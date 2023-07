Dieser Artikel sollte Pflichtlektüre für alle deutschen Politiker sein, die immer wieder so leichtfertig Israels “Recht auf Selbstverteidigung” betonenbetonen, anstatt sich einmal mit dem Völkerrecht zu beschäftigen, dass wenn es um Russland geht auch ständig bemüht wird. Da besteht viel Nachholbedarf, Kanzler Scholz, Alt-Kanzlerin Merkel und AA Baerbock, sowie Kollegen….. Evelyn Hecht-Galinski



Israel does not have a right to self-defense for its occupation Israel’s “right to defend itself” is invoked constantly by its supporters, but international law says Israel cannot simultaneously occupy Palestinian land and attack it as a “foreign” threat, or treat those resisting as enemy combatants.

Ein israelischer Soldat zielt auf palästinensische Demonstranten während einer Demonstration gegen den Ausbau jüdischer Siedlungen am 16. Juni 2023 im Dorf Beit Dajan im Westjordanland, östlich von Nablus. (Foto: Mohammed Nasser / APA Images)

Israels “Recht auf Selbstverteidigung” wird von seinen Befürwortern ständig beschworen, aber das Völkerrecht besagt, dass Israel nicht gleichzeitig palästinensisches Land besetzen und es als “fremde” Bedrohung angreifen oder diejenigen, die Widerstand leisten, als feindliche Kämpfer behandeln kann.

Israel hat kein Recht auf Selbstverteidigung für seine Besatzung

Von Mitchell Plitnick

6. Juli 2023

Als Israel diese Woche in Dschenin einmarschierte und es bombardierte, verbreitete der AIPAC eine einfache Botschaft: “Israel hat das Recht, seine Bürger vor dem Terrorismus zu schützen.” Andere sprachen dieselbe Sprache, wobei sie oft die falsche Theorie aufstellten, dass der Iran – der bewaffnete palästinensische militante Gruppen wie die Hamas und den Islamischen Dschihad unterstützt – den palästinensischen Widerstand kontrolliert, und damit die lächerliche Behauptung aufstellten, dass die Palästinenser ohne das iranische Fehlverhalten nicht gegen die israelische Besatzung kämpfen würden.

Die Botschaft Israels von seinen eigenen Führern enthält dieselbe Aussage, wenn auch in einer etwas anderen Sprache. Der Oppositionsführer Yair Lapid zum Beispiel drückte es so aus: “Unsere Kinder werden abgeschlachtet, und Israel hat jedes Recht der Welt, sich zu verteidigen, und wir von der Opposition unterstützen die israelischen Verteidigungskräfte und die israelische Regierung in dieser Angelegenheit.” Lapid gab diese Erklärung auf Englisch ab, was bedeutet, dass es sich um die Version der israelischen Botschaft handelte, die für das ausländische Publikum, insbesondere die Amerikaner, bestimmt war.

Auch die Mitglieder des Kongresses ließen keine Gelegenheit aus, um die Tötung von Palästinensern zu unterstützen. Da war Josh Gottheimer, der Demokrat aus New Jersey: “Israel hat jedes Recht, sich selbst zu verteidigen, insbesondere da die PA die Kontrolle über Jenin verliert, das zu einem Zentrum der vom Iran unterstützten terroristischen Aktivitäten im Westjordanland geworden ist.”

In den USA wächst das Bewusstsein, dass Israel nur eine Antwort auf den palästinensischen Widerstand hat – brutale Gewalt.

Unsere Arbeit vermittelt einem immer größeren Publikum auf der ganzen Welt ein tiefes Verständnis für die Enteignung der Palästinenser, für die Rolle, die wir alle dabei spielen, und für die Arbeit, die Anwälte leisten, um dagegen anzukämpfen.

Und dann war da noch Debbie Wasserman Schultz, Demokratin aus Florida: “Israel hat das eindeutige Recht, sich gegen Gewalttäter und terroristische Angriffe zu verteidigen”. Und natürlich schlossen sich auch mehrere Republikaner dieser Meinung an.

Der so genannte “progressive Demokrat” Ritchie Torres aus New York würde sich eine solche Gelegenheit nicht entgehen lassen, sich bei AIPAC und ähnlichen Gruppen für ihre Großzügigkeit zu revanchieren. Er twitterte: “Die Palästinensische Autonomiebehörde hat Jenin so gut wie aufgegeben und ein Machtvakuum hinterlassen, das von Terroristen gefüllt wurde. In den letzten sechs Monaten haben diese Terroristen Jenin zu einem Ausgangspunkt für mehr als 50 Schießereien gegen Israelis gemacht. Israel reagiert darauf mit einer Anti-Terror-Operation, die darauf abzielt, diese Terroristen und ihre Terror-Infrastruktur chirurgisch zu entfernen. Dafür gibt es ein Wort: Selbstverteidigung, die das Recht eines jeden souveränen Landes ist, auch Israels”.

Das Mantra von Israels “Recht auf Selbstverteidigung” wird unaufhörlich wiederholt und selten in Frage gestellt. Selbst Palästinenser und Palästina-Befürworter zögern oft, das “Recht auf Selbstverteidigung” zu diskutieren. Seit dem Beginn der Existenz Israels als Staat wurde diese Rechtfertigung benutzt, um den Palästinensern das Recht auf ihr Eigentum, ihre Häuser und ihre Freiheit zu verweigern. Sie wurde benutzt, um den Diebstahl palästinensischen Eigentums nach den Kriegen von 1948 und 1967 zu rechtfertigen und um die Verhängung des Kriegsrechts über die Palästinenser an der Seite des neuen Staates für fast zwei volle Jahrzehnte zu entschuldigen.

Das Mantra von Israels “Recht auf Selbstverteidigung” wird nicht nur von Israel und seinen Befürwortern, sondern auch von befreundeten Regierungen in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, Australien und anderen Ländern bei jeder Gelegenheit angeführt.

Hier also eine Kurzmeldung: Israel hat nicht das Recht, sich in Bezug auf das Westjordanland und den Gazastreifen zu verteidigen. Es hat das Recht, seine Bürger zu schützen, aber es hat nicht das Recht, überwältigende militärische Gewalt gegen Menschen unter seiner Besatzung einzusetzen.

Israel kann Maßnahmen ergreifen, um seine Bürger zu schützen – eine der naheliegendsten wäre es, sie nicht durch die Errichtung von Siedlungen inmitten der besetzten Gebiete in Gefahr zu bringen. Es kann sie auch mit Hilfe der polizeilichen Befugnisse schützen, die ein Besatzer haben muss, Befugnisse, die, wie zu betonen ist, in erster Linie dazu da sind, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten und die Sicherheit derjenigen zu schützen, die unter Besatzung stehen und für die Israel letztlich verantwortlich ist. Es kann nicht ein Abkommen wie das Osloer Abkommen unterzeichnen und sich damit der Verantwortung für das Wohlergehen der Menschen unter der Besatzung entziehen. Palästinensische Autonomiebehörde hin oder her, der Besatzer bleibt für das Wohlergehen der Menschen unter der Besatzung verantwortlich.

Es kann sich kontraintuitiv anfühlen, sich mit dieser Realität des internationalen Rechts und der Normen auseinanderzusetzen. Als ich zum ersten Mal darauf hingewiesen wurde, war ich schockiert und wehrte mich sogar gegen diese Vorstellung. Doch das Völkerrecht ist in diesem Punkt eindeutig. Für die vollständige Erklärung verweise ich Sie auf diesen bemerkenswerten Artikel der palästinensischen Rechtsexpertin und Wissenschaftlerin Prof. Noura Erakat, die den Fall in klarer, akribischer Sprache darlegt. Er ist eine unverzichtbare Lektüre für jeden, der sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt.

Kurz gesagt, behandelt Israel Jenin, ja das gesamte Westjordanland und den Gazastreifen als feindliches Gebiet. Im Gazastreifen hat Israel diese Bezeichnung 2007 sogar formalisiert, indem es den Streifen als “feindliches Gebiet” bezeichnete. Im Westjordanland kann es das wegen der dortigen Siedlungen nicht tun, und der Angriff auf Dschenin in dieser Woche zeigt, dass es das auch nicht nötig hat. Die Benennung des Gazastreifens war Teil des Versuchs Israels, die Welt davon zu überzeugen, dass der Gazastreifen trotz der Kontrolle der östlichen und nördlichen Landgrenze des Gazastreifens, der Koordinierung der Kontrolle der südlichen Grenze mit Ägypten, der Kontrolle des Meeres im Westen des Gazastreifens und der Kontrolle des Luftraums des Gazastreifens nicht mehr besetzt sei, weil Israel beschlossen hatte, seine Truppen und Siedler aus dem Inneren des Streifens abzuziehen und ihn in das größte Freiluftgefängnis der Welt zu verwandeln.

Doch Israel stellte fest, dass dies keine Rolle spielte. Es konnte Raketen auf den Gazastreifen abfeuern, Kinder an seinen Stränden ermorden und Menschen, die auf seiner Seite der Grenze protestierten, absolut ungestraft niederschießen, genau wie in Kriegszeiten, und es konnte all das tun, ob irgendjemand das Argument akzeptierte, dass der Gazastreifen nicht mehr besetzt war, ein Argument, das die meisten in der Welt ablehnten. Israel demonstriert nun dasselbe hohe Maß an Straffreiheit im Westjordanland, wodurch die ohnehin schon geringe Zurückhaltung Israels bei der Anwendung überwältigender Gewalt noch weiter verringert wird.

Prof. Erakat erklärte: “Ein Staat kann nicht gleichzeitig die Kontrolle über ein von ihm besetztes Gebiet ausüben und dieses Gebiet militärisch angreifen mit der Begründung, es sei ‘fremd’ und stelle eine exogene Bedrohung der nationalen Sicherheit dar. Indem Israel genau das tut, macht es Rechte geltend, die zwar mit kolonialer Herrschaft vereinbar sind, aber nach internationalem Recht einfach nicht existieren.”

Die Verteidiger Israels umgehen diesen Punkt, indem sie eine alternative Realität schaffen. Ein Teil dieser Realität ist, dass es eine palästinensische Regierung gibt, die durch die Osloer Abkommen geschaffen wurde und die Teile des Westjordanlandes in unterschiedlichem Maße regiert. Im ausgewiesenen Gebiet A, zu dem auch Jenin gehört, wird behauptet, diese Regierung sei dieselbe wie jede andere Regierung.

Das stimmt einfach nicht, wie die wiederholten Übergriffe, ganz zu schweigen von den regelmäßigen Absperrungen und der Anwesenheit von Soldaten und Kontrollpunkten rund um Jenin deutlich machen. Israel, das nie seine eigenen Grenzen erklärt hat, hält das gesamte Westjordanland besetzt. Es treibt Steuern von der Palästinensischen Autonomiebehörde ein und hält sie oft zurück, während die palästinensischen Sicherheitskräfte in erster Linie darauf ausgerichtet sind, sich mit Israel zu koordinieren, um militante Kämpfer zu bekämpfen – mit anderen Worten, die palästinensische Sicherheit dient in erster Linie dem Schutz der Israelis und in zweiter Linie der zunehmend illegitimen und autoritären Herrschaft der Vichy-ähnlichen Palästinensischen Autonomiebehörde und nicht dem Schutz der einfachen Palästinenser.

Dennoch behauptet Israel dann, es habe ein Recht auf “Selbstverteidigung”. Die Tatsache, dass es ein solches Recht nicht gibt, bedeutet natürlich nicht, dass es tatenlos zusehen muss, wenn seine Bürger angegriffen werden. Aber, um noch einmal Prof. Erakat zu zitieren: “Solange die Besatzung andauert, hat Israel das Recht, sich und seine Bürger vor Angriffen von Palästinensern zu schützen, die in den besetzten Gebieten leben. Israel hat jedoch auch die Pflicht, Recht und Ordnung, auch bekannt als ‘normales Leben’, in den von ihm besetzten Gebieten aufrechtzuerhalten. Zu dieser Verpflichtung gehört es, die Sicherheit und das Wohlergehen der besetzten Bevölkerung nicht nur zu gewährleisten, sondern ihr Vorrang einzuräumen”.

Es gibt einen Unterschied zwischen dem Recht – ja sogar der Verantwortung -, die Menschen unter seiner Autorität zu schützen, Bürger und besetzte Menschen gleichermaßen, und dem Recht auf Selbstverteidigung im Krieg oder etwas Ähnlichem. Während Israels Apologeten Israel-Palästina gerne als Krieg bezeichnen, ist es das nicht. Im Westjordanland und im Gazastreifen handelt es sich um eine Besatzung. In einer Besatzung hat die besetzte Bevölkerung das Recht auf Widerstand, auch auf bewaffneten Widerstand, auch wenn dies mit Hilfe von Waffen geschieht, was bedeutet, dass die beteiligten Personen Kombattanten und keine geschützten Zivilisten sind.

Israel entzieht sich nicht nur seiner Verantwortung, die Besetzten zu schützen, sondern bringt auch seine eigenen Bürger vorsätzlich in Gefahr, indem es sie als Mittel zur Verstärkung und Festigung seiner Besatzung einsetzt und es Zivilisten gestattet, zu den Waffen zu greifen und Gewalttaten gegen die Besetzten zu begehen. Man kann nicht einerseits eine drakonische militärische Besatzung aufrechterhalten, die den Besetzten per definitionem das Recht auf Widerstand einräumt, und dann andererseits behaupten, man habe das Recht, überwältigende militärische Gewalt gegen die Besetzten anzuwenden und diese Menschen als extraterritorialen Feind zu betrachten. Man kann seinen Kuchen haben oder ihn essen, aber nicht beides.

Der ehemalige UN-Sonderberichterstatter für die besetzten palästinensischen Gebiete, John Dugard, erläutert den Unterschied zwischen einem Staat, der in Selbstverteidigung handelt, und einem Staat, der Gewalt anwendet, um eine militärische Besetzung aufrechtzuerhalten. Im Falle Israels bedeuten seine Bemühungen, die von ihm besetzten Gebiete langsam zu annektieren, anstatt auf einen Rückzug und ein Ende der Besatzung hinzuarbeiten, wozu es rechtlich verpflichtet ist, dass die Besatzung selbst illegal ist. Nichtsdestotrotz unterliegt sie dem internationalen Besatzungsrecht.

Wie Dugard es ausdrückt: “Ein Staat, der seine Besatzung durchsetzen will, muss ebenso wie ein Staat, der in Selbstverteidigung handelt, das humanitäre Völkerrecht einhalten. Dazu gehören die Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, die Achtung der Zivilbevölkerung und die Unterscheidung zwischen militärischen und zivilen Zielen sowie das Verbot der kollektiven Bestrafung. Sowohl Israel als auch die militanten palästinensischen Gruppen sind verpflichtet, innerhalb der Grenzen dieser Regeln zu handeln”.

Sowohl Israel als auch die militanten palästinensischen Gruppen verstoßen gegen den Grundsatz der Unterscheidung, aber Israel hat viel mehr Möglichkeiten, dies zu vermeiden, und tut es nicht, obwohl es immer wieder behauptet, dass es sich nach Kräften bemüht. Israel verstößt auch routinemäßig gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und der kollektiven Bestrafung, wozu palästinensische Gruppen aufgrund ihrer weitaus begrenzteren militärischen Fähigkeiten größtenteils nicht in der Lage sind.

Der Anspruch auf Selbstverteidigung klingt richtig. Wir sind der Meinung, dass selbst wenn jemand in einem Streitfall im Unrecht ist, er das Recht hat, zu reagieren und sich zu verteidigen, wenn er mit Gewalt konfrontiert wird. Aber Besatzungsstaaten oder Staaten, die in einen bewaffneten Konflikt verwickelt sind, sind nicht dasselbe wie Einzelpersonen. Insbesondere Besatzungsmächte haben die Verantwortung, Recht und Ordnung für alle unter ihrer Kontrolle stehenden Personen aufrechtzuerhalten und auf die Beendigung der Besatzung hinzuwirken. Diese Leitlinien sollen dazu beitragen, die Ursachen von Gewalt zu minimieren, und in dem Maße, in dem sie versagen, hat der Besatzer polizeiliche Befugnisse, um dagegen vorzugehen. Er hat jedoch nicht das Recht, diejenigen, die sich einer illegalen und brutalen Besetzung widersetzen, als feindliche Kämpfer zu behandeln. Er hat auch nicht das Recht, die besetzten Gebiete als feindliches Gebiet zu behandeln, als befände er sich in einem Krieg. Und es spielt wirklich keine Rolle, wie viele rassistische Präsidenten, Staatssekretäre oder Mitglieder des Kongresses etwas anderes behaupten. Übersetzt mit Deepl.com

Mitchell Plitnick ist der Vorsitzende von ReThinking Foreign Policy. Zusammen mit Marc Lamont Hill ist er Autor von Except for Palestine: The Limits of Progressive Politics. Zuvor war Mitchell Plitnick Vizepräsident der Foundation for Middle East Peace, Direktor des US-Büros von B’Tselem und Co-Direktor der Jewish Voice for Peace.

Sie können ihn auf Twitter unter @MJPlitnick finden.

