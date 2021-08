Israel nimmt 7 Journalisten fest, weil sie die Verhaftung von unbewaffneten Palästinensern dokumentiert haben

-So sieht die “Pressefreiheit” im “jüdischen Staat”. Journalisten und ihre Berichte über die Besatzungsrealität sind unerwünscht. Ob sich deutsche Kollegen und Medien auch so für palästinensische Kollegen, wie für türkische oder russische einsetzen werden?



Seven Palestinian journalists were arrested by Israeli occupation forces on Friday while covering nonviolent protests in the occupied South Hebron Hills. The journalists said they were being arrested for being in a ‘closed military zone’ however the military’s rules allow them to be in such areas, Haaretz reports.