Trauernde nehmen am 2. Januar 2023 in der Stadt Jenin im Westjordanland an der Beerdigung von Mohammad Hoshieh und Fuad Abed teil, die bei einer Razzia von israelischen Streitkräften getötet wurden. (Foto: von Ahmed Ibrahim/APA Images)

Zu Beginn des neuen Jahres tötet Israel 2 Palästinenser und reißt 2 Häuser ab

Israel hat im Jahr 2023 bereits zwei Palästinenser getötet und zwei Häuser abgerissen und damit signalisiert, dass die “Operation Break the Wave” noch lange nicht zu Ende ist.

Von Mariam Barghouti

2. Januar 2023

Am Montagmorgen, 2. Januar, drangen israelische Streitkräfte in die Stadt Kufr Dan ein und töteten Foad Mahmoud Abed, 18, und Mohammad Samer Hosheyeh, 22. Drei weitere Personen wurden verletzt, eine davon schwer in der Brust.

Abed und Hosheyh wurden bei bewaffneten Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten getötet, die in Kufr Dan eingedrungen waren, um die Häuser von Abed al-Rahman Abed, 22, und Ahmad Abed, 23, zu zerstören, zwei Palästinensern, die im September letzten Jahres die Operation am Kontrollpunkt Jalameh durchgeführt hatten, bei der ein israelischer Soldat getötet wurde. Drei Wohnungen wurden zerstört, 13 Menschen wurden vertrieben.

Break the Wave” geht weiter

Foad Abed ist der erste Palästinenser, der dieses Jahr in Dschenin getötet wurde. Das vergangene Jahr war eines der tödlichsten Jahre im Westjordanland seit 2005, als israelische Streitkräfte und Siedler 231 Palästinenser durch außergerichtliche Ermordungen und Hausdurchsuchungen töteten.

Die israelischen Streitkräfte drangen gegen Mitternacht in die Stadt ein, wo es zu bewaffneten Auseinandersetzungen mit Jugendlichen kam. Bis 3:00 Uhr morgens hatten israelische Soldaten zwei Palästinenser erschossen. Hosheyeh wurde durch einen Schuss in die Brust getötet, Abed durch mehrere Schüsse in Bauch und Oberschenkel.

Die Mutter von Hosheyeh bahnte sich kurz vor dem Aufruf zum Morgengebet einen Weg durch eine Gruppe von Männern, um die Leiche ihres getöteten Sohnes auf den Schultern zu tragen.

In einer Erklärung sagte der israelische Militärsprecher, dass “die IDF derzeit eine militärische Aktivität in Kufr Dan im Bezirk Jenin durchführt, um die Häuser derjenigen zu zerstören, die in der Nähe der Jalamah-Kreuzung mit Soldaten zusammenstießen und bei denen am 14. September 2022 ein Armeekommandant getötet wurde”.

Am 14. September letzten Jahres schossen Ahmad und Abed al-Rahman auf den militärischen Kontrollpunkt von Al-Jalameh, westlich von Jenin, und töteten den stellvertretenden Kommandeur der Spezialaufklärungseinheit der Nahal-Brigade, Major Bar Falach, 30.

Strafweise Zerstörung von Häusern

Am 2. Januar gegen 12.00 Uhr stürmten israelische Jeeps die Ortschaft Kufr Dan, um zwei palästinensische Häuser als kollektive Bestrafung für die Familien der beiden Männer zu zerstören, die den Anschlag auf den Kontrollpunkt in Jalameh verübt hatten.

Nach der Ermordung der beiden Märtyrer zu Beginn dieses Jahres setzte das israelische Militär die Zerstörung des Hauses der Familie von Ahmad Abed fort und vertrieb die Familienmitglieder vor der Zerstörung.

Nach Angaben lokaler Journalisten in Dschenin wurde gegen 8.50 Uhr auch das zweite Haus, das der Familie von Abed al-Rahman Abed gehörte, mit Waffengewalt geräumt und in die Luft gesprengt, so dass es nur noch eine Ruine war. Übersetzt mit Deepl.com

