Antonio López-Istúriz hat sich häufig auf Kosten der Israel-Lobby verausgabt. (Über Facebook)

Israel hoffnungslos verfallen

Von David Cronin

27. März 2023

Wenn die Transparenzregeln schwach sind, muss man nach Hinweisen darauf suchen, dass die Gesetzgeber von bestimmten Interessengruppen gekauft worden sind.

Antonio López-Istúriz, ein spanischer Abgeordneter des Europäischen Parlaments, scheint so viel Gastfreundschaft von Israellobbyisten genossen zu haben, dass er jetzt genau wie sie spricht.

Er hat unter anderem die Aufgabe übernommen, seine Kollegen davon zu überzeugen, dass sie sich nicht über die Aufnahme extremer Rassisten in die jüngste Regierungskoalition unter Benjamin Netanjahu beunruhigen sollten. “Wir müssen auf das demokratische System Israels vertrauen”, erklärte López-Istúriz Anfang dieses Monats.

Es ist für López-Istúriz zur Gewohnheit geworden, seine Ergebenheit gegenüber einem Staat zu bekunden, der die Rechte der Palästinenser ständig mit Füßen tritt.

Letztes Jahr erklärte er sogar, er sei “stolz auf die beeindruckenden Errungenschaften” in Israels Außenbeziehungen nach den Abraham-Abkommen – Normalisierungsabkommen mit einigen arabischen Staaten.

López-Istúriz ist Vorsitzender des Ausschusses des Europäischen Parlaments für die Beziehungen zur Knesset, der gewählten Versammlung Israels. Das gibt ihm nicht das Mandat, sich als Sprachrohr Israels zu gebärden.

Das Gegenteil ist der Fall. Nach den Regeln, die für solche Ausschüsse – oder Delegationen, wie sie offiziell genannt werden – gelten, sollen die Vorsitzenden die Positionen des Europäischen Parlaments vertreten.

Offiziell ist das Europäische Parlament gegen den Bau und die Ausweitung der israelischen Siedlungen im Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem.

Nach dieser Stellungnahme wäre der logische nächste Schritt die Forderung nach einem Verbot von Importen aus den Siedlungen.

López-Istúriz würde nicht nur nicht im Traum daran denken, ein solches Verbot zu befürworten, er hat sich sogar gegen eine genaue Kennzeichnung von Siedlungswaren ausgesprochen. Es sei ein “großer Fehler”, die Waren so zu kennzeichnen, dass die Verbraucher genau wissen, woher sie kommen.

Auf die Frage per E-Mail, ob er jemals gegen Israels Siedlungsaktivitäten protestiert habe, wich López-Istúriz der Frage aus.

Stattdessen erklärte er, dass die Sitzungen der Delegation, der er vorsteht, per Livestream übertragen werden. “Sie können sich also selbst davon überzeugen, dass meine Position mit der ‘Zwei-Staaten-Lösung’ [Anführungszeichen von ihm] übereinstimmt, die die offizielle Position der EU ist”, antwortete er.

Er wies nicht darauf hin, dass er eine entschiedene Haltung zu Israels Siedlungsaktivitäten – Kriegsverbrechen nach der Vierten Genfer Konvention – eingenommen habe.

Theoretisch bemühen sich die Gesetzgeber in Brüssel derzeit mit allen Mitteln, zu beweisen, dass sie nicht von ausländischen Regierungen oder Lobbygruppen beeinflusst werden. Niemand möchte mit dem Skandal um Katar und den obszönen Geldbeträgen in Verbindung gebracht werden, die das Land an Europaabgeordnete gezahlt hat, die vor der Fußballweltmeisterschaft Öffentlichkeitsarbeit für das Land betrieben haben.

Das Fass zum Überlaufen bringen

Es ist bekannt, dass Israels Unterstützer im Europäischen Parlament wegen der Auswirkungen von Qatargate nervös sind.

Einige von ihnen – vor allem López-Istúriz – sind nicht nervös genug, um sich zu bessern. In dieser Woche ist er Gastgeber für einen Besuch von Vertretern von NGO Monitor, einer rechtsgerichteten Israel-Lobbygruppe, am Sitz des Europäischen Parlaments.

Ziel des Besuchs ist es, die EU zu Maßnahmen gegen Samidoun zu drängen, eine Gruppe, die sich für palästinensische Gefangene einsetzt.

Benny Gantz – der damalige israelische Verteidigungsminister und frühere Militärgeneral, der die Massenabschlachtung von Zivilisten bei einem Großangriff auf den Gazastreifen im Jahr 2014 überwachte – bezeichnete Samidoun im Jahr 2021 als “terroristische Organisation”.

Seitdem hat NGO Monitor die Regierungen und Institutionen der EU aufgefordert, diesem Beispiel zu folgen.

NGO Monitor verleumdet ständig Menschenrechtsgruppen und Wohltätigkeitsorganisationen, die es wagen, Israel zu kritisieren. Wie ihre Kumpels in der israelischen Regierung möchte sie den gesamten palästinensischen Kampf für Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit kriminalisieren und alle, die mit diesem Kampf sympathisieren, verleumden.

Auf López-Istúriz kann man sich verlassen, dass er das Fass zum Überlaufen bringt. Am Holocaust-Gedenktag im Januar verbreitete er eine ungeheuerliche Lüge, indem er behauptete, Boykotte gegen Israel seien “antisemitische Handlungen”.

Qatargate hat die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, wie einige Europaabgeordnete die Interessen von Staaten fördern, die sie auf Pauschalreisen mitnehmen.

López-Istúriz ist eindeutig bereit, für Israel zu speisen.

Er hat an einer Reihe von Reisen teilgenommen, die von Lobbygruppen organisiert wurden.

Halloween-Bonbons

Eine Reise, die sich rächen sollte – wenn die erklärte Absicht des Europäischen Parlaments, sich von ausländischem Einfluss zu befreien, etwas bedeutet – fand letztes Jahr um Halloween herum statt. López-Istúriz wurde mit zwei Nächten im Carlton in Tel Aviv und zwei weiteren Nächten im Herbert Samuel Hotel in Jerusalem verwöhnt.

Die wenigen Details, die er auf der Website des Europäischen Parlaments über seinen Ausflug veröffentlicht hat, waren, dass die Reise eine “Diskussionsveranstaltung und Treffen” beinhaltete und dass “Mahlzeiten von den Gastgebern bereitgestellt wurden”. Bei den Gastgebern handelte es sich übrigens um das European Leadership Network und das American Jewish Committee, beides pro-israelische Lobbygruppen.

Es ist für López-Istúriz zu einer Art Tradition geworden, Ende Oktober oder Anfang November auf Dienstreisen zu gehen. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2021 verbrachte er auch jeweils zwei Nächte in Tel Aviv und Jerusalem.

Die Kosten für diesen Besuch wurden von dem bereits erwähnten European Leadership Network übernommen. In seiner Erklärung zu dieser Reise heißt es: “Essen und Getränke wurden in Restaurants bereitgestellt”.

Um López-Istúriz gegenüber fair zu sein, sollte man erwähnen, dass Israel und seine Lobbygruppen nicht die einzigen sind, die seine Ausflüge finanziert haben.

Im September letzten Jahres besuchte er Ägypten mit freundlicher Genehmigung der dortigen Militärdiktatur.

Das Kavaliersdelikt mit den Kairoer Behörden hat seine Verbundenheit mit Israel nicht geschmälert. Das sollte auch niemand erwarten.

Ägypten fiel den Palästinensern in den Rücken, als es in den späten 1970er Jahren einen “Friedensvertrag” mit Israel unterzeichnete. In jüngster Zeit hat Ägypten voll und ganz mit Israels Belagerung des Gazastreifens kooperiert.

Zum Glück für López-Istúriz ist seine Liebe zu Israel erwidert worden.

Als sich die EU und Israel im vergangenen Sommer darauf einigten, nach einer langen Pause wieder ein Forum für hochrangige Gespräche, den Assoziationsrat, einzurichten, war López-Istúriz mitverantwortlich für diese Entscheidung. Die israelische Botschaft in Brüssel dankte ihm für seine “kontinuierliche Unterstützung”.

López-Istúriz befürwortet einen “fließenden Dialog” zwischen der EU und Israel.

Er könnte ein Experte für einen solchen fließenden Dialog sein. Bei mehreren Gelegenheiten hat er beobachtet, wie die Israel-Lobby den Dialog fördert, indem sie Politiker mit Essen und Trinken füllt. Übersetzt mit Deepl.com

