“Israel glaubt nicht an den Frieden. Es glaubt daran, einen Status quo mit Gewalt und Aggression durchzusetzen.”

Palästina braucht dringend die Aufmerksamkeit und Unterstützung, die der ukrainische “Selenskyj-Asow-Nazi Staat” gerade bekommt. Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/news/palestines-abbas-tells-un-israel-destroying-two-state-solution-doesnt-believe-peace



Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hält ein Foto hoch, während er auf der 77. Sitzung der UN-Generalversammlung am 23. September 2022 in New York City spricht.

Palästinenser Abbas sagt der UN, Israel zerstöre die Zwei-Staaten-Lösung und glaube nicht an den Frieden

Die Äußerungen des palästinensischen Präsidenten kommen, nachdem sein israelischer Amtskollege Yair Lapid erklärt hat, er unterstütze die Zwei-Staaten-Lösung

Von MEE-Mitarbeitern

23. September 2022

Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, sprach am Freitag vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. In seiner fast einstündigen Rede sagte er, Israel zerstöre” die Zweistaatenlösung und warf den Vereinten Nationen vor, die Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel nicht zu beenden.

“Israel hat durch seine derzeitige Politik, die vorsätzlich und absichtlich ist, die Zwei-Staaten-Lösung zerstört”, sagte Abbas vor den anderen anwesenden Staats- und Regierungschefs.

Der Palästinenserführer sagte, Israel arbeite darauf hin, “die Beziehung zwischen dem Staat Palästina und Israel zu einer Beziehung zwischen einem Besatzungsstaat und einem besetzten Volk zu machen, nichts weiter”.

Die Äußerungen von Abbas stehen in krassem Gegensatz zu denen des israelischen Premierministers Yair Lapid, der am Vortag vor der UNO sprach.

Lapid sprach sich für die Zwei-Staaten-Lösung aus, ein Begriff, den die israelische Führung während der UN-Vollversammlung im Allgemeinen vermieden hat.

“Ein Abkommen mit den Palästinensern, das auf zwei Staaten für zwei Völker basiert, ist das Richtige für Israels Sicherheit, für Israels Wirtschaft und für die Zukunft unserer Kinder”, sagte Lapid.

Doch trotz Lapids verbaler Unterstützung schrumpfen die Aussichten auf eine Zweistaatenlösung aufgrund des illegalen israelischen Siedlungsbaus im besetzten Westjordanland, dem geplanten künftigen Sitz eines palästinensischen Staates, weiter.

Fast 700.000 Israelis leben in illegalen Siedlungen im Westjordanland und in Ostjerusalem, was laut Abbas am Freitag 25 Prozent der Bevölkerung des Westjordanlandes ausmacht.

Anfang des Jahres hatte Israels Verteidigungsminister Benny Gantz den Begriff “Entität” zur Beschreibung eines künftigen palästinensischen Staates verwendet und die Vorstellung zurückgewiesen, dass Israel einen vollwertigen Staat für die Palästinenser akzeptieren und sein Land zu den Grenzen vor 1967 zurückkehren würde – dem Jahr, in dem Israel die palästinensischen Gebiete Gazastreifen, Westjordanland und Ostjerusalem nach dem Sechstagekrieg besetzte.

Mehrere internationale und israelische Menschenrechtsgruppen sowie Experten der UNO haben Israels Behandlung der Palästinenser als Apartheid bezeichnet.

Obwohl immer mehr Menschenrechtsgruppen die israelische Politik als Apartheid bezeichnen, haben die Vereinigten Staaten und Israels andere westliche Verbündete davon abgesehen, solche Erklärungen abzugeben.

UN schützt Israel

Mit einer Reihe von visuellen Hilfsmitteln brachte Abbas die Verhaftung palästinensischer Kinder durch Israel, die israelische Bombardierung des Gazastreifens im Jahr 2021, bei der mehr als 250 Palästinenser getötet wurden, die Razzien gegen palästinensische Nichtregierungsorganisationen und den Angriff auf die Beerdigung der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh zur Sprache.

Der palästinensische Präsident kritisierte auch die Rolle der Vereinten Nationen und ihrer Mitgliedsstaaten, einschließlich der USA, die Israel vor der Rechenschaftspflicht schützen.

Wissen Sie, wer Israel davor schützt, zur Rechenschaft gezogen zu werden? Die Vereinten Nationen”.

– Mahmoud Abbas, Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde

“Wissen Sie, wer Israel davor schützt, zur Rechenschaft gezogen zu werden? Die Vereinten Nationen. Und an der Spitze der Vereinten Nationen steht der mächtigste Staat der Vereinten Nationen”, sagte er und meinte damit die USA.

“Überraschenderweise geben Staaten wie die Vereinigten Staaten vor, das Völkerrecht und die Menschenrechte zu wahren, während sie gleichzeitig – und ich spreche hier ganz offen – Israel unbegrenzte Unterstützung gewähren, Israel vor der Rechenschaftspflicht schützen und Israel dabei unterstützen, seine feindselige Politik unter Missachtung der gesamten internationalen Gemeinschaft fortzusetzen. ”

Die Palästinenser haben zahlreiche internationale Mechanismen genutzt, um Gerechtigkeit zu erlangen, wie z. B. die Vorlage von Fällen beim Internationalen Strafgerichtshof oder beim Internationalen Gerichtshof. Die USA und andere westliche Länder haben sich jedoch häufig mit dem Argument zu Wort gemeldet, dass der IStGH für Israel nicht zuständig sei. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...