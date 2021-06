Kommt es noch auf einen weiteren Kollaborateur überhaupt noch an an?

Bild: Mansour Abbas, head of the Ra’am party arrives to coalition talks, at the Maccabiah village in Ramat Gan, June 2, 2021. (Avshalom Sassoni/Flash90)

Israel has a new ‘good Arab’ in government Mansour Abbas claims that his role in the new Israeli coalition is ‘historic.’ But most Palestinian citizens know better, and are choosing a different direction. After splitting from the Joint List ahead of the last Israeli election, the United Arab List (Ra’am), the Islamist party led by Mansour Abbas, ran a campaign that tried to market the party as “conservative” while concurrently offering a “new approach” to Arab politics in Israel.

Israel hat einen neuen “guten Araber” in der Regierung

Von Rami Younis



Mansour Abbas behauptet, dass seine Rolle in der neuen israelischen Koalition ‘historisch’ ist. Aber die meisten palästinensischen Bürger wissen es besser, und wählen eine andere Richtung

– 3. Juni 2021 –

Nachdem sie sich vor den letzten israelischen Wahlen von der Gemeinsamen Liste abgespalten hatte, führte die Vereinigte Arabische Liste (Ra’am), die islamistische Partei von Mansour Abbas, eine Kampagne, die versuchte, die Partei als “konservativ” zu vermarkten und gleichzeitig einen “neuen Ansatz” für die arabische Politik in Israel anzubieten. Diesem “Ansatz” zufolge konnte Ra’am jeder neuen israelischen Regierung beitreten, unabhängig davon, ob sie links oder rechts war, selbst wenn dies bedeutete, mit Kahanisten in derselben Koalition zu sitzen. Ra’ams Bruch mit den anderen drei arabischen Parteien der Gemeinsamen Liste, so betonte Abbas, werde “historisch” sein.

Im Gegenzug für diese Partnerschaft und die aktive Unterstützung dieses angeblich bahnbrechenden Moments versprach die islamistische Partei ihren Wählern mehrere Hauptergebnisse. Dazu gehörten ein beispielloses Paket von Vorteilen in Form von großen öffentlichen Budgets, ein Regierungsplan zur Bekämpfung der rasenden Kriminalitäts- und Mordrate innerhalb der palästinensischen Gemeinden in Israel, die Anerkennung nicht anerkannter palästinensischer Beduinendörfer in der Naqab/Negev-Wüste und die Abschaffung des diskriminierenden Kaminitz-Gesetzes, das den Abriss Tausender arabischer Häuser androht, weil sie ohne Genehmigungen gebaut wurden, die von vornherein nicht erteilt worden wären. Mit anderen Worten: Abbas war bereit, die vereinigte palästinensische politische Front für die grundlegenden Rechte, die seiner Gemeinschaft bereits zustehen sollten, zu verraten.

Was die israelische Belagerung des Gazastreifens, die Angriffe auf die Al-Aqsa-Moschee, die Ausweitung der Siedlungen im Westjordanland oder die Judaisierung binationaler Städte in Israel betrifft? Nach Abbas’ Ansatz sind das keine Probleme, die er lösen muss.

Am Mittwochabend machte Abbas schließlich “Geschichte”, indem er der neuen Regierung beitrat, die von dem rechtsextremen Naftali Bennett geleitet werden wird, im Austausch für peinlich wenig: keine Abschaffung irgendwelcher diskriminierender, apartheid-ähnlicher Gesetze (einschließlich des jüdischen Nationalstaatsgesetzes); ein Versprechen, einige Budgets irgendwann in der Zukunft an arabische Gemeinden zu leiten; und die Bildung eines Knesset-Komitees, um die Anerkennung einer Handvoll Beduinendörfer zu diskutieren.

Was genau ist also der neue Ansatz hier? Es stimmt, dass Mansour Abbas der erste Führer einer arabischen Partei ist, der Teil einer Regierungskoalition ist – zumindest seit den sogenannten arabischen Satellitenparteien in den frühen Tagen des Staates, die der regierenden Mapai-Partei die Treue schworen. Aber ist dies wirklich eine bedeutende Entwicklung, die es wert ist, gefeiert zu werden?

In Wahrheit ist dies nicht der bahnbrechende Moment, von dem viele Leute sprechen – und der Grund dafür ist ganz einfach. Im Laufe unserer Geschichte als palästinensische Bürger hatten wir verschiedene arabische Personen, die Teil einer israelischen Regierungskoalition waren. Israel hatte sogar einen arabischen Minister für Wissenschaft, Kultur und Sport, Ghaleb Majadleh, von der Arbeitspartei (meine lebhafteste Erinnerung an seine Amtszeit war das Bild, wie er während einer Zeremonie einschlief).

Die Geschichte ist voll von diesen so genannten palästinensischen Führern, die die Sache ihres Volkes für ihren eigenen persönlichen Vorteil effektiv verraten haben. Während der Militärherrschaft über die palästinensischen Bürger des Staates von 1948 bis 1966 ernannte und stützte das israelische Establishment in vielen arabischen Städten und Dörfern “Mukhtars” und verlieh den Ältesten, die dem Kolonialregime gegenüber loyal waren, Macht und Prestige. Der israelische Historiker Hillel Cohen beschreibt in seinem Buch “Gute Araber”, das auf bisher verborgenen Staatsarchiven und den Berichten palästinensischer Bürger basiert, anschaulich diese Jahre arabischer Geschäftemacherei im Streben nach günstigen Positionen beim Militärregime, auch für einflussreiche Posten in Schulen, Gemeinderäten und der Regierung.

Dieser Ansatz des “guten Arabers”, der hofft, vom jüdisch-israelischen Establishment umarmt zu werden, weist frappierende Ähnlichkeiten mit Malcolm X’ vernichtender Beschreibung des “Haussklaven” auf, der die vergeblichen Versuche von Teilen der schwarzen Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten anprangert, sich zu “integrieren” und von der weißen Mehrheit “akzeptiert” zu werden. Die palästinensischen Bürger wissen jedoch, dass sie nie ganz “israelisch” werden können. Das zionistische Establishment hat versucht, uns diesen Mythos durch die Auslöschung unserer Kultur und Identität aufzuzwingen – auch durch den Versuch, uns in “israelische Araber” zu verwandeln – obwohl ihnen klar ist, dass dies immer ein “jüdischer Staat” sein wird.

Wir palästinensischen Bürger wehren uns jedoch gegen diese Auslöschung und die Teile-und-Herrsche-Politik, die Israel seit 1948 praktiziert. Palästinenser sollten Teil des Entscheidungsprozesses im Land sein, aber nur, wenn Israel aufhört, unser Volk zu belagern, zu vertreiben und zu töten. Einer Besatzungsregierung beizutreten ist nicht nur ein koscherer Stempel für ihre Verbrechen gegen unser Volk, es ist eine aktive Hilfe für die Versuche des Staates, unsere Gemeinschaft zersplittert zu halten.

Und dennoch, trotz Abbas’ “gut arabischem” Ansatz, ist es klar geworden, dass Millionen von Palästinensern im ganzen Land eine andere Richtung wählen – ohne sich von ihren politischen Vertretern beeinflussen zu lassen. Von den Ramadan-Protesten in Ost-Jerusalem über den Kampf in Sheikh Jarrah bis hin zur Verteidigung palästinensischer Häuser in binationalen Städten gegen jüdische Siedler und die Polizei haben die Palästinenser ihre eigene Geschichte geschrieben. Nahezu jede palästinensische Stadt oder jedes palästinensische Dorf in ganz Israel hielt einen Protest für Sheikh Jarrah, Al-Aqsa, Gaza und für sich selbst ab. Diese fast beispiellose Demonstration der Einheit führte zu dem historischen Generalstreik im letzten Monat, mit der Massenbeteiligung von Palästinensern vom Fluss bis zum Meer und darüber hinaus.

Dass die nächste Generation der Palästinenser in Israel auf die Straße gegangen ist, um ihre Würde zurückzufordern, ist der wahre historische Moment. Sie sind es, die der Welt zeigen, wie ein “neuer Ansatz” wirklich aussehen kann. Übersetzt mit Deepl.com

