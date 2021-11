Israel kann jedes Telefonat im Westjordanland und im Gazastreifen überwachen, sagt eine Geheimdienstquelle Von Lubna Masarwa

Nichts ist mehr privat, wenn die jüdische “Verteidigungsarmee” im telefonischen Schnüffeleinsatz ist, der alle grundlegenden Menschenrechte verletzt. Sie handeln ohne Skrupel, im Namen ihres jüdischen Staatsterrorregimes. “Die Soldaten, die dies tun, betrachten ihre Überwachung nicht als moralisches oder ethisches Problem”.

Bild: Eine Frau telefoniert in einem Gerichtssaal in Nablus im besetzten Westjordanland im Februar 2021 (AFP)



Israel kann jedes Telefonat im Westjordanland und im Gazastreifen überwachen, sagt eine Geheimdienstquelle

Die israelische Sicherheitsbehörde kontrolliert die Palästinenser mit einem “brutalen Eingriff in die Privatsphäre”.

Von Lubna Masarwa

in Jerusalem

15. November 2021

Israel kann jedes Telefongespräch abhören, das im Westjordanland und im Gazastreifen geführt wird, so ein ehemaliges Mitglied der Eliteeinheit 8200 der israelischen Armee gegenüber Middle East Eye.

Jedes Handy oder Telefon, das über den Grenzübergang Kerem Shalom in den Gazastreifen eingeführt wird, ist mit einer israelischen Wanze versehen, und jeder, der die beiden einzigen Mobilfunknetze in den besetzten Gebieten – Jawwal und Wataniya – nutzt, wird ebenfalls überwacht, sagte das ehemalige Mitglied des Nachrichtendienstes.

Manchmal sind es private Gespräche, vielleicht sogar intime Gespräche… Die Soldaten speichern die Gespräche und senden sie an ihre Freunde.

– Ehemaliges Mitglied der Eliteeinheit 8200 des israelischen Geheimdienstes

Zu jeder Zeit hören Hunderte von Soldaten die geführten Gespräche mit. Bei der Audioüberwachung gibt es zwei Gruppen. Die erste Gruppe sind Palästinenser, die politisch aktiv sind oder die in den Augen Israels eine Sicherheitsbedrohung darstellen. Die zweite Ebene der Überwachung wird vom Shin Bet, dem inländischen Sicherheitsdienst, genutzt, um “Druckpunkte” in der palästinensischen Gesellschaft zu finden.

“Es kann darum gehen, Schwule ausfindig zu machen, die unter Druck gesetzt werden können, über ihre Verwandten zu berichten, oder einen Mann zu finden, der seine Frau betrügt. Wenn man jemanden findet, der jemandem Geld schuldet, kann man mit ihm Kontakt aufnehmen und ihm Geld anbieten, um seine Schulden zu begleichen, wenn er kooperiert”, sagte der Armee-Veteran.

“Das ist eine ganze Welt, in der der Shin Bet Macht über Palästinenser erlangen kann, die sie letztendlich dazu zwingt, mit ihnen zusammenzuarbeiten oder Dinge über andere Personen preiszugeben, und das ist alles Teil des Systems der Kontrolle”, sagte er.

Leben ohne Privatsphäre

Der Armee-Veteran sprach im Anschluss an die Enthüllungen der Washington Post über Blue Wolf, eine Gesichtserkennungstechnologie, die Soldaten an Kontrollpunkten alarmiert, um Verdächtige festzunehmen.

Die “Routinearbeit” dieses Massenüberwachungssystems wird von jüdischen israelischen Soldaten erledigt, die als Teil ihres Militärdienstes Arabisch gelernt haben. Sie werden von drusischen Soldaten oder jüdischen Soldaten syrischer Abstammung, für die Arabisch die Muttersprache ist, überwacht. Sie transkribieren die Gespräche, deren Texte übersetzt und an die Nachrichtendienste der Armee und an den Shin Bet weitergeleitet werden.

Er sagte, es gebe keine Grenzen für Israels Fähigkeit, in das private und öffentliche Leben der Palästinenser einzudringen. Und es scheint auch keine Grenzen zu geben, was die Soldaten mit den abgehörten Gesprächen machen.

“Manchmal handelt es sich um private Gespräche, vielleicht sogar um intime Unterhaltungen. Leute, die Soldaten in der Armee sind, würden lachen, wenn sie Sexgespräche hören. Die Soldaten speichern die Gespräche und schicken sie an ihre Freunde. Das ist ein sehr grober Eingriff in die Privatsphäre jedes dort lebenden Palästinensers”, sagte er.

Die Soldaten, die dies tun, betrachten ihre Überwachung nicht als moralisches oder ethisches Problem.

“Die Menschen in ihrem Umfeld und ihre Familien sagen ihnen, dass dies richtig ist; alle unterstützen sie. Ihr Kommandeur, ihre Eltern, der Staat, ihre Freunde… Es gibt keinen Grund, warum Soldaten denken sollten, dass das, was sie tun, nicht in Ordnung ist”, sagte er.

Die jüngsten Enthüllungen über Pegasus und Blue Wolf sind für Palästinenser, die unter ständiger Überwachung aufgewachsen sind, nichts Neues.

Die Massenüberwachung ist so routinemäßig, dass das Oberkommando der Armee Anreize schaffen musste, um Soldaten dazu zu bringen, Fotos von Palästinensern zu machen, die Kontrollpunkte passieren.

Es sollen Preise für die Einheiten ausgelobt worden sein, die die meisten Fotos von Palästinensern für die Datenbank sammelten, die ein ehemaliger Soldat als das “Facebook für Palästinenser” der Armee bezeichnete.

System der Kontrolle

Manchmal dient das Fotografieren nur der Einschüchterung.

Muhammad Ragheb Salah, ein ehemaliger Häftling, der 10 Jahre im Gefängnis verbracht hat und in dem Dorf Burqa in der Nähe von Nablus lebt, wurde dreimal innerhalb von 30 Minuten an verschiedenen Kontrollpunkten fotografiert, und zwar von sich, seinem Ausweis und seinem Auto.

Als dies zum dritten Mal geschah, stellte Salah den Soldaten zur Rede: “Ich stieg aus dem Auto aus, ging zu dem Soldaten hinüber und fragte ihn, warum er das tue. Ich erzählte ihm, dass ich vor wenigen Minuten an zwei anderen Kontrollpunkten angehalten wurde und das Gleiche getan habe, und der Soldat sagte, dass er nur militärische Befehle ausführe und dass er die Fotos, die er macht, über WhatsApp an den Militärkommandanten der Region schicke.”

Adnan Balawna aus Nablus sagte, dass die Soldaten oft entweder bestimmte Autos zum Fotografieren auswählen oder alle Autos, die den Kontrollpunkt passieren, fotografieren wollen.

“Es beunruhigt mich, wenn die Soldaten mich aus einer Menschenmenge herauspicken. Das macht mir große Angst, vor allem, wenn an diesem oder sogar an einem anderen Kontrollpunkt am selben Tag ein Anschlag auf Soldaten verübt wird, denn dann würde gegen jeden, der an diesem Tag fotografiert wurde, ermittelt. Diese Personen könnten verhört werden, auch wenn sie nichts mit den Ereignissen zu tun haben”, sagte Balawna.

Internationale Kontrolle

Israel gerät wegen des Einsatzes seiner Spionagesoftware zunehmend unter internationalen Druck.

Die US-Regierung setzte die NSO Group, den Hersteller der Pegasus-Software, auf die schwarze Liste, nachdem Cyber-Sicherheitsaktivisten an eine durchgesickerte Datenbank mit 50.000 Telefonnummern gelangten, die von Kunden der NSO Group ausgewählt worden waren. Candiru, ein zweites israelisches Spionageprogramm, wurde ebenfalls auf die schwarze Liste gesetzt. Die USA erklärten, die Aktivitäten der Unternehmen stünden im Widerspruch zu den nationalen Sicherheitsinteressen der USA.

Eitay Mack ist ein Menschenrechtsanwalt, der eine Kampagne gestartet hat, um geheime israelische Waffenverkäufe aufzudecken. Er fordert vom Verteidigungsministerium des Landes die Herausgabe von Dokumenten und Aufzeichnungen über den Verkauf von Waffen und militärischen Systemen an Länder, gegen die ein Militärembargo verhängt wurde, die in Bürgerkriege verwickelt sind und die systematisch gegen Menschenrechtskampagnen verstoßen. Der Oberste Gerichtshof lehnte seine Petition in Bezug auf die von einem israelischen Cyber-Unternehmen hergestellte Ortungstechnologie ab und schloss auch die Tür für alle künftigen Petitionen.

Ich werde überall überwacht… mein Leben wird jetzt per Livestream übertragen, damit sie es nach Belieben sehen können, nichts ist mehr privat”.

– Issa Amro, palästinensischer Aktivist

Mack sagte: “Vom Standpunkt des Shin Bet aus ist jeder Palästinenser eine Bedrohung. Besonders beunruhigt sind sie über gewaltlose Aktivisten, denn diese können eine Volksbewegung anführen und einen breiten Protest auslösen, der auch in der internationalen Gemeinschaft Sympathie hervorruft.

Aus dieser Sicht gibt es keinen Palästinenser, der nicht eine Bedrohung darstellt. Kein Palästinenser kann davon frei sein”, sagte Mack.

Mack sagte, es gehe nicht darum, Anschläge militanter Palästinenser zu überwachen oder zu verhindern.

“Sie wissen, wie man mit terroristischen Organisationen umgeht, aber was sie am meisten beunruhigt, sind zivilgesellschaftliche Organisationen, weil sie zu einem Ende der Besatzung führen könnten und Sympathien in der internationalen Gemeinschaft wecken.”

Issa Amro, ein palästinensischer Aktivist aus Hebron, sagte, neu sei, dass die Überwachung nun auch von einfachen Soldaten und Siedlern durchgeführt werden könne.

“Das ist neu – der Soldat weiß jetzt alles über mich, bevor ich ihn überhaupt getroffen habe. Ich bin von ihnen unzählige Male persönlich fotografiert worden, und durch ihre Programme wissen sie, wer ich bin, bevor ich einen Kontrollpunkt erreiche.”

Auch die Siedler haben ein spezielles Kamerasystem: “Es kann sein, dass ich auf der Straße laufe und von Siedlern angegriffen und geschlagen werde, weil ich Issa heiße. Ich werde überall überwacht: auf der Straße, zu Hause, an den Kontrollpunkten, überall. Sie wissen sogar über mein Kommen und Gehen Bescheid, mein Leben ist jetzt per Livestream für sie jederzeit einsehbar, nichts ist mehr privat.” Übersetzt mit Deepl.com

*Atif Daglas hat zu dieser Geschichte beigetragen.

