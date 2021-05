Bild: Israeli forces arrest a Palestinian man during a protest in Sheikh Jarrah neighbourhood of East Jerusalem on 15 May 2021 [Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency]

Israel is the real threat to world peace Would you have resisted the occupation of our country if you were alive at the time of British colonisation? Would have stood up to the humiliation of your brothers and sisters? Would you have marched endlessly until Ghana, then Gold Coast, got independence? Would you?

Israel ist die wahre Bedrohung für den Weltfrieden

Von Ras Mubarak

19. Mai 2021

Hätten Sie sich gegen die Besetzung unseres Landes gewehrt, wenn Sie zur Zeit der britischen Kolonialisierung gelebt hätten? Hätten Sie sich gegen die Erniedrigung Ihrer Brüder und Schwestern gewehrt? Hätten Sie so lange marschiert, bis Ghana, damals noch Goldküste, die Unabhängigkeit erhalten hätte? Hätten Sie das?

Wenn Sie es getan hätten, dann wären Sie nicht anders als die hilflosen Palästinenser, deren Eltern seit 1948 jeden Tag gewaltsam aus ihren eigenen Gebieten vertrieben werden, um Platz für illegale jüdische Siedlungen zu schaffen.

Sie wären nicht anders als die Palästinenser, die im Angesicht von Militärpanzern, Bomben und Gewehren in Selbstverteidigung Steine und Raketen werfen, dagegen, von einem rücksichtslosen Regime in Tel Aviv brutalisiert, gedemütigt und unterjocht zu werden. Und Sie hätten sich sicherlich nicht von Steve Biko und den vielen Südafrikanern unterschieden, die im Kampf für die Befreiung ihres Landes marschierten und beschossen wurden.

Der Kampf der Palästinenser unterscheidet sich nicht von unserem eigenen Kampf gegen die britische Herrschaft – frei zu sein, im eigenen Land zu leben und zu reisen, ohne Einschränkungen durch Besatzer, und für unsere eigenen Angelegenheiten zuständig zu sein.

Wenn Sie in den alten Tagen beleidigt und empört waren über das Apartheid-Regime in Südafrika, das in jeder Hinsicht verblasst im Vergleich zu dem, was die Palästinenser durchmachen, was das Ausmaß der Grausamkeiten der Besatzer angeht, dann können Sie natürlich nicht gleichgültig sein gegenüber der Notlage der Palästinenser. Ungerechtigkeit irgendwo ist eine Ungerechtigkeit gegen uns alle.

Beim Kampf der Palästinenser geht es um Menschenrechte; es geht um Israels Weigerung, Palästina als Land anzuerkennen; es geht um Israels Weigerung, internationales Recht zu respektieren und die Annexion palästinensischer Gebiete zu stoppen; es geht darum, Unterdrückern die Stirn zu bieten, und genau wie Ghanaer, Südafrikaner, Simbabwer und Algerier haben die Palästinenser ein unveräußerliches Recht, sich der Besatzung zu widersetzen.

Im Kampf des palästinensischen Volkes geht es darum, frei in seinem eigenen Land leben zu können, ohne dass irgendein gottverlassener Zionist am helllichten Tag mit Panzern und Kugeln in dein Haus eindringt und dich und deine Familie entmenschlicht.

Der jüngste Bombenanschlag auf ein Gebäude, in dem die Associated Press (AP) und Al Jazeera in Gaza-Stadt untergebracht waren, ist ein weiterer Hinweis darauf, wie diese Falken in Israel nicht wollen, dass die Welt das Ausmaß des Massakers an den Palästinensern sieht. Sie begehen Verbrechen in einem nie zuvor gesehenen Ausmaß. Mehr als die Hälfte der israelischen Ziele in Gaza sind Frauen und Kinder.

Ich habe es gesagt und werde es noch einmal wiederholen. Jedes Land, das Apartheid praktiziert, sollte geächtet werden, und Israel darf da keine Ausnahme sein. Israel ist ein Schurkenstaat. Es respektiert das internationale Recht nicht und respektiert die Menschenrechte seiner Nachbarn – der Palästinenser – nicht.

Die wirkliche Bedrohung für den Weltfrieden besteht darin, dass die Welt die Notlage der Palästinenser weiterhin ignoriert; dass sie Israel weiterhin vor Verantwortlichkeit und Vorwürfen schützt; dass sie Israel erlaubt, mit seiner Missachtung des internationalen Rechts davonzukommen, und dass sie Israel erlaubt, mit dem Diebstahl und der illegalen Besetzung der palästinensischen Gebiete fortzufahren.

Diese ungeheuerlichen Verletzungen der Rechte der Palästinenser können gestoppt werden, wenn Regierungen auf der ganzen Welt, zivilgesellschaftliche Organisationen und die Bürger der Welt eine feste Verpflichtung eingehen, das Apartheid-Israel für sein schurkisches Verhalten zu boykottieren, zu veräußern und zu sanktionieren. Boykott und Sanktionen waren gestern gegen die Buren möglich, es sollte heute gegen das Apartheid-Israel möglich sein. Übersetzt mit Deepl.com

