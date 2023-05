In Deutschland scheint es dagegen kein Problem zu sein! Evelyn Hecht-Galinski

Israel finding it harder to push its racism in US Israeli hasbara, long weak, has collapsed. Propaganda attempting to explain away clear racism no longer flies so well as it once did. Benjamin Netanyahu, Israel’s prime minister, last week wanted Likud Knesset member May Golan – a notorious racist – to be the next Israeli consul general in New York.

Israel hat es schwerer, seinen Rassismus in den USA durchzusetzen

von Michael F. Brown



28. April 2023



May Golan, Benjamin Netanjahu und Yariv Levin in der Knesset, Israels Parlament

Antipalästinensische israelische Politiker, darunter May Golan, Benjamin Netanjahu und Yariv Levin, drängen auf eine Überarbeitung des israelischen Justizwesens. (über Twitter)

Hinweis: Dieser Beitrag enthält Zitate mit sexuell eindeutiger und gewalttätiger Sprache.

Die lange Zeit schwache israelische Hasbara ist zusammengebrochen. Die Propaganda, die versucht, eindeutigen Rassismus wegzuerklären, funktioniert nicht mehr so gut wie früher.

Benjamin Netanjahu, Israels Premierminister, wollte letzte Woche das Likud-Knessetmitglied May Golan – eine notorische Rassistin – als nächste israelische Generalkonsulin in New York haben.

Dort hätte sie Beziehungen zu gewählten Vertretern und zahlreichen Organisationen unterhalten und sich mit der größten jüdischen Gemeinde außerhalb Israels auseinandergesetzt.

Nach einem Aufschrei machte Netanjahu am 22. April offenbar einen Rückzieher.

Golan erhielt jedoch Unterstützung von der Zionist Organization of America und der orthodoxen jüdischen Handelskammer. Der nationale Präsident der ZOA, Morton Klein, der auch für seinen Rassismus bekannt ist, nannte Golan “einen außergewöhnlichen israelischen Patrioten”.

Vor der Kehrtwende sagte Golan, sie fühle sich “sehr geschmeichelt”, dass sie für den Posten in Betracht gezogen werde, der die Ratifizierung durch die Knesset, Israels Parlament, erfordert hätte.

Die Idee hätte lächerlich sein müssen.

Stattdessen ist es lehrreich, wie der Rassismus, der in Israel schon immer offen zum Ausdruck gebracht wurde, jetzt selbst bei Stellenausschreibungen, mit denen der Apartheidstaat früher versuchte, der Welt eine sanftere Seite zu präsentieren, zur Selbstverständlichkeit wird.

In der Tat hätte der Schritt einfach auf dem rhetorisch zurückhaltenderen Rassismus des Siedlers Dani Dayan aufgebaut, der diese Position ebenfalls innehatte, während er die jüdische Vorherrschaft und die minderen Rechte für Palästinenser unterstützte. Dayan, ehemaliger Vorsitzender einer Organisation, die israelische Siedler im besetzten Westjordanland vertritt, war wegen seines Engagements in der jüdischen Gemeinde New Yorks sehr beliebt; der antipalästinensische Rassismus schloss ihn sicherlich nicht aus und hat ihn vermutlich auch nicht ausgeschlossen.

Der Premierminister ging offenbar davon aus, dass der israelische Rassismus von Tel Aviv bis zur Siedlung Kiryat Arba im besetzten Hebron in New York City, einer der vielfältigsten Städte der USA, die erst kürzlich die antipalästinensische, antisemitische und schwarzfeindliche Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Greene abwies, genauso gut ankommen würde.

Netanjahu hatte nur teilweise Recht: Politiker in New York akzeptieren routinemäßig antipalästinensischen Rassismus. Aber weil sie sich vor ihren Wählern verantworten müssen, ziehen die meisten die Grenze bei antischwarzem Rassismus. Die Palästinenser sind offensichtlich zahlenmäßig zu unbedeutend, um in die Anti-Rassismus-Haltung dieser Politiker einbezogen zu werden.

Die Frage, die vorerst vermieden wird, ist, wie diese Politiker, zumeist Demokraten, reagiert hätten, wenn sie erfahren hätten, dass Golan einmal gesagt hat, was die Situation zutiefst verfälscht: “Wenn ich rassistisch bin, um mein Leben zu erhalten, dann bin ich stolz darauf, rassistisch zu sein”.

Ähnlich hätten New Yorker Politiker auf die Meldung von Haaretz reagiert: “Sie sagte auch, sie würde nicht in einem Restaurant essen, das afrikanische Arbeiter beschäftigt, weil ‘einer von drei Infiltratoren AIDS oder Tuberkulose hat’.

Golan erklärte außerdem, es sei eine ‘große Ehre’ gewesen, auf einer Gedenkveranstaltung für Rabbi Meir Kahane zu sprechen, und dass ‘mich die Bezeichnung Kahanist nicht im Geringsten beleidigt’.” Kahane trat dafür ein, dass Palästinenser aus ihrer Heimat vertrieben werden sollten, und wurde sogar von vielen amerikanischen und israelischen Politikern als rassistischer Extremist anerkannt.

Die Demokraten, die versuchen, diesen Rassismus zu vertuschen, können jetzt, da sie nicht mehr dabei ist, aufatmen.

Eine solche Ernennung hätte, wenn die amerikanischen Mainstream-Medien angemessen darüber berichtet hätten, vielen New Yorkern – und Amerikanern im Allgemeinen – den Widerspruch zwischen dem Bild, das liberale Zionisten von Israel als einem multikulturellen Land mit “gemeinsamen Werten” zu vermitteln versuchen, und der rohen Realität des in Israel und den besetzten Gebieten praktizierten Rassenhasses vor Augen geführt.

Die Berichterstattung begann schnell in der New York Times, wo Jonathan Weisman am 20. April schrieb, die Nominierung des Golan habe “Kritik hervorgerufen”. Er verlinkte auf einen Haaretz-Artikel, in dessen Titel Golan sich selbst als “stolzer Rassist” bezeichnete.

In einem Interview mit Face The Nation am Sonntag versuchte Netanjahu, Golans Nähe zu dem Posten zu entkräften. Was in dem Interview nicht deutlich wurde, ist die Tatsache, dass Netanjahus selbsterklärte “Mainstream-Positionen”, auf die der ewige Politiker beharrte, virulent rassistisch sind. Bemerkenswert ist, dass der Interviewer Golans anti-schwarze und anti-muslimische Bigotterie ansprach, aber jede Erwähnung ihres anti-palästinensischen Rassismus vermied.

Der israelische Journalist Barak Ravid von Walla News hatte zuvor getwittert, Netanjahu wolle die “rassistische und fremdenfeindliche” Golan ernennen. Damit wäre sie “für die Beziehungen zur größten jüdischen Gemeinde in den USA und für die Verbindungen zu den großen jüdischen Organisationen zuständig”.

Yair Rosenberg, ein überzeugter Pro-Israel-Autor für The Atlantic, bemerkte vor der Kehrtwende, dass “Netanjahu eine lange Geschichte hat, in der er oft mittelmäßige Gesetzgeber, die er loswerden will, an Orte wie die UNO und New York schickt, aber dies wäre selbst nach diesem Standard außergewöhnlich dumm.”

Diese Kommentare machen deutlich, wie sehr sich Pro-Israel-Befürworter wie Ravid und Rosenberg – die den antipalästinensischen Rassismus routinemäßig ignorieren oder herunterspielen – um eine weitere Schädigung der “Marke” Israel sorgen.

Netanjahu hat eine lange Tradition darin, oft mittelmäßige Gesetzgeber, die er loswerden will, an Orte wie die UN und New York zu entsenden, aber das wäre selbst nach diesem Standard außergewöhnlich dumm. https://t.co/TWZwqtqTLp

– Yair Rosenberg (@Yair_Rosenberg) April 19, 2023

Die Basisdemokraten zeigen bereits eine größere Sympathie für die Palästinenser als für Israel, wie Umfragen weiterhin zeigen.

Sie sind nicht daran interessiert, den israelischen Rassismus zu verschleiern, sondern ihn zu beenden.

Die demokratischen Gesetzgeber bleiben jedoch im Allgemeinen gegen die Ansichten des Volkes, das sie angeblich vertreten, wenn es um gleiche Rechte und Freiheit der Palästinenser geht. Führende Politiker der Demokraten sind gerade nach Israel gereist, um die Nakba oder die ethnische Säuberung von Hunderttausenden von Palästinensern durch den entstehenden Staat Israel und seine Milizvorläufer im Jahr 1948 zu feiern.

Die Führer der Demokraten, die diese palästinensische Geschichte ignorieren, finanzieren auch die rassistischen Praktiken Israels und lassen außer Acht, welche Lehren sie aus dem Kampf gegen die Rassenunterdrückung im Apartheid-Südafrika – an den sie sich sicherlich erinnern – und im Jim-Crow-Süden der USA gezogen haben.

Das zionistische Narrativ erreicht seinen Höhepunkt am “Unabhängigkeitstag”, der die Gründung des Staates Israel markiert und ursprünglich am 15. Mai gefeiert wurde.

Jedes Jahr begehen die Palästinenser den 15. Mai als Nakba-Tag.

– Jewish Voice for Peace (@jvplive) April 24, 2023

Jay Saper, ein Mitglied und Leiter der Jüdischen Stimme für den Frieden in New York City, lehnte die Benennung von Golan in einem Kommentar ab, der vor der Rücknahme an The Electronic Intifada geschickt wurde. “Die Förderung rassistischer Beamter durch die israelische Regierung spiegelt die zugrundeliegende Logik des Zionismus wider, die mit der Nakba von 1948 übereinstimmt, die 750.000 Palästinenser aus ihren Häusern vertrieb und den Grundstein für den heutigen Apartheidstaat legte.”

Saper fügte hinzu: “Wir weisen Israels Versuch zurück, in unserem Namen weitere rassistische Maßnahmen zu ergreifen, und werden uns weiterhin zu Wort melden, bis die Palästinenser in voller Freiheit und Würde leben.”

Rassistischer Auftakt

May Golans erschreckende Bigotterie ist seit fast einem Jahrzehnt bekannt. Seitdem hat sie sich von einer einwanderungsfeindlichen Aktivistin zu einem Mitglied der Knesset und beinahe zu einer Ministerin für die Förderung von Frauen aufgeschwungen.

Golans Umzug nach New York hätte ihre frauenpolitische Arbeit auf Eis gelegt, nachdem sie den “radikalen Feminismus als Hassbewegung” bezeichnet hatte, was sehr verdächtig ist.

Bei einer Demonstration gegen afrikanische Einwanderer 2012 in Tel Aviv versuchte Golan, eines der Zelte abzubauen, obwohl es Dezember war. Sie schrie eine junge Frau an: “Sie will Schwanz im Gesicht” und fügte dann hinzu: “Die ‘Infiltratoren [afrikanische Einwanderer], denen du hilfst, werden dir im Gegenzug Schwanz geben.”

Netanjahus Bereitschaft, jemanden vorzuschlagen, der sich solcher Ausdrücke bedient, bleibt auch nach dem Rückzieher bizarr.

Bei einer anderen Kundgebung im Jahr 2012, an der Itamar Ben-Gvir, der heutige israelische Minister für nationale Sicherheit, teilnahm, rief Golan einem Gegendemonstranten zu: “So wie die Frauen hier vergewaltigt werden, mögt ihr in eurem Grab vergewaltigt werden.” Daraufhin gab die Menge Affenlaute von sich.

Golans Rhetorik hat sich in den letzten 10 Jahren nicht verändert.

Erst diesen Monat prangerte sie in Bezug auf die illegal im besetzten Westjordanland lebende Siedlerfamilie Dee die “verdammten Terroristen an, die diese drei reinen und rechtschaffenen Seelen brutal ermordet haben”. Golan sagte dann, dass die Täter “auf der Stelle eliminiert werden sollten” und argumentierte, dass dies “ohne ein Gericht, ohne Verhaftungen, ohne günstige Bedingungen im Gefängnis” geschehen sollte.

Nach ihrem Tweet zu urteilen, sollte nach Golans Ansicht ein Mob oder die israelische Armee als Henker fungieren, ohne die israelische Justiz einzubeziehen, die von Golan verachtet wird, obwohl sie im Allgemeinen die von der israelischen Knesset vorangetriebenen Apartheidpraktiken unterstützt. In der Tat hat Golan seine Bestürzung über Aufrufe zur Verhaftung gewalttätiger Siedlermobs zum Ausdruck gebracht, die Anfang des Jahres Palästinenser in dem Dorf Huwwara angegriffen und eingeschüchtert haben.

Washingtons Reaktion

Die Regierung Biden muss nun nicht einmal mehr darüber diskutieren, ob sie Golan ablehnen soll.

Vedant Patel, ein Sprecher des Außenministeriums, verurteilte zwar ihre rassistischen Äußerungen.

“Aber im Großen und Ganzen würden wir diese Art von Rhetorik verurteilen und glauben, dass diese Art von Sprache auch besonders schädlich ist, wenn sie in Führungspositionen verstärkt wird.”

Das ist doch mal eine gute Idee 👇.

Man beachte Absatz 4: “…der Empfangsstaat ist nicht verpflichtet, dem Entsendestaat Gründe für seine Entscheidung zu nennen.” https://t.co/6sKbtW0RW4

– Martin Indyk (@Martin_Indyk) April 20, 2023

Dennoch bietet Netanjahus Kehrtwende nur eine vorübergehende Atempause. Der israelische Rassismus und die Islamophobie werden schon bald wieder in den Nachrichten und sozialen Medien zu finden sein.

Die Rassisten in der jetzigen Regierung sind nicht bereit, sich so sehr zu “zügeln” wie ihre antipalästinensischen Vorgänger, die selbst enormen Schaden angerichtet haben, es aber geschafft haben, mehr Unterstützung von den Demokraten zu bekommen, indem sie ihre Handlungen herunterspielten.

Innerhalb weniger Tage nach Netanjahus Sinneswandel waren die Demokraten wieder dabei, das Apartheid-Israel zu feiern und sich mit dem Premierminister zu treffen, der kurz zuvor den rassistischen Golan vorgeschlagen hatte. Übersetzt mit Deepl.com

