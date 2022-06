Für Deutsche Staatsangehörige aus Gaza gelten die “deutschen Werte” nicht!

Evelyn Hecht-Galinski

Bild: Die deutschen Pässe von Ibrahim al Kilani und vier seiner Kinder, gesehen in ihrem Haus in Beit Lahiya, Gazastreifen, 18. September 2014. Ibrahim wurde zusammen mit seiner Frau Taghrid und ihren fünf Kindern bei einem israelischen Angriff am 21. Juli 2014 auf das Gebäude, in dem sie Zuflucht gesucht hatten, in Gaza-Stadt getötet. (Anne Paq/Activestills)



Israel löschte eine palästinensisch-deutsche Familie aus. Deutschland weigert sich, zu ermitteln

Von Hebh Jamal

22. Juni 2022

Deutschland weigert sich, die Tötung von sieben Mitgliedern der Familie Kilani durch Israel im Gaza-Krieg 2014 zu untersuchen, obwohl fünf von ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.

Am 21. Juli 2014 löschte ein israelischer Luftangriff eine ganze Familie in Gaza-Stadt aus. Ibrahim Kilani, seine Frau Taghreed und ihre fünf Kinder wurden bei dem Angriff sofort getötet, ebenso wie vier von Taghreeds Geschwistern. Der Angriff erfolgte inmitten des siebenwöchigen israelischen Angriffs auf den Gazastreifen im Jahr 2014, der von Israel als “Operation Protective Edge” bezeichnet wurde. Mehr als 2.200 Palästinenser, darunter 550 Kinder, wurden während des israelischen Angriffs auf Gaza in jenem Sommer getötet, und viele Familien verloren während der Bombardierung ganze Generationen.

Die Familien hatten im Majd al-Salam – dem Turm des Friedens – im Viertel a-Rimal in Gaza-Stadt Zuflucht gesucht, nachdem sie zweimal geflohen waren: zuerst aus ihrem Haus in Beit Layhia, nachdem israelische Kriegsflugzeuge Flugblätter abgeworfen hatten, die die Palästinenser zur Evakuierung aufforderten, und dann aus dem Viertel Shujaiyah in Gaza-Stadt, nachdem dort intensive Luftangriffe geflogen wurden. Sie hatten sich für den Majd al-Salam entschieden, weil er in einem Gebiet lag, das auf den israelischen Flugblättern als sicher bezeichnet worden war.

Am Tag vor dem Luftangriff hatte Ibrahim seine Kinder Ramsy und Layla in Deutschland angerufen, um ihnen zu sagen, dass sie “endlich in Sicherheit” seien. “Mach dir keine Sorgen”, sagte er zu Ramsy bei diesem letzten Gespräch. “Das ist für uns Routine.”

Ein Jahr nach dem Tod seiner Familie dachte Ramsy darüber nach, wie sich sein Leben verändert hatte. “Ich denke nicht nur an meinen Vater, den ich vor seinem Tod jahrelang nicht sehen konnte, weil es mir nie gelang, in den Gazastreifen zu gelangen, und er nie ausreisen konnte”, sagte er 2015. “Ich denke an meine Halbgeschwister, deren Stimmen und Lachen ich am Telefon gehört hatte, die mir sagten, dass sie mich liebten, die ich aber in ihrem kurzen Leben nie kennen gelernt hatte.”

Ramsy trauerte nicht nur um den Verlust seiner Familie, sondern hatte auch damit zu kämpfen, dass ihm die Möglichkeit verwehrt wurde, für die Ermordung seiner Familie Gerechtigkeit zu erfahren. Denn obwohl Ramsys Vater und seine Halbgeschwister Elias, Yasser, Yasin, Sawsan und Reem wie er die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen, weigerte sich der deutsche Generalbundesanwalt (GBA), eine Untersuchung zu dem Luftangriff einzuleiten, bei dem die Familie Kilani getötet wurde. Nach Ansicht von Menschenrechtsexperten verstieß die Entscheidung des Generalbundesanwalts gegen das übliche Verfahren und setzte eine rechtliche Verpflichtung nach deutschem Recht außer Kraft.

Auf Anfrage von +972 lehnte die Bundesanwaltschaft eine Stellungnahme zu ihrer Entscheidung ab. Als Reaktion auf eine Strafanzeige, die das European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) und die Palästinensische Menschenrechtskommission (PCHR) im Dezember 2014 im Zusammenhang mit den Tötungen eingereicht hatten, begründete die Bundesanwaltschaft 2021 ihre Weigerung, Ermittlungen aufzunehmen, damit, dass die Beweise, die für die endgültige Feststellung eines Kriegsverbrechens erforderlich sind, nicht erhältlich seien.

Khadija, die Schwester von Ibrahim Kilani, hält ein Foto ihres Bruders und seiner Familie, die 2014 bei einem israelischen Luftangriff in Gaza getötet wurden. (Anne Paq/Activestills)



In einer im letzten Monat veröffentlichten Stellungnahme zu der Entscheidung des GBA argumentierten PCHR und ECCHR, dass dies eine klare Doppelmoral in Fällen gegen “mächtige Akteure” zeige und dass der GBA seine eigenen Verfahren nicht einhalte sowie eine “verpasste Gelegenheit, internationale Strafjustiz … für alle gleichermaßen anzuwenden”. Andreas Schüller, Programmdirektor beim ECCHR, erklärte gegenüber +972, dass die Organisation “immer eine faire und gleiche Behandlung in diesem Fall gefordert hat, der sinnbildlich für das Leiden der Zivilbevölkerung während des Gaza-Krieges im Jahr 2014 ist.”

“Die Entscheidung, den Tod unserer Familienmitglieder trotz der Beweise für Kriegsverbrechen durch die deutsche Bundesanwaltschaft nicht zu untersuchen, ist politisch motiviert”, sagte Ramsy. “Propagandisten sprechen oft von ‘doppelten Standards’ und beziehen sich dabei auf die Behandlung des Staates Israel, und ja, es gibt doppelte Standards – zugunsten von Israel. Deutschland ist gesetzlich verpflichtet, mögliche Kriegsverbrechen gegen seine Bürger zu untersuchen. Es [weigert sich], dies in diesem Fall zu tun, weil es der Staat Israel war, der unsere Familienmitglieder mit deutscher Staatsangehörigkeit getötet hat.”



Deutschland demaskieren – Dror Dayan, ein israelischer Filmemacher, dessen Dokumentarfilm “Not Just Your Picture” aus dem Jahr 2020, den er zusammen mit der französischen Filmemacherin und Activestills-Mitglied Anne Paq gedreht hat, den Kampf von Ramsy und Layla um Gerechtigkeit für die Familie, die sie verloren haben, verfolgt, sagte gegenüber +972, dass die Entscheidung des GBA traurig, aber keineswegs überraschend sei. “Dies ist nur ein weiterer Teil der rassistischen Politik Deutschlands gegenüber seinen palästinensischen Bürgern und Einwohnern”, sagte er.

“Diese Entscheidung ist untrennbar mit Deutschlands Handlungen auf parlamentarischer Ebene, wie der lächerlichen und unverbindlichen Anti-BDS-Resolution des Bundestages, oder auf lokaler Exekutivebene, wie der extremen Gewalt und Aggression, mit der pro-palästinensische Demonstrationen verboten und angegriffen werden, wie in Berlin, verbunden.”

Deutschland kriminalisiert palästinensisches Engagement schon seit vielen Jahren institutionell und kulturell. Im Jahr 2019 verabschiedete der Deutsche Bundestag eine Resolution, die die BDS-Bewegung als antisemitisch einstuft und damit staatlichen Institutionen und israelfreundlichen Gruppen die Lizenz erteilt, palästinensische Organisationen, Künstler, Akademiker und Einzelpersonen anzugreifen, indem ihr Zugang zu öffentlichen Geldern und öffentlichem Raum eingeschränkt wird.

Im Mai verbot Berlin alle Proteste zum Nakba-Tag, zu denen auch Mahnwachen für die getötete palästinensisch-amerikanische Journalistin Shireen Abu Akleh gehörten. Im Laufe des Tages wurden über 170 Demonstranten und Schaulustige verhaftet, weil sie teilnahmen, die palästinensische Flagge hissten oder eine Keffiyeh trugen.

Phil Butland, ein pro-palästinensischer Aktivist in Deutschland, der über die Geschichte der Familie Kilani geschrieben hat, teilt Dayans Gefühle. “Ibrahim al-Kilani war ein deutscher Staatsbürger, der zusammen mit seiner Frau, fünf Kindern und vier weiteren Verwandten ermordet wurde”, sagte er in einem Interview mit +972. “Das Mindeste, was die deutsche Regierung tun könnte, ist eine öffentliche Untersuchung zu fordern… Wir brauchen einen radikalen Wandel in der deutschen Politik, um die Verbrechen gegen die Palästinenser anzuerkennen.”

Im Vergleich dazu hat Deutschland in der Vergangenheit Demonstrationen, die von Rechtsextremen und Neonazis abgehalten und unterstützt wurden, zugelassen und geschützt, darunter auch einige im vergangenen Jahr.

“Anstatt sich mit seiner schrecklichen und mörderischen Vergangenheit auseinanderzusetzen, verwandelt Deutschland sie in antimuslimischen und antipalästinensischen Hass, der es ihm erlaubt, sich als Kämpfer gegen Antisemitismus zu präsentieren, während es gleichzeitig einen rechtsextremen Mob bedient und seine imperialen Interessen im Nahen Osten schützt und vorantreibt”, sagte Dayan. “Der einzige Schritt, den wir als internationale Gemeinschaft tun können, ist, Deutschland zu zeigen, dass solche Schritte es nur weiter isolieren werden: seine liberale Maske fällt und Deutschland muss sich zwischen den Menschenrechten und der Apartheid Israel entscheiden – es kann nicht beides unterstützen.”



Es gibt keine deutsche Justiz – Der Fall der Familie Kilani wie auch der von Abu Akleh zeigen, wie wenig Rechtsschutz die Hinterbliebenen von deutschen Staatsbürgern haben, die Opfer des israelischen Staates geworden sind.

Eine unabhängige Untersuchung der Tötung von Abu Akleh steht noch aus, obwohl mehrere Augenzeugenberichte und anschließende Medienrecherchen darauf hindeuten, dass israelische Streitkräfte die tödliche Kugel abgefeuert haben. Obwohl einige Mitglieder des Kongresses und Außenminister Antony Blinken erklärten, dass die Vereinigten Staaten über den Tod von Abu Akleh zutiefst beunruhigt seien, sind Experten wie Dror Sadot, Sprecher der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem, der Meinung, dass Israel weiterhin ungestraft töten wird, solange ausländische Regierungen es nicht zur Rechenschaft ziehen.

“Israel ist nicht willens und nicht in der Lage, selbst zu ermitteln, und das gilt für jeden Fall, in dem Palästinenser getötet werden”, sagte Sadot und fügte hinzu, dass sich nichts ändern wird, “bis die internationale Gemeinschaft etwas unternimmt.”

Für deutsch-palästinensische Opfer der israelischen Aggression ist die Situation ähnlich, wobei auch ihr Platz in Deutschland untergraben wird.

“Die Entscheidung des GBA, den Mord an der Familie Kilani nicht zu untersuchen, ist eine klare Botschaft an die Palästinenser in Deutschland, dass sie in den Augen des Staates nicht gleichberechtigt sind”, sagten die Macher von “Not Just Your Picture” in einer Erklärung, die sie letzten Monat auf Twitter veröffentlichten. “Dies sollte niemanden überraschen, der mit der politischen Situation in Deutschland vertraut ist.

“Es gibt keine deutsche Gerechtigkeit, aber durch Widerstand und internationale Solidarität können Layla und [Ramsy] vielleicht eines Tages ihre Familie und die Gräber ihrer Lieben in einem befreiten und freien Palästina für alle besuchen.”

Für Layla Kilani zeigt die Entscheidung des GBA, den Mord an ihren Verwandten nicht zu untersuchen, die “Gleichgültigkeit Deutschlands gegenüber palästinensischem Leben mit oder ohne deutsche Staatsbürgerschaft”. “Wir sind traurig, dass nach all den Jahren die Ermordung unserer Familienmitglieder nicht nur vom israelischen Staat, sondern auch vom deutschen Staat vertuscht wird”, sagte sie. Übersetzt mit Deepl.com

