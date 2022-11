https://www.middleeasteye.net/news/israel-netanyahu-ask-world-forget-occupation-ben-gvir-front-centre

Itamar Ben-Gvir (R) unterhält sich mit dem neuen Premierminister Benjamin Netanjahu (L) während der Vereidigungszeremonie des neuen israelischen Parlaments in Jerusalem am 15. November (AFP)



Israels neuer Premierminister hat hart daran gearbeitet, die Palästinenser auf der Liste der Prioritäten für Israelis und Araber gleichermaßen nach unten zu schieben, aber Konfrontation ist der Schlüssel für seine neuen Koalitionspartner

Israel: Netanjahu fordert die Welt auf, die Besatzung zu vergessen. Ben-Gvir will sie in den Mittelpunkt rücken



Von Meron Rapoport

in Tel Aviv, Israel



22. November 2022



Etwa zwei Wochen vor der letzten Wahl in Israel hat Benjamin Netanjahu in einem in Haaretz veröffentlichten Artikel seine Vorstellung von Israels Zukunft dargelegt. “In den vergangenen 25 Jahren wurde uns immer wieder gesagt, dass der Frieden mit den anderen arabischen Ländern erst nach der Lösung des Konflikts mit den Palästinensern erreicht werden kann”, schrieb er. Er glaube aber, “dass der Weg zum Frieden nicht durch Ramallah führt, sondern um Ramallah herum”.

Sein Weg, so behauptete er in Haaretz, habe sich als richtig erwiesen. Er hat Normalisierungsabkommen mit vier arabischen Ländern unterzeichnet, und weitere Abkommen mit anderen Ländern sind in Vorbereitung. Mit anderen Worten: Israel kann nicht nur gedeihen, ohne seinen Konflikt mit den Palästinensern zu lösen, sondern der Weg zum Wohlstand besteht sogar darin, die Palästinenser zu ignorieren. Sie sind nicht wichtig.

Weitere drei Wochen sind seit den Wahlen vom 1. November vergangen, bei denen der von Netanjahu geführte Block der Rechtsparteien eine scheinbar komfortable Mehrheit von 64 Sitzen im israelischen Parlament, der Knesset, errang. Noch ist unklar, wie sich seine nächste Regierung genau zusammensetzen wird und wer Schlüsselressorts wie Verteidigung, Finanzen und Außenpolitik übernehmen wird.

Eines ist jedoch schon jetzt klar: Für Netanjahus voraussichtliche Partner, insbesondere Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir, die beiden Führer der rassistischen und nationalistischen Religiös-Zionistischen Liste, die bei den Wahlen 14 Sitze errungen hat, ist der Konflikt Israels mit den Palästinensern nicht nur ein wichtiger Faktor, sondern der einzige wichtige Faktor.

Israelische Sicherheitskräfte halten einen Palästinenser zurück, während jüdische Siedler in der besetzten Stadt Hebron im Westjordanland marschieren, am 19. November 2022 (AFP)

Netanjahu hat unmissverständlich bewiesen, dass die Beseitigung der Palästinenserfrage von der öffentlichen Tagesordnung in Israel und auch weltweit eines seiner vorrangigen Ziele ist, insbesondere seit seiner Rückkehr an die Macht im Jahr 2009.

Er hat dieses Ziel mit drei Hauptansätzen verfolgt: Erstens, die Auslöschung der Grenze von 1948 (bekannt als Grüne Linie) aus dem Bewusstsein der Mehrheit der Juden in Israel durch die Ausweitung der Siedlungen und praktisch die Annexion großer Teile des Gebiets C im Westjordanland.

Zweitens: Förderung der Behauptung, dass es auf palästinensischer Seite “keinen Partner für den Frieden” gibt, indem die palästinensische Führung und ihre Forderungen nach Beendigung der Besatzung fast vollständig ignoriert werden; und schließlich: etwas mäßigere Anwendung israelischer Militärgewalt nach der Theorie, dass der Konflikt umso weniger Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde, je weniger gewalttätig er ist – in Israel, im Nahen Osten und in der ganzen Welt.

Dieser Ansatz war weitgehend erfolgreich. Die meisten israelischen Juden wissen heute nicht, wo die Grüne Linie verläuft. Der Begriff “Besatzung” ist zu einem Schimpfwort geworden, das in den israelischen Mainstream-Medien fast nie erwähnt wird. Die Behauptung, dass es auf palästinensischer Seite “niemanden gibt, mit dem man reden kann”, hat sich nicht nur in der jüdischen Rechten und Mitte, sondern auch in der gemäßigten Linken zu einem Konsens verfestigt.

Die Vermeidung umfangreicher Militäroperationen, abgesehen vom tödlichen Krieg in Gaza 2014, hat die Zahl der durch den Konflikt getöteten Israelis auf etwas mehr als 10 pro Jahr reduziert, so dass die Diskussion über das, was früher als “Preis der Besatzung” bezeichnet wurde, fast verschwunden ist.

Schleichende Annexion

Der von Netanjahu vorgeschlagene Status quo war natürlich nicht wirklich ein Status quo, da die schleichende Annexion der palästinensischen Gebiete fortgesetzt wurde und ein Apartheidregime vor Ort allmählich Gestalt angenommen hat. Aber für (jüdische) Israelis scheint es im Großen und Ganzen besser zu sein, sich mit dieser Situation abzufinden, als zu versuchen, sie zu ändern.

Ein Teil von Netanjahus Erfolg ist auf Prozesse zurückzuführen, die nicht direkt mit Netanjahu selbst zusammenhängen. Als er 2009 zum zweiten Mal Premierminister wurde, war die Zweite Intifada beendet. Die Spaltung zwischen der Hamas im Gazastreifen und der Fatah im Westjordanland hatte die palästinensische Position stark geschwächt, und Netanjahu konnte diese Schwäche ausnutzen.

Mit dem Beginn des gepriesenen Arabischen Frühlings im Jahr 2011 neigten die arabischen Nachbarländer dazu, sich mehr mit ihren eigenen Angelegenheiten zu befassen und weniger mit der palästinensischen Sache. Und die wachsende Flut des Rechtspopulismus in der ganzen Welt, die mit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten 2016 ihren Höhepunkt erreichte, schuf eine Atmosphäre, die Netanjahu und seiner Politik der schleichenden Apartheid entgegenkam.

Doch etwas an diesem von Netanjahu geförderten Gleichgewicht ist in den letzten Jahren aus den Fugen geraten. Das Verschwinden des Konflikts mit den Palästinensern von der nationalen Agenda Israels hat die rechte Siedlerbewegung dazu veranlasst, auf eine Annexion oder, wie es in ihrem Sprachgebrauch heißt, “die Anwendung der Souveränität” zu drängen. Die Logik der Siedler besagt, dass, wenn die Palästinenser keine Bedrohung mehr darstellen, es keinen Grund gibt, vor der Annexion des Westjordanlandes zurückzuschrecken, entweder ganz oder teilweise. Obwohl Netanjahu in letzter Minute von der Annexion Abstand genommen hat, ist der Druck von rechts, den Status quo zu stören, nicht verschwunden.

Das Verschwinden des Konflikts mit den Palästinensern von der nationalen Agenda Israels hat die rechte Siedlerbewegung sogar dazu veranlasst, auf eine Annexion zu drängen

Der Zeitpunkt, an dem klar wurde, dass der von Netanjahu geschaffene falsche Status quo nicht mehr funktionierte, war im Mai 2021. Die Palästinenser, die Netanjahu aus dem öffentlichen Diskurs in Israel auszuschließen versucht hatte, revoltierten nicht nur in Ostjerusalem und im Gazastreifen, sondern auch in den sogenannten “gemischten Städten” innerhalb Israels: Lydd (Lod), Ramla, Akkon (Akka) und andere Städte.

Der Konflikt mit den Palästinensern verschwand nicht mehr hinter den Bergen der Dunkelheit im Westjordanland, sondern stand plötzlich vor der Haustür vieler Juden in der Mitte des Landes.

Kurz darauf entschied sich der Rechtsaußen Naftali Bennett dafür, gemeinsam mit dem Zentristen Yair Lapid eine alternative Regierung zu bilden und Netanjahu zum ersten Mal seit 12 Jahren in der Opposition zu lassen. Es gab viele Gründe für diesen Schritt, aber die Tatsache, dass Netanjahu nicht mehr als fähig angesehen wird, eine Antwort auf das “palästinensische Problem” zu geben, mag auch zu seinem Sturz beigetragen haben.

In die von Netanjahu hinterlassene Lücke trat die rassistische Rechte unter dem prominenten Siedler Itamar Ben-Gvir, dem Führer der Partei Otzma Yehudit (“Jüdische Macht”), der in Hebron lebt und ein Bewunderer von Baruch Goldstein ist, der 1994 29 muslimische Gläubige in der Ibrahimi-Moschee in Hebron ermordete. Die Ereignisse vom Mai 2021 wurden von Ben-Gvir als Beweis dafür angeführt, dass die Juden in Israel unter der Bedrohung “arabischer Gewalt” leben, der man nur entgegentreten kann, indem man die Araber daran erinnert, dass die Juden die einzigen “Eigentümer” dieses Ortes sind. Zur Untermauerung dieses Arguments berief sich Ben Gvir auch auf die Angst der Menschen vor einem Anstieg der Kriminalität in den Städten im Süden Israels, wobei die Kriminalität hauptsächlich den palästinensischen Beduinen zugeschrieben wird, die in extremer Armut und seit langem diskriminiert leben.

Der Konflikt als Priorität

Ben-Gvir hat die Idee der jüdischen Vorherrschaft natürlich nicht erfunden, die von Anfang an mehr oder weniger stark ein Aspekt des Zionismus war. Aber mit seinem tatsächlichen Erfolg, das Streben nach jüdischer Vorherrschaft in eine breite politische Plattform zu verwandeln, stellte Ben-Gvir, bewusst oder unbewusst, Netanjahus Prämisse in Frage, die palästinensische Frage zu ignorieren.

Während Netanjahu argumentierte, dass das Problem nicht mehr existiert oder zumindest das Leben der Israelis nicht beeinträchtigt, kam Ben-Gvir daher und argumentierte, dass der Palästinenserkonflikt das Leben der Juden immer und überall beeinträchtigt, innerhalb der Grünen Linie oder jenseits davon. Ben-Gvirs Lösung ist gewalttätig und rassistisch – er tötet oder deportiert jeden, ob Palästinenser oder Jude, der sich dem Regime der jüdischen Vorherrschaft widersetzt -, aber in der Zwischenzeit hat er die Frage der jüdisch-palästinensischen Beziehungen in den Vordergrund gestellt.

Bezalel Smotrich, Ben-Gvirs Partner im Bündnis “Religiöser Zionismus”, macht die Frage des jüdisch-palästinensischen Konflikts ebenfalls zu seiner höchsten politischen Priorität. Und wie Ben-Gvir schlägt auch Smotrich eine gewaltsame und rassistische Lösung vor. In seinem 2017 veröffentlichten Essay “Israels entscheidender Plan” bot Smotrich den Palästinensern im Westjordanland drei Optionen an: ein Leben ohne politische Rechte unter jüdischer Herrschaft, die Einwanderung in ein anderes Land oder eine Lösung, die durch Krieg entschieden werden soll.

Wie Ben-Gvir ist auch Smotrich der Meinung, dass die jüdische Vorherrschaft innerhalb Israels unter keinen Umständen aufgegeben werden darf. Im Jahr 2021 verweigerte er Netanjahu die Unterstützung bei der Regierungsbildung, weil dieser dazu auf eine arabische Partei, die von Mansour Abbas geführte Vereinigte Arabische Liste, angewiesen gewesen wäre. “Ein Feind ist kein legitimer Partner. Punkt”, schrieb Smotrich damals als Begründung für seine Entscheidung.

Ben-Gvir ist es gelungen, die Wähler in den Randstädten davon zu überzeugen, dass Netanjahu ihnen keine Antworten bietet – weder auf ihre Sorgen über die wachsende wirtschaftliche, akademische und politische Stärke ihrer palästinensischen Nachbarn, noch auf die Tatsache, dass sie, die Bewohner der Randgebiete, noch nicht in den Genuss des gepriesenen wirtschaftlichen Wohlstands gekommen sind, mit dem Netanjahu geprahlt hat.

Smotrich war vor allem bei der religiösen Öffentlichkeit beliebt, die heute zur Wirtschafts- und Regierungselite in Israel gehört. Aber es ist klar, dass diese beiden Männer die großen Gewinner der letzten Wahl sind, nachdem sie ihren gemeinsamen Anteil von sechs Sitzen in der vorherigen Runde auf 14 in der aktuellen Knesset erhöht haben, was es ihnen ermöglicht, Netanjahu die Bedingungen zu diktieren, der weiß, dass er ohne sie keine Regierung hat.

Siegreiche Versprechen

Diese Bedingungen betreffen, wie nicht anders zu erwarten, in erster Linie Fragen des Konflikts mit den Palästinensern. Noch bevor die Verhandlungen über die Regierungsbildung abgeschlossen waren, hatte Netanjahu Ben-Gvir bereits Folgendes versprochen: Strom- und Wasseranschlüsse für 60 Außenposten im Westjordanland, die ohne Genehmigung errichtet wurden, die meisten von ihnen auf privatem palästinensischem Land; eine Jeschiwa könnte an einem Ort errichtet werden, den die Siedler Evyatar nennen, auf einem Grundstück, das der palästinensischen Stadt Beita gehört; und ein Gesetz aus dem Jahr 2005, das die offizielle Räumung von drei Siedlungen im nördlichen Westjordanland ermöglichte, würde nun aufgehoben, um die Wiedererrichtung einer Siedlung dort zu ermöglichen, wiederum auf privatem palästinensischem Land, zusammen mit umfangreichen Investitionen in Fernstraßen, die die Siedlungen im Westjordanland bedienen.

Ben-Gvir möchte freie Hand bei der Unterdrückung der palästinensischen Beduinen im Süden Israels haben und will die Schießvorschriften der Polizei ändern, damit die Beamten ohne Angst vor Strafverfolgung jeden erschießen können, den sie für verdächtig halten.

Die rassistische Rechte, die den Status quo satt hat, den Netanjahu den israelischen Wählern verkauft hat, ist stärker als er selbst.

Smotrich strebt nach Höherem. Er will Verteidigungsminister werden. In dieser Funktion wäre Smotrich faktisch der alleinige Souverän im Westjordanland und könnte dort mehr oder weniger machen, was er will. Ganz abgesehen davon, dass er geschworen hat, die Armee in die so genannten “gemischten Städte” innerhalb Israels zu schicken, falls sich die gewalttätigen Ereignisse vom Mai 2021 wiederholen sollten.

Netanjahu hat sich bisher geweigert, auch weil die Biden-Administration offenbar klargestellt hat, dass sie nicht bereit wäre, mit einem israelischen Verteidigungsministerium unter Smotrich zusammenzuarbeiten. Und auch, weil Netanjahu vielleicht erkannt hat, dass er die Art und Weise, wie Israel seinen Konflikt mit den Palästinensern bewältigt, nicht mehr kontrollieren kann, wenn die rassistischen Kriegstreiber des religiösen Zionismus sowohl das Ministerium für öffentliche Sicherheit als auch das Verteidigungsministerium kontrollieren.

Möglicherweise wollte Netanjahu auf Smotrich und Ben-Gvir verzichten und stattdessen den derzeitigen Verteidigungsminister Benny Gantz aus der rechten Mitte des politischen Spektrums in seine Regierung aufnehmen und damit den Ansatz des “Konfliktmanagements”, den er in den letzten 15 Jahren so erfolgreich verfolgt hat, beibehalten. Die Amerikaner setzen ihn und Gantz offensichtlich unter Druck, eine solche Vereinbarung zu treffen. Aber vielleicht liegt es nicht an Netanjahu. Die rassistische Rechte, die den Status quo satt hat, den er den israelischen Wählern verkauft hat, ist stärker als er selbst.

Zunehmende Gewalt

Es ist noch zu früh, um die Folgen dieser neuen Situation vorherzusagen. Wird es Netanjahu trotz allem gelingen, seine bevorzugte Politik durchzusetzen und die palästinensische Frage zu verdrängen? Das wird nicht einfach sein, und zwar nicht nur, weil er in einer sehr gewalttätigen Zeit in das Amt des Premierministers zurückkehrt, in der die Zahl der seit Anfang 2022 getöteten Palästinenser und Israelis so hoch ist wie seit dem Ende der zweiten Intifada 2005 nicht mehr: 139 Palästinenser und 27 Israelis (Stand 18. November).

Selbst wenn es der rassistischen Rechten gelingen sollte, das Kommando über die Polizei und die Armee zu übernehmen, ist die Verwirklichung ihrer Gewaltphantasien nicht von vornherein ausgeschlossen. Die Palästinenser befinden sich in einer anderen Situation als 1948 oder 1967, und sie werden nicht ohne Widerstand in die Busse zur Deportation einsteigen.

Die internationale Gemeinschaft, mit all ihren Einschränkungen, hat bereits Schwierigkeiten, die israelische Apartheid zu akzeptieren (wie die jüngste Entscheidung zeigt, die Diskussion über die Rechtmäßigkeit der israelischen Besatzung an den Internationalen Gerichtshof zu verlagern). Darüber hinaus ist die israelische Wirtschaft vollständig von der Weltwirtschaft abhängig, und die israelisch-jüdische Gesellschaft ist nach den jüngsten Wahlen gespaltener denn je, da große Teile der linken Mitte die “religiösen” Parteien von Ben-Gvir und Smotrich als Bedrohung für ihre säkulare Lebensweise ansehen.

In seinem eingangs zitierten Artikel übernahm Netanjahu das Konzept der “Eisernen Mauer”, den Titel eines berühmten Textes des Vaters der zionistischen Rechten, Zeev Jabotinsky, der in den 1920er Jahren schrieb, dass die Palästinenser ihre Existenz in Israel erst dann akzeptieren würden, wenn die Juden das Land Israel gewaltsam übernehmen würden. Aber in der eisernen Mauer, die Netanjahu zu errichten versucht hat, um die Palästinenserfrage auf Distanz zu halten, sind ernsthafte Risse entstanden. Das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Übersetzt mit Deepl.com

