Children of a Jewish family watch a protest staged by Palestinian families, living in the Sheikh Jarrah neighbourhood of Eastern Jerusalem and threatened by Israel's forced migration in Jerusalem, on 23 April 2021.

Israel greift die Palästinenser an, um sie von ihrem eigenen Land zu vertreiben

Von Jamal Ghaith

29. April 2021

Sobald ein israelischer Angriff auf eine palästinensische Stadt, ein Dorf oder eine Versammlung endet, beginnt irgendwo anders ein weiterer. Alle Angriffe zielen darauf ab, die Palästinenser von ihrem eigenen Land zu vertreiben und die einheimische Bevölkerung durch fremde Siedler zu ersetzen, die auf dem Land Verderben verbreiten. Die ethnische Säuberung Palästinas, die 1948 ernsthaft begann, dauert bis heute an.

Die Besatzungsbehörden versuchen, die arabischen Normalisierungsbestrebungen und die Unterstützung der USA zu nutzen, um ihre rassistischen Projekte fortzusetzen und die arabischen Viertel, Städte und Dörfer von ihren ursprünglichen Bewohnern zu leeren. Die besetzte Stadt Jerusalem und ihre umliegenden Viertel sowie das Jordantal sind Zeugen einer kontinuierlichen und systematischen israelischen Bemühung, die Demographie durch Judaisierung und Geschichtsfälschung zu verändern.

Nach Angaben des Direktors der Rechtsabteilung der Kommission für Siedlungs- und Mauerwiderstand, Ayed Marar, intensivieren die Besatzungsbehörden und gewalttätige Siedlerbanden ihre Kampagnen gegen Palästinenser und drängen sie zum Verlassen, damit die illegalen Siedlungen ausgebaut werden können. Er erklärte Felesteen, dass das israelische Ziel darin besteht, mehr palästinensisches Land und Eigentum zu beschlagnahmen, wobei Jerusalem und das Jordantal die am meisten betroffenen Gebiete sind.

Marar merkte auch an, dass Israel mehrere Maßnahmen ergreift, um Palästinenser zu vertreiben, einschließlich der Schaffung unerträglicher Bedingungen, die die Bewohner zwingen, ihre Häuser zu verlassen und in andere Gebiete, vorzugsweise in andere Länder, zu ziehen. Daher die andauernden Razzien in palästinensischen Städten und Dörfern, die Verhaftungen unter falschem Vorwand, das Abschneiden der Palästinenser von der Außenwelt und der Entzug ihrer Eigentumsrechte in Übereinstimmung mit diskriminierenden Gesetzen und Verordnungen, was dazu führt, dass Familien aus “Sicherheits”- und “Notfall”-Gründen zwangsumgesiedelt und deportiert werden. Die Behörden haben auch auf Immobilienmakler zurückgegriffen, um palästinensische Grundstücke an illegale Siedler abzuschöpfen.

Palästinenser in den Zielgebieten, die es wagen, gegen diese Taktik zu protestieren, wurden mit hohen Geldstrafen belegt, und ihre Häuser wurden mit der Begründung abgerissen, dass sie keine Baugenehmigung hätten, die von den Besatzungsbehörden ausgestellt wird, die die Besitzer vertrieben sehen wollen. Solche Genehmigungen werden für Palästinenser ohnehin selten genehmigt. Es ist ein Teufelskreis aus Unterdrückung und Korruption, der das Selbstwertgefühl der Palästinenser schwächt. Einige seien dazu getrieben worden, sich zu ergeben, sagte Marar.

Die israelischen Besatzungstruppen, so betonte er, werden durch die Tatsache, dass sie niemals zur Rechenschaft gezogen werden, weder lokal noch regional oder international, ermutigt, ihre Verbrechen gegen gezielte palästinensische Dörfer, Nachbarschaften und Versammlungen fortzusetzen.

Um die Palästinenser von den Gebieten abzulenken, in denen sie Razzien durchführen, so Marar, führen die Israelis diese an mehreren Orten gleichzeitig durch, wiederholen Razzien in demselben Gebiet und verhindern, dass die Bewohner in den verschiedenen Gebieten miteinander kommunizieren können. Er forderte die Palästinenser auf, das größere Bild zu sehen und auf die stärkstmögliche Weise gegen die Verbrechen zu protestieren, die gegen sie begangen werden. Wenn sie zu den Verbrechen der Siedler und der Besatzungstruppen schweigen, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit weiterer Verbrechen und des Verlustes von mehr Land. Er rief dazu auf, ein Widerstandsprogramm aufzustellen, das Druck auf Israel ausübt, die Angriffe der Siedler auf palästinensische Dörfer und Städte zu beenden. Angesichts der arabischen und internationalen Voreingenommenheit zugunsten des Besatzungsstaates zu diesem Zeitpunkt muss ein solches Programm von den Palästinensern selbst kommen.

Der Experte für Siedlungsangelegenheiten, Khaled Mansour, stimmte zu, dass Israel nie zögert, die einheimische Bevölkerung zu schikanieren und alle Möglichkeiten auszunutzen, um sich im Dienste seiner Siedlungsprojekte in der Region mehr palästinensisches Land anzueignen. Schließlich ist es ein siedlungskolonialer Staat, der auf der rassistischen Ideologie des Zionismus basiert. Mit Angriffen auf Palästinenser durch Siedler und Sicherheitskräfte werde versucht, eine neue Realität vor Ort zu schaffen, sagte er Felesteen.

Das meiste davon findet in aller Öffentlichkeit statt, wird aber von den komplizenhaften Mainstream-Medien verschwiegen. Die Siedlungsaktivitäten beschleunigten sich, nachdem die USA Jerusalem als “ungeteilte Hauptstadt” Israels anerkannt hatten. Das war internationale Komplizenschaft in ihrer eklatantesten Form.

“Der Besatzungsstaat wird durch den Mangel an Rechenschaftspflicht und Medienberichterstattung ermutigt”, sagte Mansour. “Er ist im Grunde frei, mit seinen Verbrechen fortzufahren.”

Siedlungen benötigen natürlich Zufahrtsstraßen, erklärte er, und diese werden gebaut, um palästinensische Städte und Dörfer voneinander zu trennen, genauso wie die Siedlungen selbst. “Sie sind die Schlinge, die als erster Schritt auf dem Weg zur Einnahme der Siedlungen zugezogen werden kann.”

Er betonte auch, dass Israel hart daran arbeitet, das Selbstvertrauen und die Führung der Palästinenser zu schwächen, damit sie sich ergeben und den Status quo akzeptieren. Es wird in diesem Prozess von seinen internationalen Verbündeten unterstützt, einschließlich der arabischen Normalisierungsstaaten.

Mansour fügte hinzu, dass die Besatzungstruppen mit den illegalen Siedlern kollaborieren und ihre Verbrechen im gesamten besetzten Westjordanland durch ablenkende tägliche Übergriffe in Jerusalem, der Altstadt und dem edlen Heiligtum der Al-Aqsa-Moschee vertuschen, wo sie die Gläubigen schikanieren. Auch er ist der Meinung, dass das Schweigen der Palästinenser angesichts solcher israelischer Verbrechen und Überfälle zur Straffreiheit beiträgt, die der Staat und die Siedler genießen, um ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Mansour forderte ein Ende der Sicherheitskoordination und der Zusammenarbeit der Palästinensischen Autonomiebehörde mit den israelischen Besatzungstruppen und sagte, dass der Widerstand des Volkes eskaliert werden müsse, um die Besatzung zu beenden. “Die Standhaftigkeit der Menschen im besetzten Palästina muss auf jede erdenkliche Art und Weise unterstützt werden, besonders jene, die von Vertreibung bedroht sind”, schloss er. Ich denke, er hat Recht. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Bericht erschien zuerst auf Arabisch in Felesteen am 20. April 2021

