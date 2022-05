Israel is the ugliest ever face of brutal colonialism Israel has been at its most ugly for 27,060 days and counting, from the butchering of pregnant women in Deir Yassin by Zionist terror gangs in 1948 to the cold-blooded murder of Shireen Abu Akleh last week and the attack on the pall-bearers carrying her coffin. Israeli savagery knows no bounds.

Israel ist das hässlichste aller Gesichter des brutalen Kolonialismus

Von Dr. Salman Abu Sitta

Israel ist seit 27.060 Tagen in seiner hässlichsten Form, von der Abschlachtung schwangerer Frauen in Deir Yassin durch zionistische Terrorbanden im Jahr 1948 bis zum kaltblütigen Mord an Shireen Abu Akleh letzte Woche und dem Angriff auf die Sargträger, die ihren Sarg trugen. Die israelische Grausamkeit kennt keine Grenzen. Es vergeht kein Tag, an dem Israel nicht mordet, verletzt, inhaftiert, enteignet und das Land im besetzten Palästina entvölkert; zu dieser Liste kann man jedes andere Verbrechen hinzufügen.

Statistiken sind unzureichend, um die Grausamkeit des Besatzungsstaates zu vermitteln. Sie können die Hässlichkeit der israelischen Verbrechen nicht ausdrücken, von denen jedes einzelne ausreicht, um die Geschichte Israels und derjenigen, die es unterstützen, zu beflecken.

Israel erschießt die Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh während der Invasion in Dschenin – Karikatur [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Allein zwischen 1947 und 1953 verübte Israel 156 Massaker an unschuldigen Menschen und machte zwei Drittel der palästinensischen Bevölkerung obdachlos – die größte Zahl, die in der Geschichte Palästinas entwurzelt wurde.

Ihre Häuser wurden über ihren Köpfen zerstört, wie in Qibya; sie wurden in ihren Betten in Flüchtlingslagern getötet, wie in Al-Bureij; ihre Städte wurden auf den Status großer Leichenhallen reduziert, wie in Khan Younis; ihre Kinder wurden unter den Trümmern ihrer Klassenzimmer begraben, wie in Bahr Al-Baqar; ihre Häuser wurden in Schutt und Asche gelegt, wie in Jenin; sie wurden massenhaft getötet, wie in Sabra und Shatilla; oder ihr ganzes Viertel wurde komplett vom Erdboden verschluckt, wie in Shejaiya.

Der zionistische Gott dieses Israels hat eine unstillbare Gier nach Blut. Sein Altar muss mit dem Blut von unschuldigen Palästinensern gesalbt werden. Niemand entkommt dieser Gier nach Blut. Weder Kinder wie Muhammad Al-Durra wurden im Jahr 2000 getötet, noch sein Vater, noch sein Großvater, der 1948 aus seiner Heimat vertrieben wurde.

Der Vergleich mit anderen kolonialen Projekten ist unangebracht. Die Kolonisierung Amerikas, Kanadas und Australiens fand im Zeitalter von Pfeil und Bogen statt. Die Zerstörung Palästinas fand im Scheinwerferlicht der Kameras statt, als es eine heilige Schrift namens Völkerrecht gab, die jeden Tag rezitiert wurde.

Bei anderen kolonialen Projekten wurde davon ausgegangen, dass die “Eingeborenen” keine Geschichte und keine ähnliche Kultur wie die der Kolonialisten haben. Die Geschichte Palästinas ist länger als die der Kolonialmächte. Die Zivilisation der westlichen Kolonialherren, die im 15. Jahrhundert begann, hätte sich ohne das Erbe Palästinas nicht entwickeln können. Jerusalem ist schon viel länger palästinensisch als London britisch oder gar englisch ist.

Bei anderen kolonialen Projekten hat der Lauf der Zeit das Verbrechen vollendet und es als alte Geschichte besiegelt. In Palästina bedeuten 74 Jahre Existenz Israels und Kolonialismus 74 Jahre kontinuierlichen, legitimen palästinensischen Widerstand. Er wird so lange weitergehen, wie es nötig ist.

Niemand soll mich mit Auschwitz bewerfen. Es war ein schreckliches Verbrechen, das während eines Weltkrieges begangen wurde. Es ist obszön, ein Kriegsverbrechen mit einem erweiterten, weitreichenden und andauernden Verbrechen zu belohnen. Diese Kriegsopfer hätten genauso mutig sein müssen wie die Palästinenser. Sie hätten sich gegen den Aggressor wehren sollen, sogar gegen alle Widerstände, wie wir es tun. Sie hätten nicht fliehen und wie Feiglinge unschuldige Menschen in einem fernen Land angreifen sollen, die ihnen keinen Schaden zugefügt haben.

Ein willkürliches Beispiel ist das eines deutsch-jüdischen Terroristen namens Helmut Ostermann. Er verließ Deutschland 1939 und ging nach Palästina, um sich einer terroristischen Organisation anzuschließen. Im Jahr 1948 saß er mit seinem Maschinengewehr auf einem Hügel in Huleigat und beobachtete, wie ein Meer von Flüchtlingen in den Gaza-Streifen getrieben wurde. Er änderte seinen Namen in Uri Avnery. Das legitime Recht auf Rückkehr der Flüchtlinge, seiner Opfer, hat er nie akzeptiert. Israel und Deutschland sind heute die besten Verbündeten.

Das kolossale Verbrechen gegen die Palästinenser erforderte eine riesige Militärmacht, eine Goldtruhe, um Führer zu kaufen, und eine unglaubliche Reihe von Lügen, Täuschungen, Verleumdungen und Fehlinformationen, um Mythen wie “Palästinenser existieren nicht” und “Palästina gab es nie” zu schaffen. Dieser Propagandakrieg zur Täuschung des westlichen Geistes ist beispiellos. So etwas hat es in den Kriegen gegen Vietnam, Deutschland, Japan und Südafrika in diesem Ausmaß nicht gegeben.

Israel hat elf verschiedene Kriege gegen die Palästinenser geführt, um ihre Geschichte, Geographie und Kultur zu enteignen und die Behauptung zu stützen, dass Vagabunden aus den kalten Weiten Russlands, Polens und Deutschlands das ursprüngliche Volk Palästinas seien. Es ist eine Farce, wenn sie behaupten, sie seien nach 2000 Jahren “zurückgekehrt”, um ihr lange verlassenes Land zurückzufordern.

Ebenso absurd ist es, Gott zu rekrutieren, um die Behauptung zu unterstützen, er habe den Juden Palästina gegeben. Eine solche pseudo-göttliche Unterstützung war natürlich notwendig, weil es keinen einzigen Hektar Land gibt, den Israel jetzt besetzt hält, der legal erworben wurde; er wurde mit Waffengewalt erworben.

Im Gegensatz zu den Erwartungen der Zionisten haben die jungen Menschen in Palästina ihre Wurzeln und ihr Erbe nicht vergessen. Sie haben ihr Erbe nicht aufgegeben. Dank ihres Wissens und ihrer Entschlossenheit bekommt das Gebäude der zionistischen Leugnung nun Risse. Die westliche Welt weiß jetzt, was wir ihr vor 74 Jahren gesagt haben, aber sie wollte nicht hören. Das ist eine ewige Schande für den Westen, denn Israel ist das hässlichste Gesicht des brutalen Kolonialismus.

Ich sage dies zu den vielen jüdischen Unterstützern Palästinas: Setzen Sie Ihre Missbilligung Israels in die Tat um. Verleugnen Sie Israel öffentlich und mit allen anderen Mitteln. Stellen Sie sich in denselben Graben wie die Palästinenser; kämpfen Sie, wie sie kämpfen und sterben Sie, wie sie sterben. Schütteln Sie den Tribalismus und die Angst vor Illoyalität ab und stehen Sie für die Gerechtigkeit ein, denn das ist das einzige dauerhafte Prinzip. Daran werdet ihr gemessen werden.

Das Gleiche gilt für die jungen Menschen im Westen, deren Politiker Israel geschaffen haben und für seine Verbrechen verantwortlich sind. Öffnet die Tür zu einer neuen Welt mit Gerechtigkeit, denn ihre Zeit wird sicherlich kommen. Diejenigen, die die Verbrechen begangen haben, die sie unterstützt und gefördert haben oder die geschwiegen haben, als sie um Hilfe gebeten wurden, werden ein ewiges Gericht erleben, das viel länger dauert als das Verbrechen selbst. Seid auf der Hut. Dieser Tag rückt näher. Übersetzt mit Deepl.com

