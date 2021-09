“So offenbart sich Bennetts geistige Welt: eine Welt, in der Israel, und nur Israel, existiert, und in der die Palästinenser unter keinen Umständen, selbst wenn sie ihre Positionen ändern, in der Lage sein werden, Gleichheit mit den Israelis zu erlangen und mit ihnen als Gleiche zu verhandeln. Dafür gibt es ein Wort: Rassismus.”

Der israelische Premierminister ist der erste seit Golda Meir, der den rassistischen Status quo als politische Plattform vorschlägt

Bild: Der damalige israelische Wirtschaftsminister Naftali Bennett im März 2015 bei einer Wahlkampfveranstaltung im Kibbutz Kfar Etzion in der Siedlung Gush Etzion im Westjordanland (AFP)

Israel-Palästina: “Kein Krieg, kein Frieden” – Apartheid ist Bennetts Best-Case-Szenario

Von Meron Rapoport

7. September 2021



“Es gibt keinen diplomatischen Prozess mit den Palästinensern, und es wird auch keinen geben”, sagte eine dem israelischen Premierminister Naftali Bennett nahestehende Quelle letzte Woche nach dem Treffen seines Verteidigungsministers Benny Gantz mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas.

So offenbart sich Bennetts geistige Welt: eine Welt, in der Israel, und nur Israel, existiert, und in der die Palästinenser unter keinen Umständen, selbst wenn sie ihre Positionen ändern, in der Lage sein werden, Gleichheit mit den Israelis zu erlangen und mit ihnen als Gleiche zu verhandeln. Dafür gibt es ein Wort: Rassismus.

Vor fast einem Jahrzehnt trat Bennett in die nationale Politik ein, nachdem er als Generaldirektor des Jescha-Rates, der führenden Siedlerorganisation, gedient hatte, obwohl er selbst nie ein Siedler war und nicht jenseits der Grünen Linie lebt. In einem berühmt gewordenen Interview sagte er: “Das palästinensische Problem ist wie ein Granatsplitter im Hintern.”

Daran hat sich bis heute nichts geändert, auch wenn er sich als Premierminister vielleicht weniger unverblümt äußert, wie er kurz vor seinem Amtsantritt Anfang Juni zugab.

In einem Interview mit der New York Times, das er vor seiner jüngsten Reise nach Washington gab, brachte Bennett diese Haltung zum Ausdruck. “Diese Regierung wird weder annektieren noch einen palästinensischen Staat gründen, das ist jedem klar”, sagte er. “Israel wird die übliche Politik des natürlichen Wachstums [der Siedlungen im Westjordanland] fortsetzen.”

Mit diesen Worten wurde Bennett zum ersten israelischen Premierminister, der – möglicherweise mit Ausnahme von Golda Meir in den Jahren vor dem Krieg von 1973 – eine politische Plattform vorschlägt, die auf Apartheid hinausläuft.

Dauerhafter Status quo

Es stimmt, dass die Politik der “Verwaltung der Besatzung” fast so alt ist wie die israelische Besatzung selbst. So sagte der damalige Verteidigungsminister Moshe Dayan im Februar 1973: “Wir müssen unsere Aktionen in den [von Israel im Juni 1967 eroberten] Gebieten im Voraus planen, damit eine Situation, in der es ‘keinen Krieg und keinen Frieden’ gibt, für uns nicht unerträglich wird… Die Entscheidungsbefugnis darüber, was von Suez bis zum Hermon geschieht, liegt in den Händen der israelischen Regierung. Wir werden nicht untätig die Grenzen für unsere Siedlungen abstecken und uns auch nicht von Schwelbrand bedrohen lassen.

Aber die Philosophie, die Dayan damals formulierte, existiert immer noch, und jeder Premierminister seither – mit Ausnahme vielleicht von Yitzhak Rabin, von dem man aufgrund seiner Ermordung nicht weiß, ob er damit brechen wollte – hat sie in verschiedenen Varianten übernommen: “Kein Krieg, kein Frieden” oder, mit anderen Worten, eine Fortsetzung des Status quo. Sieben Monate später hatte sich die “Glut”, die Dayan abgetan hatte, zum Feuersturm des Krieges vom Oktober 1973 entwickelt, der auf beiden Seiten Tausende von Toten forderte und Israel dazu zwang, die Sinai-Halbinsel an Ägypten zurückzugeben.

Bennett sagte im Grunde, dass dieser Status quo von “kein Krieg, kein Frieden” keine Übergangssituation sei, sondern die permanente Situation

Aber Bennett ist noch einen Schritt weiter gegangen. Schon Dayan bezeichnete die von Israel besetzten Gebiete als “Pfand”, das im Gegenzug für ein Friedensabkommen, das den Bedürfnissen Israels entspricht, zurückgegeben werden muss. Seit den 1990er Jahren haben israelische Premierminister zumindest offiziell über die Unterstützung der Zweistaatenlösung gesprochen, darunter Ariel Sharon und sogar Benjamin Netanjahu, der die Idee eines palästinensischen Staates in seiner Bar-Ilan-Rede 2009 aufgriff. Im Jahr 2020 akzeptierte er auch den “Deal des Jahrhunderts” des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, der die Gründung eines palästinensischen Staates vorsah, auch wenn dieser verkrüppelt und zersplittert war.

In seinem Interview mit der New York Times sagte Bennett jedoch, dass dieser Status quo “kein Krieg, kein Frieden” keine Übergangssituation sei, sondern vielmehr die dauerhafte Situation, die er anstrebe.

In dieser Situation wird Israel einerseits seine Militärherrschaft über die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen fortsetzen und den jüdischen Bürgern im Westjordanland weiterhin Vorzugsrechte gegenüber den Palästinensern einräumen.

Andererseits wird Israel den Palästinensern nicht die gleichen Bürgerrechte zugestehen wie ihren jüdischen Nachbarn, wie es bei einer teilweisen oder vollständigen Annexion des Westjordanlands erforderlich wäre. Dieser Ansatz hat auch einen Namen – Apartheid – und Bennett hält ihn für den einzig möglichen.

Den Konflikt schrumpfen

Wir wissen nicht genau, was in Bennetts Gesprächen mit Präsident Joe Biden und Außenminister Antony Blinken gesagt wurde, aber öffentlich waren zumindest keine amerikanischen Vorbehalte gegenüber Bennetts Positionen zu hören. Auch die jüdischen Mitte-Links-Parteien in Israel wie Labor und Meretz, die Teil von Bennetts Koalition sind, äußerten keinen Protest. Dies ist ein gefährlicher Präzedenzfall.

Gleichzeitig darf man aber auch die Risse nicht übersehen. Die ideologische Rechte in Israel ist in Schwierigkeiten, und die Frage ist, wie und ob die radikale Linke in Israel, oder mehr noch die Palästinenser, dies zu ihrem Vorteil nutzen können.

“Wo ein Riss ist, müssen wir ihn zu einem Spalt machen, und wo ein Spalt ist, müssen wir ihn zu einem Abgrund machen”, sagte mir ein linker Anti-Besatzungs-Aktivist. Vielleicht wird dieser Ansatz wirklich etwas bewirken. Übersetzt mit Deepl.com

