“Um das palästinensische Selbstbestimmungsrecht zu verwirklichen, ist es höchste Zeit, dass der Weltgerichtshof diese Verhöhnung von Recht und Gerechtigkeit beendet.”

Israel has rejected every offer from Palestinians for a two-state solution Defying a half-century of struggle against it, Israel’s settler-colonial regime in the annexed Palestinian territories remains obstinately entrenched. Small wonder the United Nations General Assembly closed out 2022 by voting to request an International Court of Justice (also known as the World Court) opinion on how Israel’s annexation project, denial of Palestinian self-determination, and discriminatory legislation “affect the legal status” of its occupation of Palestinian territory.

Ein palästinensischer Demonstrant, der sich israelischen Truppen entgegenstellt, schwenkt eine Nationalflagge während eines Protestes gegen die Errichtung israelischer Außenposten in der Nähe von Nablus am 10. März 2023 (AFP)

Israel hat jedes Angebot der Palästinenser für eine Zwei-Staaten-Lösung abgelehnt



von Colter Louwerse

11. März 2023

Die Erfüllung der palästinensischen Rechte an ein ausgehandeltes Abkommen zu knüpfen, das Israel niemals zustande bringen will, hat es der Besatzung ermöglicht, unerbittlich weiterzumarschieren

Trotz eines halben Jahrhunderts des Kampfes gegen das israelische Siedlerregime in den annektierten palästinensischen Gebieten wird dieses hartnäckig aufrechterhalten.

Kein Wunder, dass die Generalversammlung der Vereinten Nationen zum Abschluss des Jahres 2022 ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (auch bekannt als Weltgerichtshof) darüber beantragte, wie sich Israels Annexionsprojekt, die Verweigerung der palästinensischen Selbstbestimmung und die diskriminierende Gesetzgebung “auf den Rechtsstatus” seiner Besetzung palästinensischer Gebiete auswirken.

Sollte sich die palästinensische Klage durchsetzen, wird das weltweit wichtigste Rechtsorgan die militärische Kontrolle Israels über das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem als eklatant rechtswidrig erklären. Wie eine Reihe von maßgeblichen juristischen Studien gezeigt haben, würde ein solches Urteil Israel zum sofortigen Rückzug aus den annektierten palästinensischen Gebieten zwingen.

Von zentraler Bedeutung ist in diesem Fall das Rechtskonzept des “guten Glaubens”. Im Jahr 1971 stellte der Weltgerichtshof fest, dass ein Staat, der sich weigert, in gutem Glauben über die Beendigung seiner Besetzung zu verhandeln, seine Rechte als kriegsführender Besatzer verwirkt. Folglich hob er das Recht Südafrikas auf eine “fortgesetzte Präsenz” in Südwestafrika (Namibia) auf. Das afrikanische Apartheidregime stürzte daraufhin in die Parteilichkeit, und zwei Jahrzehnte später wurde Namibia unabhängig.

Israels militärische Vorherrschaft in Palästina ist ebenfalls unrechtmäßig. Doch während sie den Weltgerichtshof verunglimpfen, wenden israelische Beamte die palästinensische Anschuldigung gegen sich selbst. “Die Palästinenser haben jede einzelne Friedensinitiative abgelehnt”, schimpfte der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan. “Und jetzt verwickeln sie ein externes Gremium mit der Ausrede, der Konflikt sei nicht gelöst?”

Erdans Vorwurf erinnerte an den berüchtigten Ausspruch des israelischen Außenministers Abba Eban, dass die Palästinenser “keine Gelegenheit auslassen, um eine Gelegenheit zum Frieden zu verpassen”.

Doch die Geschichte schreibt eine andere Geschichte.

Hindernis für den Frieden

Um es kurz zu machen: Seit Mitte der 1970er Jahre hat die UNO einen überwältigenden internationalen Konsens zur Lösung des schwelenden “Konflikts” aufrechterhalten. Dieser Konsens beruht auf grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts und sieht eine Zweistaatenlösung vor, die den Rückzug Israels auf die Grenzen von vor Juni 1967, die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates in den geräumten Gebieten, die Anerkennung Israels durch die Palästinenser und Araber sowie eine “gerechte Lösung” für die palästinensischen Flüchtlinge umfasst.

Im Januar 1976 bot die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) an, die Bedingungen dieses “Zwei-Staaten-Konsenses” auszuhandeln. Mit Washingtons Unterstützung lehnte Israel den gutgläubigen palästinensischen Vorschlag ab. Seitdem hat es die Expansion dem Frieden vorgezogen.

Mit Washingtons Unterstützung lehnte Israel den gutgläubigen palästinensischen Vorschlag [1976] ab. Seitdem hat es die Expansion dem Frieden vorgezogen.

Ein genauerer Blick auf diesen historischen Moment zeigt, dass die israelisch-amerikanische Verweigerungshaltung tatsächlich das primäre “Hindernis für den Frieden” ist.

Die Resolution vom Januar 1976 wurde zum ersten Mal von Professor Noam Chomsky der Öffentlichkeit vorgestellt, der argumentierte, dass sie “ganz klar” die Anerkennung Israels durch die Palästinenser beweise, aber der Resolutionsentwurf des UN-Sicherheitsrates ist nach wie vor wenig bekannt.

Heute stellen Israels Apologeten das Angebot von 1976 fälschlicherweise als eine Formel für Israels “Zerstörung” dar. Meine Recherchen in den Archiven, die die Verhandlungen beleuchten, aus denen die Friedensinitiative hervorging, bestätigen jedoch Chomskys Analyse. Lassen Sie uns die Dinge richtig stellen.

Nach den israelischen Eroberungen von 1967 lehnten sowohl die israelische als auch die palästinensische Führung den internationalen Konsens ab. Israel lehnte die Bemühungen der UNO ab, über seinen Rückzug zu verhandeln, und begann eine “unersättliche Suche nach Lebensraum” im Westjordanland. Die PLO hingegen weigerte sich, einen Staat anzuerkennen, der auf der Enteignung ihres Volkes aufgebaut war, und versuchte stattdessen, ganz Palästina “durch bewaffneten Kampf” zurückzuerobern.

Der PLO-Vorsitzende Jassir Arafat signalisierte bald seine Bereitschaft, die Anerkennung der israelischen Souveränität gegen die palästinensische Selbstbestimmung einzutauschen. Doch erst als der arabisch-israelische Krieg im Oktober 1973 “die Weltmeinung” zu Gunsten Palästinas veränderte, drängte Arafat seinen Fall vor die UNO und bot Israel zweideutig “die Waffe oder den Olivenzweig” an.

Die Tyrannei des Vetos

Zwei Jahre später überbrachte die PLO mit der Resolution vom Januar 1976 den Olivenzweig: Sie schloss sich einer syrischen Initiative im Sicherheitsrat an und setzte sich für einen Text ein, der zum ersten Mal den internationalen Konsens in einem einzigen UN-Dokument zusammenfasste. Der Resolutionsentwurf, der eine unabhängige palästinensische Staatlichkeit forderte, bekräftigte das Recht “jedes Staates”, einschließlich Israels, auf “Frieden innerhalb sicherer und anerkannter Grenzen”.

US-Präsident Bill Clinton (C), PLO-Führer Yasser Arafat (R) und der israelische Premierminister Yitzahk Rabin nach der Unterzeichnung eines historischen Abkommens über palästinensische Autonomie in den besetzten Gebieten AFP

Die diplomatischen Annäherungsversuche der palästinensischen Unterhändler bestätigen die versöhnliche Absicht der Initiative. “Die PLO”, so betonten sie, “fordert in keiner Weise die Zerstörung des Staates Israel”, “möchte vermeiden, dass die USA ein Veto gegen die Resolution einlegen”, und akzeptierte die Bestätigung der israelischen Souveränität als “großes Zugeständnis”. Wie um die letzten Zweifel auszuräumen, verfasste der PLO-Außenminister am Vorabend der Ratsabstimmung einen Leitartikel, in dem er den Text als “im Einklang mit einem gerechten Frieden” lobte.

Wie reagierte Israel auf dieses noch nie dagewesene Friedensangebot? Es beschloss, “niemals mit Terroristen” zu verhandeln, und startete “präventive” Luftangriffe auf palästinensische Flüchtlingslager im Libanon, bei denen Dutzende von Menschen getötet wurden. Das mutwillige Abschlachten von Zivilisten machte Präsident Gerald Ford “krank”, aber die Politik trat das Gewissen mit Füßen – Washington unterdrückte die UN-Verurteilung des Massakers.

Und der arabisch-palästinensische Resolutionsentwurf? Unter Missachtung der Mehrheit im Sicherheitsrat ordnete US-Außenminister Henry Kissinger an, sein Veto einzulegen, wodurch diese bahnbrechende “Chance für den Frieden” zunichte gemacht wurde. Die PLO verurteilte die “Tyrannei des Vetos” aufs Schärfste.

Chomskys Kritiker weisen die Friedensinitiative von 1976 mit dem Argument zurück, dass der libanesische Bürgerkrieg eine palästinensische Anerkennung Israels undenkbar gemacht habe. Die Central Intelligence Agency (CIA) erkannte jedoch, dass Arafat “willens und in der Lage” war, seine Forderungen zu erfüllen – die Initiative von 1976 war kein Einzelfall, sondern der Beginn einer Flut palästinensischer Zweistaatenvorschläge in den Jahren 1977, 1979, 1980 und 1982.



Kontinuität der israelischen Ablehnung

Bis 1981 war die gesamte amerikanische Geheimdienstgemeinschaft – einschließlich der CIA, des Außen- und des Verteidigungsministeriums – zu diesen beiden Einschätzungen gelangt: Erstens, dass Arafat im Gegenzug für eine unabhängige palästinensische Staatlichkeit “bereit war, das Existenzrecht Israels anzuerkennen” und “wahrscheinlich die Disziplin durchsetzen könnte, die notwendig ist, um dies innerhalb der PLO zu akzeptieren”; und zweitens, dass “in Israel unter fast allen politischen Parteien … weitgehende Einigkeit darüber besteht, dass es keinen vollständigen Rückzug auf die Grenzen von vor Juni 1967 geben kann” und “selbst wenn die PLO ihre Charta ändern würde, um Israel anzuerkennen”, alle großen israelischen politischen Parteien ”

Im November 1988 erkannte die PLO Israel offiziell an, obwohl Tel Aviv sich nach wie vor weigerte, die Rechte der Palästinenser anzuerkennen. In den 1990er Jahren stimmte Israel Verhandlungen mit der PLO unter amerikanischer Schirmherrschaft zu, während es gleichzeitig seine Herrschaftsarchitektur strategisch umgestaltete. Und 2002 stimmte Washington schließlich einer Resolution des Sicherheitsrats zu, in der eine Zweistaatenlösung gefordert wurde.

Der bemerkenswerteste Aspekt der israelischen Politik ist jedoch die Kontinuität der Ablehnung. Weder Israels angebliche Friedensangebote aus dem Jahr 2000 noch aus den Jahren 2007-09 erfüllten die Mindestschwelle des “guten Glaubens” des internationalen Konsenses, und seitdem haben alle israelischen Regierungen das Recht der Palästinenser auf einen lebensfähigen Staat offen abgelehnt.

Seit 2014 wird nicht einmal mehr der Anschein von Verhandlungen erweckt. Der Friedensprozess ist ein Annexionsprozess: Die israelische Kolonisierung schreitet voran, während palästinensischer Widerstand und Mäßigung mit undifferenzierter Gewalt niedergeschlagen werden.

Die Tatsache, dass die Erfüllung der palästinensischen Rechte von einem ausgehandelten Abkommen abhängt, hat der israelischen Kolonisierung und Apartheid in Palästina den Anschein der Vorläufigkeit verliehen, auch wenn das Regime Überstunden macht, um seine eigene Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.

Nach jahrzehntelangem Missbrauch hat sich das vorherrschende Paradigma ins Groteske gewandelt, da die Rechte der Palästinenser von einem schlechtgläubigen Verhandlungsführer unaufhörlich als Geisel gehalten werden: immer morgen, nie heute… für immer.

Um das palästinensische Selbstbestimmungsrecht zu verwirklichen, ist es höchste Zeit, dass der Weltgerichtshof diese Verhöhnung von Recht und Gerechtigkeit beendet.

Übersetzt mit DeepL.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …