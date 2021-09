Israel kann nichts angelastet werden, dank der Erzählung der Hasbara-Kultur von der jüdischen Opferrolle Von Yakov Hirsch

Mit Hasbara Lügen ist die ewige Opferrolle nicht mehr zu halten, angesichts der zionistischen Verbrechen seit Jahrzehnten in Palästina.

Israel can’t be faulted for anything, thanks to hasbara culture’s narrative of Jewish victimhood The pogroms against Palestinians that are a weekly occurrence, and the long reign of Netanyahu, have all been rendered “understandable” by a crew of hasbara culture journalists like Yair Rosenberg, Bret Stephens, David Frum, and Jeffrey Goldberg. The ethnocentricity has laid waste to Jewish political culture.

Bild: Antisemites of left and right according to Yair Rosenberg’s video explaining the persistence of antisemitism in history. The leftwing antisemitism is always associated with criticisms of Israel. Screenshot.

Israel kann nichts angelastet werden, dank der Erzählung der Hasbara-Kultur von der jüdischen Opferrolle

Ethnozentrismus hat die jüdische politische Kultur in den Ruin getrieben.

Von Yakov Hirsch

20. September 2021

Meine Arbeit konzentriert sich auf die Hasbara-Kultur: die soziale Konstruktion einer alternativen Realität, in deren Mittelpunkt die Viktimisierung des jüdischen Volkes steht und die wenig mit der realen Welt zu tun hat. Doch obwohl die Ideen der Hasbara-Kultur ahistorisch sind, gehören ihre Konzepte und der Diskurs über Judenhass heute zum Allgemeinwissen der jüdischen und amerikanischen politischen Kultur. Und das hat für die Welt, in der wir leben, eine Vielzahl von katastrophalen Folgen.

Hasbara ist das israelische Wort für Propaganda, und die Hasbara-Kultur geht davon aus, dass Antisemitismus ein einzigartiger Hass ist, der sich von anderen Hassformen unterscheidet. Und die Hüter der Opferperspektive tun alles, um diese Sichtweise aufrechtzuerhalten.

Jeffrey Goldberg hat die Sichtweise der Hasbara-Kultur auf den “ewigen” Antisemitismus in einem NYT-Op-Edit von 2009 über “Israels Ängste” perfekt dargestellt.

Antisemitismus ist ein Hass sui generis, ein Hass, der sich verändert, der keiner Logik unterliegt und der ewig ist.

Es ist unmöglich, die heutige Welt zu verstehen, ohne zuerst den großen Kampf der Hasbara-Kultur gegen diesen “Hass sui generis” zu verstehen. Die Befürworter der Hasbara-Kultur verweisen auf Ereignisse in der jüdischen Geschichte, um die Überzeugung zu vermitteln, dass die ganze Welt vom Untergang der Juden besessen ist und schon immer war, bis hin zur heutigen Existenz des jüdischen Staates.

Die Opferperspektive von Yair Rosenberg spiegelt nicht die Realität wider. Wie ich in meinem letzten Artikel gezeigt habe, schreibt Rosenbergs neue Videoserie “zur Erklärung des Antisemitismus” den Ereignissen einen falschen größeren “Sinn” zu. Menschen, ihre individuellen Gedanken und Motive sind nicht das, was die Hasbara-Kultur benutzt, um die Welt zu interpretieren. Die Befürworter der Hasbara-Kultur sind ständig auf der Suche nach dieser “größeren Bedeutung”.

In seinem Video “Beyond left and right” (Jenseits von links und rechts) argumentiert Yair Rosenberg, dass der Antisemitismus auch heute noch floriert, weil Rechte und Linke dazu neigen, antijüdische Bigotterie nur dann zu verfolgen, wenn sie von ihren politischen Feinden ausgeht. Der Erzähler sagt, es sei verständlich, warum dies geschieht.

“Es ist viel schwieriger, seine Stimme zu erheben, wenn die Bigotterie von Freunden und Verbündeten ausgeht. Wo haben Sie die Macht, etwas zu verändern, fragt er, bei Ihren Freunden oder bei Ihren Feinden? In Ihrer Gemeinschaft oder in der eines anderen? Während also die Rechten den Antisemitismus auf der linken Seite und die Linken den Antisemitismus auf der rechten Seite anprangern, verurteilen sie nicht ihre eigenen Fanatiker.

In der Vorstellung der Hasbara-Kultur verfolgt das, was die Historiker ein “antisemitisches Wesen” nennen, die Juden ständig. Und deshalb müssen die Juden beschützt werden. Das ist die Rolle und die Pflicht, die die Journalisten der hasbara-Kultur für sich selbst übernommen haben. Und da das jüdische Volk und nun auch Israel laut hasbara-Kultur ewige Opfer sind, werden sie auch ewig unschuldig.

Das Ergebnis dieser Unschuld “außerhalb der Geschichte” ist, dass jeder Hass und Rassismus, der von der jüdischen Gemeinschaft ausgeht, nun “verständlich” wird.

Man denke nur an Yair Rosenbergs Ausführungen über die “peinliche” israelische Politikerin Miri Regev, die ehemalige Kulturministerin unter Benjamin Netanjahu. Rosenberg zufolge ist Regevs Rechtsextremismus aufgrund von antisemitischen Tweets, die er auf Twitter entdeckt hat, verständlich.

Und das gilt nicht nur für Rosenberg. Eine ganze Generation von Journalisten der Hasbara-Kultur hat die reale Welt mit dieser Opferperspektive eingeschüchtert: dass der ewige Antisemitismus alles, was Israel und seine Befürworter sagen, verständlich macht. Denken Sie nur an Jeffrey Goldbergs Reaktion auf den begeisterten Empfang, den die AIPAC Donald Trump im Jahr 2016 bereitete:

Was würde Jeffrey Goldberg antworten, wenn man ihn fragen würde, warum man aufhören sollte, sich über das Delirium des AIPAC-Publikums für Donald Trump zu wundern? Was, würde Goldberg sagen, ist der Unterschied zwischen dem AIPAC-Publikum und dem üblichen Trump-Publikum, das Goldberg seit Jahren unerbittlich verurteilt? Warum gibt Goldberg einer jüdischen Pro-Israel-Organisation einen Freibrief, den er keiner anderen Pro-Trump-Veranstaltung geben würde? Wo ist sein übliches Moralisieren? Seine Antwort auf diese Frage würde eine Menge erklären.

Um die Welt zu verstehen, muss Jeffrey Goldberg nur diese Frage beantworten.

Man beachte, dass Peter Beinart kein Problem damit hatte, dieselbe Veranstaltung zu verurteilen. Wie ich schon früher argumentiert habe, liegt die kulturelle Bedeutung von Peter Beinart darin, dass er der einflussreichste jüdische Journalist ohne Opferperspektive ist.

Der außenpolitische Diskurs ist voll von Beispielen dafür, wie die Opferperspektive die Welt prägt. Wie hat Bret Stephens den Lesern der New York Times erklärt, warum es so aussieht, als würde Israel die Gebiete annektieren? Er sagte, Netanjahu werde von Israels weltweiten Kritikern dazu gezwungen.

Nach Stephens’ Opferperspektive ist die Annexion der Gebiete natürlich “verständlich”.

Diese Opferperspektive macht alles, was Netanjahu getan hat, legitim. Ich habe Netanjahus Ermöglicher bereits dafür kritisiert, dass sie dem Schauplatz ihres kulturellen Verbrechens entflohen sind.

Sehen Sie sich diesen Tweet von David Frum an. Frum war auf der Seite von Netanjahu gegen die liberale Zeitung Haaretz. Nachdem Chemi Shalev von Haaretz einen Meinungsartikel der New York Times getwittert hatte, in dem es hieß: “Benjamin Netanjahu zerschlägt Israels freie Presse”, antwortete Frum:

Netanjahus böser Plan, die Presse zu zerschlagen? Die Existenz einer Zeitung zuzulassen, die Israels Linke nicht mag. Ja, wirklich

Netanjahus lange Regierungszeit ist nicht zu verstehen, ohne den kulturellen Schutz zu berücksichtigen, den diese jüdischen Journalisten bieten. War Jeffrey Goldberg nicht der weltweit führende Experte für Israel und Netanjahu, als Obama und Kerry so vermeintlich anti-israelisch waren? Wo ist er geblieben? Wer könnte besser als Goldberg erklären, wie es möglich ist, dass der korrupte, heilige, starke Mann der Hasbara-Kultur um ein Haar zum Diktator der Juden geworden wäre? Aber wie vorhergesagt, verlor Goldberg jegliches Interesse an Israel und den jüdischen Themen, die seine Karriere ausmachten, als er unter Trump Herausgeber des Atlantic wurde.

Schauen wir uns einige “verständlichere” Aktionen von Israelis an. Der Hasbara-Kultur zufolge ist es verständlich, dass israelische Juden Araber lynchen. Lesen Sie nur Jeffrey Goldbergs Kolumne A Near-Lynching in Jerusalem aus dem Jahr 2012, in der er die NYT-Reporterin Isabel Kershner dafür kritisiert, dass sie einen jüdischen Überfall auf einen Araber als “Lynchmord” bezeichnete. Wieder einmal ist nach der Hasbara-Kultur der Angriff auf unschuldige Araber verständlich.

Man beachte den Subtext: Schließlich kommen diese Juden aus armen Vierteln und viele von ihnen sind Nachkommen von Juden, die aus arabischen Ländern geflohen sind oder vertrieben wurden. Ihre Rache ist also ganz natürlich.

Es ist diese Vernebelung und diese Intransparenz, der zu den Pogromen gegen Araber führen MUSS, die seitdem fast wöchentlich stattfinden.

Die Auffassung der Hasbara-Kultur von der Unschuld Israels im Angesicht des ewigen Antisemitismus ist der Grund, warum der ” Prinzipienreiter ” Rosenberg und andere Hasskämpfer geschwiegen haben, während sich der Hass aus den 1930er Jahren vor den Augen der ganzen Welt wiederholt hat. Ihr Diskurs über die Opferrolle führte zu völliger Straffreiheit und Immunität für Benjamin Netanjahu. Lesen Sie einfach diesen Eli Lake-Tweet.

Ist es da ein Wunder, dass Netanjahu um die Welt reist und Israels Spionagesoftware an gottlose Regime verteilt? Die Journalisten der Hasbara-Kultur halten ihm den Rücken frei. Der Opferperspektive zufolge befindet sich Netanjahu in einer “heiklen Lage” und versucht, Israel zu schützen. Alles, was Netanjahu tat, wurde “verständlich”, und niemand weiß das besser als Netanjahu. Wie ich bereits dargelegt habe, war dies das Geheimnis seines Erfolgs.

Und aus der jüdischen Opferperspektive kann Israel nichts vorgeworfen werden.

Und warum? Weil ein zu hartes Vorgehen gegen Israel die Antisemiten “ermächtigt” und das Risiko der Zerstörung Israels erhöht. Schauen Sie sich diesen Rosenberg-Tweet an, um zu sehen, wie die Hasbara-Kultur auf Anschuldigungen der israelischen Apartheid reagiert. Nach der Hasbara-Kultur-Doktrin ist “die am wenigsten überraschende Entwicklung eines Tweets” der Sprung von Israel, das sich der Apartheid schuldig gemacht hat, zu der Idee, dass “der Holocaust nicht stattgefunden hat.”

Die Hasbara-Kultur weigert sich zu akzeptieren, dass Menschen guten Willens auf Israel schauen und Apartheid sehen können. Es geht immer nur um die Juden.

Yair Rosenberg hat, wie Jeffrey Goldberg vor ihm, jahrelang Twitter nach Bestätigungen für das Dogma der Hasbara-Kultur durchforstet. Als Netanjahu und Israel zum Beispiel vor zwei Jahren den Kongressabgeordneten Rashida Tlaib und Ilhan Omar die Einreise in das Land verwehrten, hat Yair Rosenberg versucht, dafür zu sorgen, dass Israel nicht schlecht dasteht. Das ist Trumps Schuld.

David Frum hat dasselbe getan und Netanjahu geschützt, indem er Trump die Schuld gab.

Und natürlich, so Jeffrey Goldberg, “haben Trumps Handlungen und Aussagen über Juden und Israel wenig mit dem jüdischen Volk zu tun.” Es ist die Schuld eines anderen.

Ist das wirklich der Fall? Diejenigen von uns, die in der realen Welt leben, wissen, dass es Sheldon Adelson und das Geld der Hasbara-Kultur waren, die Trumps Israel-Politik diktiert haben, ganz zu schweigen von dem ständigen Druck seines eigenen Schwiegersohns zur Unterstützung Israels. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Israel und das jüdische Volk aus der Geschichte herausgenommen werden, worüber ich in meinem letzten Artikel geschrieben habe.

Warum also glaubt die Hasbara-Kultur, dass so viele Menschen etwas gegen die Juden haben und immer haben werden? Oder wie Bari Weiss sagt: “Jeder hasst die Juden”.

Die Antwort der Hasbara-Kultur lautet, dass jüdische Menschen besser sind als andere Menschen. Yair Rosenberg beschreibt, wie außergewöhnlich das jüdische Volk ist.

So formulierte es Bari Weiss vor zwei Jahren gegenüber Jake Tapper im 92d Street Y:

“Unsere Besonderheit ist offen gesagt der Grund, warum wir die Leute immer noch verrückt machen.”

Die Ethnozentrik, die in diesem Artikel zum Ausdruck kommt, hat die jüdische politische Kultur in den Ruin getrieben. Und es gibt keinen größeren jüdischen Kampf, als diese hasbara-kulturelle, heilige Opferperspektive zu diskreditieren. Übersetzt mit Deepl.com

