Israel lobby’s “Death to the Arabs” damage control Over the last few days, disturbing videos have shown mobs of Israeli Jewish youths rampaging through occupied East Jerusalem and attacking Palestinians. “Every evening this week, dozens of young Jews walked around Jerusalem’s city center, chanting ‘Death to Arabs’ and attacking passersby with stones and tear gas,” Israel’s Haaretz newspaper reported on Wednesday.

Israel-Lobby’s “Tod den Arabern” Schadensbegrenzung

Ali Abunimah

23. April 2021

In den letzten Tagen haben verstörende Videos gezeigt, wie Mobs israelisch-jüdischer Jugendlicher durch das besetzte Ost-Jerusalem randalieren und Palästinenser angreifen.

“Jeden Abend in dieser Woche liefen Dutzende von jungen Juden durch Jerusalems Stadtzentrum, skandierten ‘Tod den Arabern’ und griffen Passanten mit Steinen und Tränengas an”, berichtete die israelische Zeitung Haaretz am Mittwoch.

Die Situation eskalierte am Donnerstag weiter, als mehr als 100 Palästinenser infolge der von der rechtsextremen jüdischen Gruppe Lehava provozierten Mobgewalt verletzt wurden.

In der Nacht zum Donnerstag stürmte ein todesmutiger israelischer Mob auf das Damaskus-Tor zu, einen bedeutenden Eingang zur von Mauern umgebenen Altstadt im besetzten Ost-Jerusalem.

Einer der Sprechchöre, über den der israelische Journalist Nir Hasson berichtete, lautete Ha’am doresh Aravim ba esh – “Das Volk verlangt Araber im Feuer.”

Als sich Palästinenser versammelten, um das Gebiet zu verteidigen, einige mit Steinen und Flaschen, feuerten israelische Besatzungstruppen mit Blendgranaten, Tränengas und Wasserwerfern auf sie.

Mehr als 20 Palästinenser mussten nach Angaben des Roten Halbmonds im Krankenhaus behandelt werden.

Israelische jüdische Mobs griffen Berichten zufolge Palästinenser in der ganzen Stadt an und zerstörten Autos und Eigentum.

Im Stadtteil Sheikh Jarrah griffen Siedler eine palästinensische Frau, die mit ihrem Fahrzeug unterwegs war, mit Steinen an und verletzten sie am Kopf, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA.

Israelische Medien berichteten, dass ein jüdischer Mann in Ost-Jerusalem von Palästinensern angegriffen und verletzt wurde, die auf sein Auto eingeschlagen hatten.

Als er ausstieg und zu fliehen versuchte, so Haaretz, “traten palästinensische Jugendliche auf ihn ein, während er am Boden lag.”

Der Vorwand für den Lehava-Amoklauf am Donnerstagabend und in den vorangegangenen Tagen war ein Video, das ein palästinensischer Jugendlicher vor mehr als einer Woche auf TikTok gepostet haben soll und das zeigt, wie ein Jugendlicher einen jüdischen Fahrgast in einem Jerusalemer Zug in einem scheinbar unprovozierten Angriff ohrfeigt.

Israelische Besatzungsbehörden haben Berichten zufolge zwei palästinensische 17-Jährige im Zusammenhang mit diesem Vorfall verhaftet.

Schadensbegrenzung

Eine Person, die offensichtlich erkannt hat, wie peinlich die Szenen der weit verbreiteten Angriffe auf Palästinenser für Israels internationale Propagandabemühungen sind, ist Avi Mayer, der globale Kommunikationschef des American Jewish Committee, einer großen Israel-Lobbygruppe.

“Ich bin beschämt und abgestoßen von der hasserfüllten Gewalt, die eine Meile und eine Hälfte von meinem Haus in Jerusalem stattfindet”, twitterte Mayer.

“Die Personen, die sie verüben, sind mir und meinem Judentum genauso fremd wie Skinheads, weiße Rassisten und andere Rassisten auf der ganzen Welt. Sie haben hier keinen Platz”, fügte Mayer hinzu.

Dies zählt sicherlich zu den unaufrichtigsten und heuchlerischsten Tweets in der Geschichte.

Im Jahr 2014 erwischte ich Avi Mayer dabei, wie er selbst an einer “Tod den Arabern”-Kundgebung in Jerusalem teilnahm und dann versuchte, diese zu beschönigen.

Mayer behauptete, dass die Teilnehmer lediglich “Demonstranten waren, die ein stärkeres Vorgehen gegen den Terrorismus forderten.”

Tatsächlich handelte es sich um einen Mob, der vom israelischen Politiker Michael Ben-Ari angeführt wurde, und ein Video zeigte, wie sie “mavet la’aravim” – “Tod den Arabern” auf Hebräisch – skandierten, genau wie die jüngsten Videos aus Jerusalem.

Aber es gibt starke Konkurrenz von der Demokratischen Mehrheit für Israel, einer US-Lobbygruppe, die mit der regierenden Demokratischen Partei verbunden ist, die einen Tweet veröffentlichte, um “Lehavas verachtenswerte Agenda und gewalttätige Handlungen zu verurteilen”.

Doch die DMFI hat noch nicht ihr eigenes Vorstandsmitglied Archie Gottesman verurteilt oder zurückgewiesen, einen Befürworter von Völkermord, der 2018 getwittert hat: “Gaza ist voll von Monstern. Zeit, den ganzen Ort zu verbrennen.”

Gemeinsamer Aufschrei

Rufe wie “Tod den Arabern” sind leider ein allzu häufiges Phänomen in Israel.

Und weit davon entfernt, die alleinige Verantwortung einiger weniger Randextremisten zu sein, sind sie das direkte Ergebnis jahrelanger antipalästinensischer Hetze und entmenschlichender Rhetorik von israelischen Führern, von Premierminister Benjamin Netanjahu und den obersten Rabbinern des Landes bis hin zu anderen hochrangigen Politikern und sogar Komikern und Popsängern.

Extremer rassistischer und sogar völkermörderischer Hass auf Palästinenser ist in der israelisch-jüdischen Gesellschaft allgegenwärtig, in der es keine nennenswerte Volksbewegung gibt, um die jahrzehntelange israelische Militärbesetzung, Apartheid und Misshandlung von Palästinensern zu beenden.

Im Jahr 2014 arbeitete Avi Mayer für die Jewish Agency, eine offizielle Einrichtung, die seit langem eine Rolle bei der zionistischen Kolonisierung von palästinensischem Land im gesamten historischen Palästina spielt.

Dies unterstreicht, dass Mayer sich nicht über antipalästinensischen Rassismus und Gewalt per se aufregt, sondern nur über Gewalt, die nicht vom Staat organisiert und gesteuert wird.

Der gebürtige Amerikaner Mayer ist nämlich ein ehemaliger Sprecher des israelischen Militärs.

In dieser Rolle war es seine Aufgabe, täglich Gewalt und Kriegsverbrechen gegen Palästinenser zu rechtfertigen.

Ein weiteres Beispiel ist die Situation im besetzten Ost-Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah, wo Dutzende von palästinensischen Familien von der bevorstehenden Räumung durch die israelischen Besatzungsbehörden bedroht sind.

Ein weiteres Beispiel ist die Situation im besetzten Ost-Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah, wo Dutzende palästinensische Familien von der bevorstehenden Räumung durch die israelischen Besatzungsbehörden bedroht sind.

Dies ist Teil von Israels allmählicher, aber unerbittlicher ethnischer Säuberung in ganz Ostjerusalem, um es zu judaisieren, ein gewaltsamer Prozess, der unmittelbar nach der israelischen Besetzung 1967 begann.

Westjerusalem wurde von Palästinensern ethnisch gesäubert, als die zionistischen Streitkräfte es 1948, während der Nakba, besetzten.

Unnötig zu sagen, dass Mayer keine Einwände gegen die staatliche Gewalt in Sheikh Jarrah getwittert hat – oder überall sonst, wo israelische Polizei oder Besatzungstruppen routinemäßig Palästinenser angreifen, verletzen und töten und ihr Eigentum zerstören oder stehlen.

Palästinenser beschuldigen

Der jüngste Anfall von Mob-Gewalt – ob er nun abebbt oder eskaliert – ist nur ein Symptom für die systematische Gewalt des israelischen Staates gegen Palästinenser, die letztlich darauf abzielt, sie zu vertreiben und ihren Platz einzunehmen.

Die todessehnsüchtigen Mobs in Jerusalem sind nicht, wie Mayer uns glauben machen möchte, Ausreißer.

In der Tat hat Netanjahu bis zum Zeitpunkt dieses Schreibens die Mobgewalt in Jerusalem nicht kommentiert – geschweige denn verurteilt -.

Am Freitag gab Israels Minister für öffentliche Sicherheit, Amir Ohana, ein Mitglied von Netanjahus Likud-Partei, laut Haaretz eine Erklärung heraus, in der er “Angriffe gegen Juden in der Stadt verurteilte, aber keine Erwähnung der Angriffe gegen Araber machte, die allein am Donnerstag mit mehr als 100 Verletzten endeten.”

Das ist kaum überraschend: Da Netanjahu darum kämpft, seinen Posten als Premierminister nach Israels jüngster unentschiedener Wahl zu behalten, will er kaum einen großen Teil seiner rassistischen Basis verprellen.

Die gewalttätigen Banden in Jerusalem und im restlichen besetzten Westjordanland sind und waren schon immer die Vorhut des Zionismus und die Fußsoldaten des Siedlerstaats. Übersetzt mit Deepl.com

