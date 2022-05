Israel: Mindestens drei Tote bei Anschlag in ultra-orthodoxer Stadt

Wen wundert es eigentlich noch, dass sich tödliche Anschläge häufen werden? Bei wie viel Demütigungen und Willkür können Palästinenser noch tatenlos zusehen? Wären es Ukrainer wären sie Helden……..

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-aqsa-mosque-settlers-storm-raise-flag

Hunderte von israelischen Siedlern, begleitet von israelischen Sicherheitskräften, stürmten am Donnerstag die al-Aqsa-Moschee in der besetzten Altstadt von Ostjerusalem.

Die Siedler betraten die Moschee durch das Marokkanische Tor auf der Westseite des Geländes, das die israelischen Behörden seit Beginn der Besetzung Ostjerusalems und des Westjordanlands im Jahr 1967 kontrollieren.

Dort angekommen, verrichteten die Siedler Gebete und hissten die israelische Flagge am Qattanin-Tor, um den israelischen Gedenktag zu begehen, wie die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete.

Nach Angaben von Wafa waren fast 600 Siedler in 22 Gruppen unter der Führung des rechtsgerichteten Knessetmitglieds Yehuda Glick in das Gelände eingedrungen.

Die Nachrichtenagentur berichtete, dass zahlreiche muslimische Gläubige im Morgengrauen am Betreten der Al-Aqsa-Moschee gehindert wurden und dass einige von ihnen von israelischen Sicherheitskräften geschlagen wurden, die Gummigeschosse, Tränengas und Betäubungsgranaten auf die Palästinenser abfeuerten.

Israelische Streitkräfte nahmen in der Nähe des al-Mathara-Tors 50 Palästinenser fest, darunter einen Sanitäter. Wafa berichtete, dass einige Palästinenser in der Qibli-Moschee im südlichen Bereich des Geländes übernachtet hätten und dort eingeschlossen seien, während israelische Siedler das Gelände besichtigten.

Der Palästinensische Rote Halbmond erklärte, er habe zwei prominente Aktivisten, Nasser Qaws und Mohammed Abu Hummus, auf dem Al-Aqsa-Gelände behandelt und sie ins Al-Makassed-Krankenhaus gebracht. Die israelischen Streitkräfte schlugen sie, als sie gegen den Einmarsch der Siedler protestierten.

Der Rote Halbmond behandelte auch acht Personen, die durch Gummigeschosse verwundet wurden, drei durch Blendgranaten und 25, die durch Tränengas erstickt wurden.

Fadi al-Hidmi, der Minister für Jerusalem in der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), erklärte gegenüber Wafa, das Ziel der israelischen Siedler sei es, das Gelände zwischen Palästinensern und jüdischen Israelis aufzuteilen.

“Dies ist ein schwerwiegender Verstoß und sogar ein Schlag gegen die historische und rechtliche Situation der Al-Aqsa-Moschee, von der die Besatzungsregierung fälschlicherweise behauptet, sie nicht zu verletzen”, sagte Hidmi.

Ein Sprecher der Hamas warnte am Mittwoch vor einer “rebellischen Antwort unseres Volkes auf diese eklatante Aggression” und rief die Palästinenser auf, die Al-Aqsa-Anlage am Donnerstag zu besuchen.

Itamar Ben Gvir, das extremistische Knessetmitglied der Allianz des religiösen Zionismus, twitterte am Donnerstagmorgen ein Bild seiner Frau und seines Sohnes auf dem Al-Aqsa-Gelände und schrieb, sie hätten “keine Angst vor den Drohungen der Hamas”.

Ben Gvir fügte hinzu: “Es ist an der Zeit, den Hamas-Sprecher zu beseitigen und eine Synagoge auf dem Berg zu errichten”, womit er sich auf das Al-Aqsa-Gelände bezog, das den Juden als Tempelberg bekannt ist.

“Wir sind die Hausherren Israels und nicht eine Bande von Terroristen”, twitterte er.

Die Hamas und der Islamische Dschihad hatten diese Woche vor einer israelischen Eskalation in Ostjerusalem und im Westjordanland gewarnt.

Außerdem beschuldigten sie die Polizei, am Dienstagabend die Lautsprecher des Muezzins in der Moschee abgeschaltet zu haben, um die israelische Eröffnungsfeier zum Volkstrauertag auf dem angrenzenden Platz an der Klagemauer nicht zu stören. Die israelische Polizei dementierte diese Behauptung und bezeichnete sie als “Fake News”.

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete, Mukhtar Jumaa, der ägyptische Minister für religiöse Angelegenheiten, habe gesagt: “Das Schwenken israelischer Flaggen und das Singen der israelischen Hymne in der Al-Aqsa-Moschee sind eine eklatante Aggression gegen die Moschee und eine gefährliche Provokation für die Gefühle der Muslime in aller Welt.

“Sie dient den Extremisten und schadet dem internationalen Frieden und dem Diskurs zwischen den Religionen und Kulturen.”

Provokation gegen muslimische Gläubige

Die Palästinenser haben sich über das wiederholte Eindringen israelischer Siedler in die Gebetsstätte empört.

Seit langem ist es üblich, dass nicht-muslimische Touristen die Moschee unter bestimmten Bedingungen und mit Genehmigung des Waqf, einer islamischen Stiftung, die die Angelegenheiten der Moschee verwaltet, besuchen dürfen, aber nur Muslime dürfen dort beten.

Mehrere palästinensische und arabische Organisationen hatten am Donnerstag davor gewarnt, Siedlern den Zutritt zur Al-Aqsa-Moschee zu gestatten, nachdem die Regierung ihnen in den letzten Tagen des Ramadan 12 Tage lang den Zutritt zum Gelände verwehrt hatte.

Am Mittwoch bestätigte die israelische Polizei jedoch, dass die Al-Aqsa-Moschee am Donnerstag von 7.00 bis 11.00 Uhr und von 13.30 bis 14.30 Uhr für Siedler geöffnet werden würde.

Der jordanische Minister für islamische Awqaf-Angelegenheiten und heilige Stätten, Mohammad Khalaileh, erklärte am Donnerstag, dass es eine Provokation gegen muslimische Gläubige” sei, wenn man Siedlern den Zutritt zu der Moschee gestatte, die nur die Spannungen verschärfen und das Gebiet in Zusammenstöße und Kriege hineinziehen werde”.

Israelische Sicherheitskräfte haben während des Ramadan mehrmals die Al-Aqsa-Moschee gestürmt und dabei Hunderte von Palästinensern verletzt und verhaftet. Übersetzt mit Deepl.com

https://www.middleeasteye.net/news/israel-attack-orthodox-town-elad

Bild: Israeli police cordon off an area after the attack in the central ultra-Orthodox town of Elad, on 5 May 2022 (AFP)

Israel: Mindestens drei Tote bei Anschlag in ultra-orthodoxer Stadt



Auf Videos in sozialen Medien ist zu sehen, wie sich medizinisches Personal um die Verletzten in Elad, etwa 30 km östlich von Tel Aviv, kümmert

Die israelische Polizei sperrt ein Gebiet nach dem Anschlag in der zentralen ultraorthodoxen Stadt Elad am 5. Mai 2022 ab (AFP)

Von MEE-Mitarbeitern

Bei einem Anschlag in einer ultra-orthodoxen Stadt im Zentrum Israels sind am Donnerstag, dem Unabhängigkeitstag des Landes, mindestens drei Menschen getötet worden.

In einer ersten Erklärung der israelischen Polizei wurden keine Angaben zu den Umständen des Anschlags oder zur Identität der Täter gemacht.

Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, der Anschlag habe sieben Opfer gefordert, darunter drei Tote, zwei in kritischem Zustand, einen in mittelschwerem Zustand und einen in leichtem Zustand.

Nach Angaben israelischer Medien benutzte einer der Angreifer eine Schusswaffe, ein anderer hatte eine Axt oder ein großes Messer. Middle East Eye konnte die Berichte nicht unabhängig verifizieren.

Auf Videos, die in sozialen Medien veröffentlicht wurden, waren Krankenwagen zu sehen, die zum Ort des Angriffs eilten, sowie medizinisches Personal, das sich um die Verletzten kümmerte.

Der Angriff in Elad, einer ultra-orthodoxen Stadt etwa 30 km östlich von Tel Aviv, reiht sich ein in eine Serie tödlicher Anschläge in den letzten Wochen.

Seit März wurden insgesamt 14 Israelis bei vier Schieß- und Messerangriffen getötet. Alle fünf Angreifer, Palästinenser aus dem Westjordanland und Israel, wurden anschließend getötet.

In diesem Jahr wurden bisher mindestens 50 Palästinenser von israelischen Streitkräften im Westjordanland getötet.

Der Anschlag vom Donnerstag ereignete sich nur wenige Tage vor dem einjährigen Jahrestag der groß angelegten israelischen Militäroffensive auf den belagerten Gaza-Streifen.

Die Gewalt spitzte sich im vergangenen Mai zu, als Israel versuchte, palästinensische Familien aus Sheikh Jarrah, einem Viertel im besetzten Ostjerusalem, zu vertreiben, um Platz für israelische Siedler zu schaffen.

Dies löste breite Proteste im besetzten Westjordanland und in der palästinensischen Gemeinschaft innerhalb Israels aus und führte zu Israels 11-tägigem Bombenangriff auf Gaza.

Bei der israelischen Militäroperation wurden nach Angaben der UN 256 Palästinenser, darunter 66 Kinder, getötet. In Israel wurden 13 Menschen durch aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen getötet. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...