https://english.almayadeen.net/news/politics/israel-helping-ukraine-behind-the-scenes:-israeli-envoy-in-b



Israel” hilft der Ukraine hinter den Kulissen: Israelischer Besatzungsbotschafter in Berlin

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Agenturen

28. Januar 2023

Der israelische Besatzungsbotschafter in Berlin enthüllt, dass “Israel” die Ukraine “hinter den Kulissen” unterstützt.

Der israelische Besatzungsbotschafter in Berlin, Ron Prosor, sagte, dass “Israel” der Ukraine hilft, aber hinter den Kulissen, wie deutsche Medien berichteten.

“Wir helfen – wenn auch hinter den Kulissen – und viel mehr, als bekannt ist”, sagte Prosor in einem Interview für die deutsche Zeitung Morgenpost.

Auf die Frage, warum die israelische Besatzung der Ukraine trotz der Bitte Kiews keine militärische Hilfe leistet, sagte Prosor: “So einfach ist das nicht. Wir haben die Russen in Syrien. Wie Sie wissen, blockiert die israelische Armee regelmäßig Waffenlieferungen aus dem Iran nach Syrien und in den Libanon. Dazu gehören auch iranische Drohnen und Raketen, die Russland in der Ukraine einsetzt.”

USA forderten “Israels” veraltete Hawk-Systeme an, um sie nach Kiew zu schicken

Am Mittwoch berichtete Axios unter Berufung auf drei israelische und US-amerikanische Beamte, Washington habe “Tel Aviv” um die dort gelagerten Hawk-Luftabwehrraketen gebeten, um sie an Kiew zu liefern.

Der Nachrichten-Website zufolge hat sich das Pentagon vor zwei Wochen mit dem israelischen Minister für Besatzungssicherheit, Yoav Gallant, in Verbindung gesetzt und die Anfrage gestellt.

Trotz ähnlicher westlicher Anfragen in der Vergangenheit und obwohl die Ukraine wiederholt den Bedarf an solchen Waffensystemen betonte, behauptete “Israel” öffentlich, es lehne es ab, Kiew fortschrittliche Waffen zu schicken, weil es befürchtet, die Spannungen mit Moskau zu erhöhen.

Israel” spendet der Ukraine Waffen über Drittländer: exklusiv

Letzten Monat erklärte jedoch eine russische Geheimdienstquelle gegenüber Al Mayadeen, dass die israelische Besatzung Geld spendet, um der Ukraine Waffen aus Drittländern zu kaufen.

Die russische Quelle sagte, dass “Tel Aviv” Drittländer benutzt, um seine Voreingenommenheit gegenüber der Ukraine zu verbergen, und betonte, dass mehrere israelische gepanzerte Fahrzeuge in der Ukraine entdeckt worden seien.

Haaretz berichtete auch, dass “Israel” Millionen von Dollar ausgab, um seine westlichen Partner zu beschwichtigen, indem es nicht genannte strategische Materialien für die Ukraine beschaffte, nachdem “Tel Aviv” unter Druck geraten war, Waffen über ein Drittland nach Kiew zu schicken.

Die israelischen Besatzungsmedien berichteten Mitte September, dass ein israelischer Waffenhersteller über Polen Anti-UAV-Systeme an die Ukraine liefert, wobei der Verkauf über Warschau abgewickelt wird, um die Weigerung “Tel Avivs” zu umgehen, fortschrittliche Waffen an die Ukraine zu verkaufen.

Es ist bemerkenswert, dass das ranghöchste russische Mitglied des Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, im Oktober “Israel” davor warnte, Waffen an die Ukraine zu liefern, und drohte, dass jeder Schritt zur Aufrüstung des Kiewer Arsenals den bilateralen Beziehungen schweren Schaden zufügen würde. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …