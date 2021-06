Israel ist wichtiger als das Leben derer, die gezwungen sind, in ihm zu leben Von Ramona Wadi

Mit Bomben versucht das zionistische Regime den illegalen Siedlungsbau zu verdrängen . Wie lange kann die heuchlerische Staatengemeinschaft noch das Märchen von der “Zweistaatenlösung” aufrecht erhalten.

Bild: Members of Neturei Karta attend a demonstration against Israel’s plan to construct Jewish settlements in Salfit’s Er-Ras region , West Bank on 3 December 2020. [Issam Rimawi – Anadolu Agency]

Two weeks ago, while the international community was busying itself with statements condemning Hamas rockets in an attempt to steer the narrative away from Israel’s colonial expansionism, Palestinians were also protesting the forthcoming construction of 350 settlement dwellings in Beit El, which were approved by the Israeli government late last year.