaza: 11 Kinder erhalten Trauma-Beratung und werden durch israelische Bombardierungen getötet

Der Norwegische Flüchtlingsrat sagte, die Kinder seien angegriffen worden, als sie in ihren Häusern Schutz suchten

Von Areeb Ullah

: 18. Mai 2021

Elf Kinder, die vom Norwegischen Flüchtlingsrat (NRC) traumatisiert wurden, sind bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen getötet worden, teilte die Hilfsorganisation am Dienstag mit.

Laut NRC waren die Kinder zwischen fünf und 15 Jahre alt und wurden getötet, während sie in ihren Häusern Schutz suchten.

Beamte des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen erklärten, die israelischen Angriffe hätten seit Beginn der Bombardierung am 10. Mai mindestens 212 Menschen getötet, darunter 61 Kinder und 36 Frauen.

Sie sind jetzt tot, getötet mit ihren Familien, begraben mit ihren Träumen und den Albträumen, die sie verfolgten.

– Jan Egeland, NRC

“Wir sind am Boden zerstört, als wir erfuhren, dass 11 Kinder, denen wir bei der Traumabewältigung halfen, bombardiert wurden, während sie zu Hause waren und sich in Sicherheit wähnten”, sagte der Generalsekretär des NRC, Jan Egeland.

“Sie sind nun tot, getötet mit ihren Familien, begraben mit ihren Träumen und den Albträumen, die sie verfolgten. Wir rufen Israel auf, diesen Wahnsinn zu beenden: Kinder müssen geschützt werden.

“Ihre Häuser dürfen keine Ziele sein. Schulen dürfen keine Ziele sein. Verschont diese Kinder und ihre Familien. Hört sofort auf, sie zu bombardieren.”

Zu den Kindern, die vom NRC beraten wurden und durch die israelische Bombardierung getötet wurden, gehört die 15-jährige Lina Iyad Shar, die zusammen mit ihren beiden Eltern am 11. Mai in Gazas Stadtteil al-Manara getötet wurde.

Die Hilfsorganisation teilte mit, dass Schars zweijährige Schwester Mina Verbrennungen dritten Grades erlitten hat und sich weiterhin in einem kritischen Zustand befindet.

Hala Hussein al-Rifi, 13, wurde in der Nacht zum 12. Mai bei einem Luftangriff auf das Wohnhaus Salha im Stadtteil Tal al-Hawa in Gaza-Stadt getötet.

Der Angriff tötete auch den vierjährigen Zaid Mohammad Telbani und seine Mutter Rima, die im fünften Monat schwanger war. Zaids Schwester wird weiterhin vermisst und gilt als tot.

Bei Luftangriffen auf die al-Wahda-Straße im Zentrum von Gaza-Stadt wurden auch sechs Kinder, mit denen NRC arbeitete, sowie ihre Familienmitglieder getötet.

Dazu gehörten Tala Ayman Abu al-Auf, 13 Jahre alt, und ihr 17-jähriger Bruder, dessen Vater, Dr. Ayman Abu al-Auf, Chefarzt für Innere Medizin am Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt war und der ebenfalls bei dem Luftangriff getötet wurde.

Der gleiche Angriff tötete Rula Mohammad al-Kawlak, fünf Jahre alt, Yara, neun Jahre alt, und Hala, 12 Jahre alt – alles Schwestern – zusammen mit ihrer Cousine Hana, 14 Jahre alt, und mehreren anderen ihrer Verwandten, sowie den Schwestern Dima und Mira Rami al-Ifranji, 15 und 11 Jahre alt, und der Nachbarin Dana Riad Hasan Ishkantna, 9 Jahre alt.

In derselben Gegend wurde am 17. Mai Rafeef Murshed Abu Dayer, 10, ein weiterer vom NRC unterstützter Schüler, getötet, nachdem Schrapnell sie und ihre beiden Brüder getroffen hatte, die im Garten des Ghazi Shawa Gebäudes zu Mittag aßen. Übersetzt mit Deepl.com

