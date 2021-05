Bild: Rockets are launched towards Israel from the southern Gaza Strip on 17 May, 2021 (AFP)

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-conflict-nine-days-changed

Israel-Palästina: Neun Tage, die die Welt erschütterten

Von David Hearst

19. Mai 2021

“Ich bekomme viele Nachrichten von meinen israelischen Freunden”, sagte eine palästinensische Bürgerin in Israel über Signal. Vermutlich, weil sie dachte, der Shin Bet könne den Anruf nicht überwachen. “Sie sagen mir, ich solle mir keine Sorgen machen. Die Dinge werden bald wieder normal sein.

Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich, wie etwas, das jahrzehntelang geschlummert hat, sich rührt und lebendig wird.

– Palästinensischer Bürger in Israel

“Ich denke zu mir selbst: “Das Normale für euch ist, zurück an die Strände zu gehen. Das Normale für uns ist, zurück in unsere Käfige zu gehen. Was ist normal für einen Palästinenser in Gaza, der Westbank und Jaffa? Zu lächeln, wenn wir euch Falafel und Humus servieren, zu lachen, wenn wir euch unser Gemüse verkaufen oder eure Autos billiger reparieren, als ihr es zu Hause tun würdet, oder auf euren Baustellen zu arbeiten?

“Wir sind erschrocken über das Blutvergießen, das stattfinden könnte. Aber wir sind glücklich. Zum ersten Mal in meinem Leben sehe ich, wie etwas, das jahrzehntelang geschlummert hat, sich rührt, lebendig wird.

“Ich sehe eine neue Generation, die aufsteigt. Sie sind jünger als ich. Sie lassen sich von niemandem etwas befehlen und sie steigen auf. Ich bin verdammt glücklich, dass ich mich nicht als “israelischer Araber” betrachte. Ich bin Palästinenser, und zum ersten Mal in meinem Leben kann ich Licht am Ende unseres langen Tunnels sehen.”

Den Widerstand anheizen

Die Sprecherin hat einen israelischen Pass, einen guten Job, eine Wohnung – eigentlich ein Haus, das einst einer palästinensischen Familie in Jerusalem abgenommen wurde. Sie reist regelmäßig nach Europa. Ihr Hebräisch ist perfekt, besser als das vieler jüdischer Einwanderer. In der Tat wird sie oft mit einem Juden verwechselt.

Ihre ist nur eine, in einer Kakophonie von Stimmen, und ich wähle sie nicht aus, weil sie zu meiner Denkweise passt. Aber mit jedem Tag, der vergeht, werden die Gefühle, die sie zum Ausdruck gebracht hat, und die anderer Palästinenser wie sie, die es nicht laut aussprechen, mehr dazu beitragen, die Zukunft dieses Konflikts zu bestimmen, als jede noch so verzerrte Erklärung von US-Präsident Joe Biden oder seines Außenministers Antony Blinken.

In der Tat wird jeder Wohnblock, den israelische Jets in Gaza abreißen, jede Familie, die aus ihrem Haus vertrieben wird, jedes Haus, das von den Gerichten an einen jüdischen Siedler vergeben wird, jetzt zu einem kriegerischen Akt. Das wird nicht zu einer Niederlage oder Resignation führen. Es wird das Feuer des Widerstands schüren. Die israelische zionistische Linke behauptet, der Status quo sei von Extremisten auf beiden Seiten umgestürzt worden, und sie fährt fort, jüdische Siedler und die Hamas in dieselbe Schublade zu stecken. Nach dieser Logik ist der Status quo an sich extremistisch und instabil.

Neun Tage haben den Konflikt in einer Weise verändert, die die meisten Menschen außerhalb der gemischten Städte Haifa, Lod, Ramle, Akko und des besetzten Ost-Jerusalem noch nicht realisiert haben.

Die Realitäten des Verhältnisses zwischen Israelis und Palästinensern, die vor neun Tagen noch in Beton gegossen schienen – alle 25 Fuß hoch und über 400 Meilen lang – sind mit einer Geschwindigkeit eingestürzt, die niemand (am allerwenigsten der oben zitierte Redner) hätte vorhersagen können.

Vereint stehen wir, geteilt fallen wir

Jahrzehntelang war die Strategie Israels, ob unter einer linken oder rechten Regierung, teilen und herrschen.

Die Palästinenser lebten getrennt in Enklaven unter verschiedenen Regimen und genossen unterschiedliche Privilegien: Gaza als feindlicher Staat unter Belagerung mit gerade genug Kalorien und Strom zum Überleben; das besetzte Westjordanland unter der nominellen Herrschaft einer nicht gewählten palästinensischen Führung; Palästinenser in Jerusalem, die eine Aufenthaltsgenehmigung haben; palästinensische Bürger Israels, die Pässe haben. Die Palästinenser in der Diaspora, die nach israelischer Auffassung existieren.

Dieser Kampf ist durch lange Perioden der Ruhe und Unterwerfung gekennzeichnet. Jedes Mal, wenn dies geschieht, verwechselt Israel Ruhe mit Duldung

Jeder hatte andere Probleme. Für Gaza waren es Elektrizität, Wasser und Beton. Für die Westbank waren es Gehälter und Arbeitsplätze. Für Jerusalem waren es Häuser; für die palästinensischen Bürger Israels waren es Gleichberechtigung und Polizeiarbeit. Aber jeder war von Israel abhängig, um Tore in der Mauer zu öffnen und zu schließen, um Zugang zu Steuereinnahmen oder medizinischer Versorgung zu haben. Der Sicherheitsapparat der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) wurde als eine Erweiterung der israelischen Sicherheit konzipiert und ausgebildet.

Auf diese Weise wurden die Palästinenser an der Leine gehalten, was die billigste Besatzung aller Zeiten für Israel bedeutete.

Die Trennung wurde so dominant, dass sie von den Palästinensern jahrelang verinnerlicht wurde. Sie konnten sich nur schwer vorstellen, dass es anders sein könnte. Als 2009, 2012 und 2014 Kämpfe zwischen Israel und dem Gazastreifen ausbrachen, waren die Palästinenser im Westjordanland zumeist passive Zuschauer. In Lod wurden keine Autos angezündet. Es gab keinen Generalstreik. Die Bewohner von Gebieten, die von Räumung bedroht sind, wie Sheikh Jarrah, kämpften jahrzehntelang ihre eigenen einsamen, lokalen Kämpfe.

Seit neun Tagen strömt die Einheit durch die palästinensischen Adern. Es wurde live auf Al Jazeera eingefangen, das an einem Punkt vor einer Woche einen geteilten Bildschirm von Szenen am Damaskustor zeigte, wo Palästinenser ankamen, um die Altstadt zu betreten, und am Hebron-Tor, wo jüdische Siedler mit israelischen Fahnen ankamen.

Zuerst habe ich nicht realisiert, was ich da sah. Eine Rakete aus Gaza flog über mich hinweg. Die Siedler flohen in Panik. Die Palästinenser blieben, wo sie waren, winkten und jubelten. Die Palästinenser in Jerusalem hatten zum Eingreifen in Gaza aufgerufen und skandierten, dass Mohammed ad-Deif, der Chef der al-Qassam-Brigaden, ihnen zu Hilfe kommen solle.

Die ungenießbare Wahrheit

Das israelische Sicherheitsestablishment erklärte dies damit, dass die Organisatoren des al-Aqsa-Protests Mitglieder der Hamas seien.

Die palästinensischen Führer sind Meister darin, sich ihrer politischen Haut zu entledigen und ins andere Lager zu wechseln. Aber sie sind nicht die Treiber dieser Bewegung. Sie werden von ihr getrieben

Sie haben der militanten Gruppe zu viel Kredit gegeben. Es waren nicht nur Hamas-Mitglieder, die “Mohamed ad-Deif” skandierten. Es war eine neue Generation von Palästinensern auf der Suche nach ihrem Saladin. Die unangenehme Wahrheit ist, dass die Hamas keinen Fehler gemacht zu haben scheint, als sie diese Raketen auf Jerusalem abfeuerte, als Israel sich weigerte, sich aus dem al-Aqsa-Komplex zurückzuziehen.

Indem sie Raketen nicht zur Verteidigung des Gazastreifens, sondern der al-Aqsa abfeuerte, hat die Hamas den Konflikt über einen Kipppunkt hinausgetrieben und den Aufstand der Palästinenser von 1948 und auch der Westbank ausgelöst. Wären keine Raketen abgefeuert worden, hätte die Situation nach dem Ende des Ramadan wieder zur Ruhe kommen können, und das ist es, was die israelischen Medien erwarteten. Nach dem Ramadan hätten die israelischen Behörden ihre Vertreibungen der palästinensischen Bewohner von Sheikh Jarrah im Besonderen und der palästinensischen Bewohner von Jerusalem im Allgemeinen wieder aufnehmen können.

Infolgedessen haben die darauf folgenden Ereignisse eine breite palästinensische Front entstehen lassen, ein Phänomen, das es seit 1948 nicht mehr gegeben hat.

Mahmoud Obeid trauert um seine 7-jährige Tochter Butheina, die bei einem israelischen Luftangriff in der vergangenen Nacht getötet wurde, in der Leichenhalle des indonesischen Krankenhauses in Beit Lahia, im nördlichen Gazastreifen, am 16. Mai 2021 (AFP)

Eine Revolte dieser Dimensionen ist nicht aus heiterem Himmel gekommen. Sie hat sich über Jahrzehnte entwickelt. Sie kam genau zu dem Zeitpunkt, als die israelische Rechte damit prahlte, der Konflikt sei vorbei. Sie sagten dies offen in den US-Medien und bei der UNO. Am Montag sah man bei Protesten in Nablus Fatah-Fahnen neben Hamas-Fahnen wehen, und auch das hat man lange nicht mehr gesehen. Man muss sehen, dass die Fatah auf die vorherrschende Stimmung reagiert.

Eine ähnliche Einigkeit wurde zu Beginn der Zweiten Intifada geäußert, aber sobald Jassir Arafat erledigt war, kehrte die Fatah zur Sicherheitszusammenarbeit mit ihren Zahlmeistern in Israel zurück. Es ist bezeichnend, dass ein Generalstreik zuerst von der Führung der Palästinenser von 1948 ausgerufen wurde, um von den Palästinensern in der Westbank unterstützt zu werden. Dies führte zu dem größten Generalstreik seit 1936.

Es gibt Gründe, dieser neu gefundenen Einheit skeptisch gegenüber zu stehen. Die palästinensischen Führer sind Meister darin, sich ihrer politischen Haut zu entledigen und ins andere Lager zu wechseln. Aber sie sind nicht die Treiber dieser Bewegung. Sie werden von ihr angetrieben.

Palästinenser und Araber

Die zweite große Strategie, die in den letzten neun Tagen eingedellt, wenn nicht gar untergraben wurde, war der anhaltende Versuch, die Palästinenser von ihren arabischen Unterstützern zu trennen. Dies gipfelte im letzten Jahr in den Abraham-Abkommen in Washington, hatte aber mit den Friedensverträgen Ägyptens und Jordaniens mit Israel begonnen.

Noch vor wenigen Wochen sah es so aus, als würde Saudi-Arabien an Bord kommen, um kurz darauf von Oman und Katar gefolgt zu werden. Innerhalb weniger Monate wäre der Boykott Israels durch die großen GCC-Mächte aufgehoben worden, die arabische Friedensinitiative (das letzte große Angebot zur Beilegung dieses Konflikts) wäre vorbei gewesen, und die Palästinenser wären effektiv zu einer Wanderarbeiterschaft ohne Staat geworden, zurückgestuft auf den Status der Kurden.

Während dieses Szenario nicht verschwunden ist und während die saudischen und emiratischen Beeinflusser und Bots immer noch das israelische Narrativ verbreiten, wird diese Strategie durch Massendemonstrationen von Demonstranten in Jordanien, die versuchen, die Grenze zu Israel zu überqueren, überwältigt; ebenso durch Übergriffe aus dem Südlibanon auf Israel; und Ägypten ist gezwungen, seine Grenze bei Rafah zu öffnen und verwundete Palästinenser im Gazastreifen aufzunehmen.

Präsident Abdel Fattah el-Sisi ist kein Fan der Hamas oder der Muslimbruderschaft. Er zerstörte eine ganze Stadt, die ägyptische Seite von Rafah, und vertrieb ihre Bewohner gewaltsam, damit die Tunnel, die unter der Grenze verlaufen, geflutet und zerstört werden konnten.

Wenn irgendein arabischer Führer die Belagerung des Gazastreifens eifriger durchgesetzt hat als die Israelis, dann war es Sisi. Und doch ist er jetzt gezwungen, die Grenze zu öffnen, für deren Schließung er so viel Energie aufgewendet hat. Natürlich werden politische Botschaften gesendet. Nach dem unangenehmen Schock eines von den Saudis gesponserten Versuchs eines Palastputsches nutzt Jordaniens König Abdullah den Aufruhr zweifellos, um Netanjahu daran zu erinnern, dass Israel seine längste und verwundbarste Grenze mit Jordanien hat.

Demonstranten skandieren Slogans und schwenken palästinensische Flaggen, als sie sich am 11. Mai 2021 zu einer Demonstration in Solidarität mit dem palästinensischen Volk in der Nähe der israelischen Botschaft in Jordaniens Hauptstadt Amman versammeln.

Demonstranten skandieren Slogans und schwenken palästinensische Flaggen, als sie sich zu einer Demonstration in Solidarität mit dem palästinensischen Volk in der Nähe der israelischen Botschaft in Jordaniens Hauptstadt Amman am 11. Mai 2021 versammeln (AFP)

Wenig geschieht im Königreich ohne die Erlaubnis des jordanischen Mukhabarat, und schon gar nicht im sensiblen Grenzgebiet, so dass die Bilder von Menschenmassen von Jordaniern, die an der israelischen Grenze marschieren, nicht ohne staatliche Lizenz geschehen wären. Es ist bezeichnend, dass die Ostjordanier bei diesem Protest in vorderster Reihe standen. Dies ist ein weiteres Zeichen dafür, dass sich die Spaltungen, die den Status quo aufrechterhielten, auflösen.

Die genaue Identität der Gruppe, die für den Abschuss von Raketen aus dem Südlibanon auf Israel verantwortlich ist, muss noch ermittelt und überprüft werden. Bisher passt es der Hisbollah eher, Raketenabschüsse zu lizenzieren, als ihr eigenes, viel tödlicheres Raketenarsenal auf Israel zu richten.

Palästinensische Diaspora

Die dritte Säule des Status quo war die weltweite Isolierung der Palästinenser. Ein ganzes Ministerium, das Ministerium für strategische Angelegenheiten, wurde von Israel geschaffen, um BDS zu bekämpfen, Delegitimierung zu betreiben und mit westlichen Politikern umzugehen, die nicht mit ihrem Narrativ mitspielen wollen.

Ungeachtet der inzwischen rituellen Unterstützungsbekundungen der politischen Elite ist das Gefühl der öffentlichen Empörung über und die Unterstützung für Gaza überwältigend

Das Ministerium hatte Erfolg in seinem taktischen Kampf, die Opposition gegen den Zionismus und die Opposition gegen Israel mit Antisemitismus in Verbindung zu bringen. Es gelang ihm, eine Generation von Politikern auf beiden Seiten des Atlantiks einzuschüchtern und in Angst und Schrecken zu versetzen, so dass der ehemalige Labour-Führer Jeremy Corbyn ein Beispiel dafür wurde, was passiert, wenn ein politischer Führer sich weigert, mitzuspielen.

Aber das waren taktische Siege, keine strategischen. Ungeachtet der inzwischen rituellen Unterstützungsbekundungen der politischen Elite ist das Gefühl der Empörung der Bevölkerung über und die Unterstützung für Gaza überwältigend. Große Demonstrationen fanden in London, New York, Berlin und Paris statt.

Israel hat eine Schlacht verloren, die sich auf ungewohntem Terrain abspielt: Tiktok und Instagram.

Als Paris Hilton das Interview von Middle East Eye mit einem 10-jährigen Mädchen in Gaza retweetete, das in fließendem Englisch sein Unverständnis über die Bombardierung ausdrückte: “Ich bin erst zehn. Warum verdienen wir das?”, ihr verzweifeltes Flehen des Schmerzes ging mehrfach um die Welt.

Die israelische Armee könnte versuchen, den Journalisten vorzugaukeln, dass eine Bodenoffensive in Gaza begonnen hat (um Hamas-Kämpfer aufzuscheuchen, die ihre Tunnel betreten). Seine Luftwaffe mag das Gebäude bombardieren, in dem AP und Al Jazeera untergebracht sind. Aber Israel kann nicht verhindern, dass sich diese Videos wie ein Lauffeuer über die sozialen Medien verbreiten.

Hilton löschte ihren Tweet. Bella Hadid hat ihren nicht gelöscht. Ungeachtet des Drucks auf A-Listers, sich dem Status Quo anzupassen, ist der Schaden angerichtet.

Ein neuer Aufbruch

Es wird der Geschichte überlassen bleiben, zu beurteilen, ob die Ereignisse, deren Zeuge wir sind, sich zu einer vollständigen Intifada entwickeln, oder zu einer al-Quds oder Jerusalem Intifada. Die Debatte unter den Palästinensern ist jetzt, wie eine dritte Intifada nach dem Waffenstillstand, der in den nächsten Tagen unvermeidlich sein wird, weitergehen könnte.

Warum der Westen Israels “Recht auf Verteidigung” seines Apartheid-Regimes unterstützt

Mehr lesen “

Aber nehmen wir an, es kehrt Ruhe in der Region ein, nachdem ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas ausgehandelt wurde. Wird alles wieder zur Normalität übergehen?

Ich bezweifle es. Die Konturen des neuen Kampfes sind bereits festgelegt. Er hat Jerusalem in seinem geografischen Zentrum und palästinensische Bürger Israels als seine Fußsoldaten.

Sie werden von einer Generation unterstützt, die nichts zu verlieren hat. Sie haben keine Führer, keinen Staat, keine arabischen Länder, die hinter ihnen stehen, keine Rechte, keine Waffen und keine Hoffnung, irgendetwas davon zu bekommen. Nachdem man sie ihres eigenen Staates beraubt und im Nationalstaatsgesetz erklärt hat, dass der Staat Israel nur für seine jüdischen Bürger Ausdruck der Selbstbestimmung ist, kann ein Aufstand nicht überraschen.

Die machtbesoffenen Herren des Landes haben dieser Generation von Palästinensern nur wenige realisierbare Alternativen gelassen. Dieser Kampf ist durch lange Perioden der Ruhe und Unterwerfung gekennzeichnet. Jedes Mal, wenn dies geschieht, verwechselt Israel Ruhe mit Nachgiebigkeit. Es gibt sich der Illusion hin, dass der Konflikt vorbei ist.

Aber jedes Mal entsteht eine neue Führung von unten nach oben. Auf diese Weise kam Jassir Arafat an die Spitze. Das passiert jetzt wieder, und die Welt sollte aufwachen. Übersetzt mit Deepl.com

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist ein Kommentator und Redner über die Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und war Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Er kam zum Guardian von The Scotsman, wo er Bildungskorrespondent war.

