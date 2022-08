Israel sieht im russischen Krieg in der Ukraine eine Chance, über dieses Feld Gas nach Europa zu exportieren und Moskaus Lieferungen zu ersetzen.

Alles deutet darauf hin, dass Israel diese Eskalation im Voraus geplant hat.

Palestinian men inspect the rubble of a house destroyed by Israeli air strikes on the Gaza Strip on 6 August 2022 (MEE/Mohammed al-Hajjar)

Die jüngste Bombardierungskampagne ist Teil einer Strategie, die darauf abzielt, Spannungen unter den Palästinensern zu erzeugen und die Verbündeten des Iran zu schwächen

Israel greift den Gazastreifen an, um zu teilen und zu erobern, mit einem Auge auf ein Gasfeld

Von Ameer Makhou

Gaza-Streifen am 6. August 2022

Der israelische Angriff auf den Gazastreifen und die gezielten Angriffe auf die Führer des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) sowie auf Zivilisten hätten niemanden überraschen dürfen.

Die militärische Aufrüstung an der Grenze zum Gazastreifen – die Abriegelung von Siedlungen in der südlichen Region, die Aufstockung der Streitkräfte und die Einberufung von 25.000 Reservisten – war kein defensives Verhalten.

Sie war auch nicht notwendig für die angeblich erwartete Vergeltungsreaktion des PIJ, nachdem einer seiner führenden Köpfe im besetzten Westjordanland, Bassam al-Saadi, am Montag in seinem Haus in Dschenin auf eine Weise verhaftet wurde, die ihn und die Gruppe beleidigte.

Die Verhaftung selbst war vielmehr Teil der Vorbereitungen für neue Angriffe, mit denen mehrere strategische Ziele erreicht werden sollen, auch wenn sie nur von begrenzter Tragweite sind.

Leider wurden die israelischen Schritte von der palästinensischen Führung nicht richtig verstanden, die sich von der Panik und der Wut der israelischen Bewohner der eingeschlossenen Städte ablenken ließ.

Die Wahrheit lag jedoch nicht in der Stimme Israels, sondern in seinen Militär- und Sicherheitsorganen, die ihre Kräfte in einer Weise mobilisierten, die zeigte, dass die Verhaftung von Jenin eine Vorstufe zur aggressiven Eskalation war.

Die israelische Öffentlichkeit geriet in der Tat in Panik, aber in einem Land mit einem so gewaltigen militärischen Arsenal ist das oft ein Grund für Präventivschläge und nicht unbedingt ein Rückzug.

Es wäre auch falsch, den Angriff mit der israelischen Innenpolitik in Verbindung zu bringen. Dies steht ganz im Einklang mit der in Israel verwurzelten Doktrin der Aggression, und das ist die Strategie des Staates, nicht nur des Ministerpräsidenten.

Diesmal scheinen die Ziele darin zu bestehen, den Iran zu spalten und zu erobern und seine Verbündeten zu schwächen.

Reibung erzeugen

Alles deutet darauf hin, dass Israel diese Eskalation im Voraus geplant hat.

Die Armee hat bekräftigt, dass das Ziel der Operation, die als “Breaking Dawn” bezeichnet wird, nur darin besteht, dem PIJ einen Schlag zu versetzen.

Sie wünscht sich eindeutig eine schnelle Operation ohne Beteiligung der Hamas an den Kämpfen, was, wenn es dazu kommt, die Schlacht weit öffnen könnte.

Darin liegt eine grundlegende Herausforderung für die Hamas, die de facto den Gazastreifen beherrscht, und für andere Gruppierungen innerhalb der Palästinensischen Befreiungsorganisation, die den Kampf aufgrund der katastrophalen wirtschaftlichen Lage im belagerten Gazastreifen möglicherweise einschränken wollen.

Durch den Versuch, die Rolle der Hamas zu neutralisieren und den Kampf auf den PIJ zu beschränken, versucht Israel, die Einheit der Palästinenser zu verhindern und die Gruppen voneinander zu isolieren.

Doch was Israel als Angriff gegen den PIJ bezeichnet, ist in Wirklichkeit eine Aggression gegen die palästinensische Bevölkerung in Gaza.

Ein Palästinenser sitzt inmitten der Trümmer eines von israelischen Luftangriffen zerstörten Hauses im Gazastreifen am 6. August 2022 (MEE/Mohammed al-Hajjar)

In weniger als 24 Stunden sind mindestens 13 Menschen getötet und mehr als 114 verletzt worden. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums handelt es sich bei fast der Hälfte der Opfer um Frauen und Kinder, darunter die fünfjährige Alaa Quadma, die am Freitagnachmittag bei dem ersten israelischen Luftangriff dieser Operation getötet wurde.

Der PIJ hat seine Gegenschläge, bei denen bisher Dutzende von Raketen abgefeuert wurden, als Operation “Vereinigte Fronten” bezeichnet, was darauf hindeutet, dass auch er die israelische Vorgehensweise durchschaut.

Und obwohl Israel in dieser Schlacht die Oberhand hatte, weil es zuerst geschossen hat, wird es trotz des enormen Machtungleichgewichts zu seinen Gunsten nicht in der Lage sein, den Verlauf und die Länge des Kampfes oder gar das Ergebnis zu kontrollieren.

Schwächung der Abschreckungsfähigkeit

Die Operation findet auch zu einem Zeitpunkt statt, an dem Israels Abschreckungsfähigkeit gegenüber palästinensischen Gruppen im Gazastreifen nachlässt.

Dies zeigte sich im letztjährigen Krieg, der von den Israelis als “Verteidigungsschild” und von den Palästinensern als “Schwert von Jerusalem” bezeichnet wurde.

Die 11-tägige Schlacht, bei der 256 Palästinenser und 13 Israelis getötet wurden, endete mit einem israelischen Gefühl des Versagens und einem palästinensischen Gefühl des Sieges.

Daher begannen die Vorbereitungen für die aktuelle Aggression in dem Moment, als die letztjährige Aggression endete.

Zusätzlich zu den Kämpfen im Gazastreifen sah sich Israel mit einem noch nie dagewesenen Aufstand in seinen gemischten und historischen Städten wie Haifa, Akko, Lydd (auf Hebräisch Lod) und anderen konfrontiert, der das Land überraschte.

Der Aufstand und die Proteste in Jerusalem gegen die Räumung von Sheikh Jarrah und die Übergriffe auf Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee haben das Gefühl der Einheit unter allen Palästinensern gestärkt.

Dementsprechend haben die Sicherheitsbehörden und die Politik seit Monaten eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um die palästinensischen Bürger Israels daran zu hindern, erneut mit solcher Kraft zu demonstrieren und zu mobilisieren.

Dazu gehören die Schaffung von staatlich unterstützten Milizen wie der “zivilen Nationalgarde” sowie die Rekrutierung und Entsendung von mehr Soldaten für die Armee und von mehr Offizieren für die paramilitärische “Grenzpolizei”.

Unmittelbar nach Beginn der israelischen Bombardierung am Freitag hat die israelische Polizei die zweithöchste Alarmstufe ausgerufen, und der Minister für innere Sicherheit, Omer Bar-Lev, hat 10 Kompanien der “Grenzpolizei” in Bereitschaft versetzt.

In der Zwischenzeit führt die Armee ständig Razzien in Dschenin im nördlichen Westjordanland durch, um die bewaffneten palästinensischen Gruppierungen, insbesondere den PIJ, der dort an Einfluss gewonnen hat, auszuschalten.

Das Gasfeld von Karish im Visier

Ein weiterer Grund, der für den PIJ spricht, liegt in seinen engen Beziehungen zum Iran begründet.

Die regionale Strategie Israels hat sich grundlegend geändert, da seine Verbündeten, darunter einige arabische Regime, nicht bereit sind, an Israels Seite zu kämpfen.

Diese Strategie, die von einem der Kandidaten für das Amt des neuen Generalstabschefs der israelischen Armee, Eyal Zamir, skizziert wurde, zielt darauf ab, den Einfluss des Irans in der Region und seiner “Stellvertreter”-Verbündeten zu untergraben.

Nach dieser Doktrin wird der Iran als Hauptfeind Israels betrachtet, und der Kampf gegen ihn wird erst dann beendet sein, wenn Teherans Waffen in der Region geschwächt sind. Dazu gehören alle vom Iran unterstützten paramilitärischen Gruppen im Libanon, Irak, Syrien und Jemen.

In diesem Zusammenhang wird der PIJ, der als engster Verbündeter Teherans in Palästina gilt, zu Israels neuestem Ziel.

Es ist jedoch wichtig festzustellen, dass inmitten all dessen die oberste Priorität in Israel heute nicht Gaza, Dschenin, Bassam al-Saadi und der PIJ sind. Vielmehr geht es um die Sicherung des Karish-Gasfeldes, das in einem mit dem Libanon umstrittenen Gebiet liegt.

Israel sieht im russischen Krieg in der Ukraine eine Chance, über dieses Feld Gas nach Europa zu exportieren und Moskaus Lieferungen zu ersetzen.

Angesichts der Lage des Feldes im umstrittenen Seegebiet mit dem Libanon könnte dies für Israel nicht einfach sein, da die Hisbollah mit Gewaltanwendung droht, um den natürlichen Reichtum des Libanon zu schützen.

Die von den USA vermittelten Gespräche zur Erzielung einer Einigung laufen bereits seit Monaten, aber es scheint kein Ergebnis in Sicht zu sein. Israelischen Berichten zufolge wurden die Abbauarbeiten auf den nächsten Monat verschoben, in der Hoffnung, bis dahin eine Lösung zu finden. Andernfalls wird die Gefahr eines Konflikts nur noch größer.

Die Schwächung des PIJ durch diese Operation ist daher umso notwendiger, als die Gruppe im Falle einer militärischen Konfrontation mit der Hisbollah im Norden wahrscheinlich in den Kampf eingreifen würde.

In jedem Fall sind es die Menschen im Gazastreifen, die einmal mehr den Preis für diese israelischen Gewaltspiele zahlen müssen, deren Ausgang von der palästinensischen Reaktion abhängen wird. Übersetzt mit Deepl.com

Ameer Makhoul ist ein führender palästinensischer Aktivist und Schriftsteller in der Gemeinschaft der 48 Palästinenser. Er ist der ehemalige Direktor von Ittijah, einer palästinensischen NRO in Israel. Er wurde von Israel zehn Jahre lang inhaftiert.

