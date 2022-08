Israel-Gaza: Wie die Welt auf die Angriffe reagierteVon MEE-Mitarbeitern

“Dagegen haben die Vereinigten Staaten das Recht Israels bekräftigt, sich durch einen Angriff auf den Gazastreifen zu verteidigen.”



Sicher arbeitet Scholz und Baerbock auch schon an einer gleichlautenden Erklärung, ganz im Sinne der zionisitschen und transatlantischen “Freundschaft”

Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeasteye.net/news/israel-gaza-attack-world-reactions

Palästinensische Kinder, die durch israelische Luftangriffe verletzt wurden, werden am 6. August 2022 im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt behandelt (AFP)

Israels Verbündete haben zu den Morden an Zivilisten geschwiegen oder das Recht Israels auf “Selbstverteidigung” unterstützt, während andere sich gegen die “Aggression” ausgesprochen haben

Israel-Gaza: Wie die Welt auf die Angriffe reagierte

Von MEE-Mitarbeitern

6. August 2022



Israels Angriff auf den Gazastreifen, der nun schon den zweiten Tag andauert, hat in der internationalen Gemeinschaft gemischte Reaktionen ausgelöst.

Die israelische Armee kündigte am Freitag die Operation “Breaking Dawn” an, bei der ein palästinensisches Mitglied der bewaffneten Gruppierung Islamischer Dschihad sowie 11 weitere Palästinenser, darunter ein fünfjähriges Mädchen, getötet wurden.

Die jüngste Runde der Gewalt kommt nur 15 Monate nach Israels Angriff auf den Gazastreifen im Mai 2021, bei dem 256 Palästinenser, darunter 66 Kinder, getötet wurden, während in Israel 13 Menschen durch palästinensische Raketen getötet wurden, darunter zwei Kinder.

Am späten Freitag standen ägyptische Vermittler sowohl mit Israel als auch mit palästinensischen Gruppen im Gazastreifen in Kontakt, um ein schnelles Ende der Feindseligkeiten zu erreichen, wie ägyptische Medien berichteten.

Der palästinensische Islamische Dschihad, Israels erklärtes Ziel bei der Operation, sagte, es sei nicht die Zeit für Waffenstillstandsgespräche.

Auch Ran Kochav, ein Sprecher der israelischen Armee, sagte, Israel führe keine Verhandlungen und bereite sich auf eine einwöchige Operation vor.

Vor der Operation hatte Israel alle Grenzen zum und aus dem Gazastreifen geschlossen, der bereits seit 15 Jahren unter einer Blockade leidet, die dazu geführt hat, dass das besetzte Gebiet ohne Medikamente und lebenswichtige Güter dasteht.

Weltweite Reaktionen

Der UN-Beauftragte für den Friedensprozess im Nahen Osten, Tor Wennesland, erklärte, er sei “zutiefst besorgt” über die eskalierende Gewalt.

“Es kann keine Rechtfertigung für Angriffe auf Zivilisten geben”, sagte Wennesland nach dem israelischen Bombardement.

“Die Fortschritte, die bei der schrittweisen Öffnung des Gazastreifens seit dem Ende der Eskalation im Mai erzielt wurden, könnten zunichte gemacht werden, was zu einem noch größeren Bedarf an humanitärer Hilfe führen würde, und das in einer Zeit, in der die weltweiten Ressourcen erschöpft sind und die internationale finanzielle Unterstützung für eine erneute humanitäre Anstrengung im Gazastreifen nicht ohne weiteres verfügbar sein wird.

Unterdessen verurteilte die Türkei die Luftangriffe und erklärte, es sei “inakzeptabel, dass Zivilisten, darunter auch Kinder, bei Angriffen ihr Leben verlieren”.

“Wir sind tief besorgt über die zunehmenden Spannungen in der Region nach den Angriffen. Wir betonen, dass diese Ereignisse beendet werden müssen, bevor sie sich zu einer neuen Konfliktspirale ausweiten”, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums.

Auch das Außenministerium von Katar verurteilte in einer Erklärung die israelische “Aggression” scharf.

Die Erklärung forderte die internationale Gemeinschaft auf, “dringend etwas zu unternehmen, um die wiederholten Angriffe der Besatzer auf Zivilisten, insbesondere Frauen und Kinder, zu beenden”.

Pakistans ehemaliger Premierminister Imran Khan beschuldigte Israel, die Palästinenser durch seine massive Militärmacht “unterjochen” zu wollen, um diejenigen zu “eliminieren”, die für ihre Rechte eintreten und ein Ende der israelischen Besatzung fordern.

Die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Marokko, Länder, die seit 2020 Normalisierungspakte mit Israel unterzeichnet haben, haben davon abgesehen, Tel Aviv zu verurteilen.

Dagegen haben die Vereinigten Staaten das Recht Israels bekräftigt, sich durch einen Angriff auf den Gazastreifen zu verteidigen.

Während die Europäische Union die Angriffe Israels bisher nicht verurteilt hat, lobten rechtsextreme Politiker des Kontinents wie Geert Wilders Tel Aviv für den Abschluss einer “sehr erfolgreichen Woche gegen islamische Terroristen und Dschihadisten”. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...