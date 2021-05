Israel ist schon lange ein Apartheidstaat. Es jetzt zuzugeben ist zu wenig, zu spät

Von Joseph Massad

6. Mai 2021In den frühen 1960er Jahren, während kürzlich entkolonialisierte Länder in Asien und Afrika einen energischen Angriff gegen die südafrikanische Apartheid starteten und versuchten, das weiße suprematistische Siedlerkolonialregime zu isolieren, feierten weiße europäische Liberale und Sozialisten die Errungenschaft des jüdischen Suprematismus in Israel.Durch den Rat der Sozialistischen Internationale trafen sich weiße europäische Sozialisten 1960 in Israel und befürworteten das nationale Selbstbestimmungsrecht für kolonisierte Völker. Sie erklärten aus dem Schoß der rassistischen jüdischen Siedlerkolonie in Haifa, ohne einen Hauch von Ironie, dass für “multirassische Gemeinschaften … keine Lösung möglich ist, wenn sie auf irgendeiner Form von Rassendiskriminierung beruht, sei es durch die Minderheit gegenüber der Mehrheit oder umgekehrt”.Zu dieser Zeit hatte Israel das, was von der einheimischen palästinensischen Bevölkerung übrig geblieben war, von der es die Mehrheit während des Krieges von 1948 vertrieben hatte, in ihren verbliebenen Städten und Dörfern unter drakonischem Kriegsrecht und Notstandsverordnungen eingesperrt, mit rassistischen Passgesetzen, um sie auf ihre Reservate zu beschränken, während es ihr Land und ihren Besitz konfiszierte und für die ausschließliche Nutzung durch Juden übereignete.

Weder Israels jüdische Vorherrschaft noch seine Apartheid-Verbrechen begannen mit dem Nationalstaatsgesetz, das dem jahrzehntelangen institutionellen und kolonialen Rassismus des Landes einfach weitere rechtliche Instrumente hinzufügte

Die Analogisierung der israelisch-jüdischen Vorherrschaft und des Siedlerkolonialismus in Palästina mit der südafrikanischen Apartheid war spätestens seit den 1960er Jahren zur Standardpraxis von Asiaten und Afrikanern geworden.

Der frühere Palästinenserführer Yasser Arafat machte den Vergleich bei seiner Antrittsrede 1974 vor den Vereinten Nationen in New York deutlich: “Die Wurzeln der palästinensischen Frage reichen zurück bis in die letzten Jahre des neunzehnten Jahrhunderts; mit anderen Worten, bis zu jener Periode, die wir die Ära des Kolonialismus und der Besiedlung nennen, wie wir sie heute kennen … Diese Periode dauert bis in die Gegenwart an. Ein deutlicher Beweis für ihre absolut verwerfliche Präsenz kann leicht in dem Rassismus wahrgenommen werden, der sowohl in Südafrika als auch in Palästina praktiziert wird.”

Als die UN-Vollversammlung 1975 in der Resolution 3379 den Zionismus mit Rassismus gleichsetzte, erklärte die internationale Gemeinschaft nur, was jeder außer den weißen europäischen und amerikanischen Imperialisten – Liberale und Konservative gleichermaßen – als wahr erkannte: Der Zionismus, so verkündeten die UN, sei “eine Form von Rassismus und Rassendiskriminierung”, und sie stellten ihn in eine Reihe mit dem siedler-kolonialen Rassismus Südafrikas und Rhodesiens (später Simbabwes). Die überwiegende Mehrheit der 35 “Nein”-Stimmen waren europäische Siedlerkolonien in Amerika und Ozeanien und europäische Kolonialländer.

Analogie zur südafrikanischen Apartheid

In akademischen und historischen Büchern wurde die Analogie regelmäßig gezogen. Der palästinensische Gelehrte Fayez Sayegh identifizierte in seinem 1965 erschienenen Buch “Zionistischer Kolonialismus in Palästina” den zionistischen Rassismus mit der Apartheid in Südafrika. Der britische Journalist David Hirst schrieb 1977 in seinem Buch The Gun and the Olive Branch von “Apartheid im israelischen Stil”. Edward Said beschrieb die rassistischen und kolonialen Praktiken des israelischen Judentums gegenüber den Palästinensern in seinem 1979 erschienenen Klassiker The Question of Palestine als “de facto Apartheid”.

In den 1980er Jahren war die Apartheid-Analogie, abgesehen von weißen europäischen und amerikanischen liberalen und konservativen Rassisten, die sich dem jüdischen Siedlerkolonialismus verschrieben haben, überall zu finden. Nach dem Fall der Apartheid in Südafrika 1994 drückten Anti-Apartheid-Führer, von Nelson Mandela bis Desmond Tutu, ihr Entsetzen über die israelische Politik aus, und mehrere Besucher des African National Congress im israelisch besetzten Palästina beschrieben Israels Behandlung der Palästinenser als “schlimmer als Apartheid”.

Nichts von alledem bewegte die Mehrheit der weißen europäischen und amerikanischen liberalen Apologeten Israels, da das Urteil von Asiaten und Afrikanern subjektiv blieb und für sie keine Bedeutung hatte, da Objektivität ein exklusiver Besitz der Weißen blieb. Wie Frantz Fanon in den frühen 1960er Jahren feststellte: “Für den Eingeborenen ist die Objektivität immer gegen ihn gerichtet.”

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sprangen weiße europäische und US-amerikanische Liberale und Konservative auf, um Israel gegen diese “abscheuliche” Analogie zu verteidigen. Im Jahr 2001, auf der Weltkonferenz gegen Rassismus in Durban, Südafrika, führte der vom weißen Establishment kooptierte afroamerikanische damalige Außenminister Colin Powell einen Auszug der US-Delegation aus Protest gegen Delegierte an, die Israel einen Apartheidstaat nannten, was er schamlos als “hasserfüllte Sprache” bezeichnete.

Als US-amerikanische Dozenten und Studenten 2002 forderten, dass Universitäten sich von Firmen trennen sollten, die Israels Besatzungs- und Apartheidspolitik unterstützen, nannte Abraham Foxman, der damalige Leiter der Anti-Defamation League, die Analogie zur südafrikanischen Apartheid “abscheulich”. Als Fakultätsmitglieder und Studenten der Columbia University, darunter auch ich, ähnliche Forderungen stellten, nannte der Präsident der Schule den Verweis auf die israelische Apartheid “sowohl grotesk als auch beleidigend”.

Verspätete Entscheidung