Israel can no longer rely on an acquiescent international community The Zionist state of Israel has been receiving preferable treatment and support from an acquiescent international community, mainly countries in the West which dominate international bodies and other …

Israel kann sich nicht länger auf eine duldsame internationale Gemeinschaft verlassen

Israelische Demonstranten marschieren „für die Unabhängigkeit der Justiz“ auf der Kaplanstraße, nachdem die Koalitionsregierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das umstrittene „Justizreform“-Gesetz im Parlament in Tel Aviv, Israel, am 5. August 2023 verabschiedet hat [Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency]

Israel kann sich nicht länger auf eine duldsame internationale Gemeinschaft verlassen

Von Motasem A Dalloul

abujomaaGaza

7. August 2023

Der zionistische Staat Israel wurde schon vor seiner Gründung im besetzten Palästina im Jahr 1948 von einer willfährigen internationalen Gemeinschaft bevorzugt behandelt und unterstützt, vor allem von westlichen Ländern, die internationale Gremien und andere Länder auf der ganzen Welt dominieren. Obwohl sie nie erklärt hat, wo ihre Grenzen liegen (so dass sie sich weiterhin auf gestohlenem palästinensischem Land ausbreiten kann) und nicht einmal eine wichtige Bedingung für ihre Mitgliedschaft in der UNO erfüllt – nämlich die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge in ihre Heimat – wird sie als Vollmitglied der internationalen Organisation anerkannt. Die meisten seiner Bürger sind so unsicher über seine Lebensfähigkeit, dass sie eine doppelte Staatsbürgerschaft beibehalten.

Unterdessen erkennen die meisten Länder der Welt den Staat Palästina und die palästinensische Souveränität über das von dem Apartheidstaat besetzte Land nicht an. Das palästinensische Volk, selbst diejenigen, die nominell israelische Staatsbürger sind, haben weit weniger Rechte als jüdische Bürger des Besatzungsstaates. Israel hat Dutzende von diskriminierenden Gesetzen, die Juden begünstigen.

Israelische Soldaten und Banden illegaler jüdischer Siedler greifen weiterhin täglich Palästinenser, ihre Häuser und ihr Land an, aber niemand wagt es, sie aufzuhalten. Das mutigste Land kann ihre illegalen Handlungen nur verurteilen. Israel missachtet das Völkerrecht und darf ungestraft handeln, während es gleichzeitig die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft genießt, die verpflichtet ist, das Völkerrecht zu wahren und die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen.

Darüber hinaus erhält Israel von den USA jährlich Milliarden von Dollar an Hilfe sowie umfassenden diplomatischen, politischen und militärischen Schutz. Immer wenn Israel mit modernsten Hightech-Waffen Verbrechen gegen die Palästinenser begeht und die Palästinenser versuchen, sich zu wehren, wird die US-Hilfe für Israel erhöht.

Der US Congressional Research Service stellte 2021 fest, dass die US-Auslandshilfe eine wichtige Komponente bei der Zementierung und Verstärkung“ gemeinsamer Ziele im Nahen Osten war. „US-Beamte und viele Gesetzgeber betrachten Israel seit langem als einen wichtigen Partner in der Region“.

Diese unbegrenzte Unterstützung und Hilfe könnte jedoch aufgrund des Rechtsrucks in Israel wegfallen. Die extreme Rechte und ihre Verbündeten gewinnen seit Jahren eine Mehrheit in der israelischen Knesset. Doch endlich werden die Angriffe auf Palästinenser – einschließlich der täglichen Angriffe von Siedlern und der Beschlagnahme oder Zerstörung von Grundstücken – verurteilt. Die Pläne der rechtsextremen Koalition, das Justizsystem in Israel zu überarbeiten, haben nicht nur innerhalb Israels viel Kritik hervorgerufen – Zehntausende Israelis sind plötzlich besorgt über die Aushöhlung der „Demokratie“ in ihrem Land, nachdem sie sich zuvor kein bisschen um die undemokratische Behandlung der Palästinenser geschert hatten – sondern auch international.

In ganz Europa und den USA nehmen die Demonstrationen zur Unterstützung der Palästinenser, die sich gegen die brutale militärische Besatzung Israels wehren, an Größe und Zahl zu. Wo früher die Unterstützung Israels in den europäischen Hauptstädten zum guten Ton gehörte, ist die Kritik an dem Besatzungsstaat heute kein Tabu mehr.

Ben Samuels und Amir Tibon schrieben am Sonntag in Haaretz, dass die Kritik an Israel im US-Kongress früher „fiktiv“ war, heute aber nicht mehr. Sie zitierten eine Debatte über die Einstellung der Militärhilfe für Israel. „Ein ehemaliger US-Botschafter in Israel und ein ehemaliger hoher Beamter des Weißen Hauses standen sich gegenüber und diskutierten darüber, ob es an der Zeit sei, Amerikas militärische Unterstützung für Israel einzustellen“, schrieben sie. „Ein Thema, das in der amerikanischen Politik einst als völlig konsensfähig galt, ist zu einem umstrittenen Thema geworden, das in Washington zunehmend diskutiert wird.“

Die Israelis haben begonnen, dies zu erkennen. In einem Kommentar zu den Erklärungen der USA nach dem Tod eines jungen Palästinensers am Freitag und eines Israelis am Samstag schrieb Jacob Magid in der Times of Israel: „Die Erklärungen [des US-Außenministeriums] scheinen darauf abzuzielen, zwei tödliche Vorfälle gleichzusetzen.“

In der Tat bezeichnete das Außenministerium die Tötung eines 19-jährigen Palästinensers durch israelische Siedler ungewöhnlicherweise als „Terroranschlag extremistischer Siedler“. Es sprach „seiner Familie und seinen Angehörigen sein tiefstes Mitgefühl aus… wir fordern volle Rechenschaftspflicht und Gerechtigkeit“. Dies war beispiellos. Normalerweise versuchen die USA, alles zu rechtfertigen, was Israel und die Israelis tun, ganz gleich, wie sehr es gegen das Völkerrecht verstößt.

Als die israelische Regierung vor kurzem von ihren Verbündeten wegen der wiederholten militärischen Übergriffe in Dschenin und Nablus scharf kritisiert wurde, übte sie Druck auf die Palästinensische Autonomiebehörde aus, damit diese einschritt und den palästinensischen Widerstand in ihrem Namen bekämpfte.

Sogar die US-Regierung hat Netanjahu aufgefordert, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, um die Palästinensische Autonomiebehörde zu unterstützen, damit sie in ihrem Kampf gegen den palästinensischen Widerstand qualifizierter ist. Dadurch wird die internationale Kritik von Israel auf die Palästinensische Autonomiebehörde verlagert, was zu einem Rückgang der direkten internationalen Kritik an dem Besatzungsstaat führt.

In der Vergangenheit nutzte Israel die sozialen Medien, um sein verdrehtes Narrativ zu verbreiten, das von der internationalen Gemeinschaft als Evangelium gelesen wurde. Heute muss es Tausende von Menschen rekrutieren, die in den sozialen Medien arbeiten, um sein Narrativ zu verteidigen und sein Handeln zu rechtfertigen.

Vor den israelischen Wahlen im vergangenen Jahr appellierte Präsident Isaac Herzog an die US-Regierung und die Führer der jüdisch-amerikanischen Gemeinschaft, Israel weiterhin zu unterstützen, falls die Rechtsextremisten Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich der Koalitionsregierung beitreten würden.

„Sie haben Wahlen und Zwischenwahlen, wir haben nächste Woche Wahlen in Israel“, sagte Herzog. „Ich denke, eine Sache sollte über beides hinausgehen – die Freundschaft und das enge Band zwischen Israel und den Vereinigten Staaten ist unverbrüchlich, und es ist ein Wert, den wir alle schätzen und für den wir arbeiten müssen. Ich möchte auch hinzufügen, dass wir die Demokratien des jeweils anderen respektieren müssen.

In den USA hat die Kritik an Israel, die früher vor allem auf die Demokratische Partei beschränkt war, inzwischen den Kern der Republikanischen Partei erreicht, was bedeutet, dass Israel heute vorsichtig agiert. Früher handelte Israel kriegerisch, weil es wusste, dass niemand es wagen würde, sein Handeln in Frage zu stellen. Das ist nicht mehr der Fall, und jetzt versucht es, Kritik und internationalen Druck zu vermeiden. Die internationale Gemeinschaft ist nicht mehr der Gummistempel für israelische Rechtsbrüche, der sie einmal war. Das muss gut sein für die Glaubwürdigkeit des Völkerrechts und der Organisationen, die es aufrechterhalten sollen. Übersetzt mit Deepl.com

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …