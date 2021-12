Mein geschätzter Freund Ilan Pappé überzeugte mich schon vor vielen Jahren von der “Einstaatenlösung”

Wie Pappé in dem Artikel “Die Zweistaatenlösung ist vor einem Jahrzehnt gestorben”

https://www.middleeastmonitor.com/20211211-israel-palestine-what-sort-of-conflict-is-this/



Bild; Muslime versammeln sich am 21. Mai 2021 in Pekanbaru, Provinz Riau, Indonesien, um Palästinenser zu unterstützen und gegen israelische Angriffe im Gazastreifen und in Ost-Jerusalem zu protestieren [Dedy Sutisna/Anadolu Agency].

Israel-Palästina: Was für ein Konflikt ist das?

Von Sayid Marcos Tenório und HajjSayid



11. Dezember 2021

Der Konflikt in Palästina hat nichts mit den Vorstellungen des gesunden Menschenverstands und der öffentlichen Meinung zu tun, die darauf abzielen, seine Dimension des Freiheitskampfes auf einen angeblichen “Religionskrieg” oder “Terrorismus” zu reduzieren. Das sind die Rechtfertigungen, mit denen die Bemühungen des palästinensischen Widerstands, sich von der Unterdrückung durch die zionistische Apartheid zu befreien, bezeichnet werden.

Ende 2019 ist mein Buch Palestina: do mito da terra prometida à terra da resistência (Palästina: Vom Mythos des gelobten Landes zum Land des Widerstands) erschienen. Das Buch zeigt, dass die historischen und politischen Probleme des seit fast hundert Jahren andauernden Konflikts nicht auf einen politisch-religiösen Streit zwischen Juden und Palästinensern zurückzuführen sind.

Ich zeige in dem Buch, dass der Konflikt Teil eines weltweiten Kontextes ist, der sich aus der Entstehung des internationalen Zionismus entwickelt hat. Der Zionismus ist eine rechtsgerichtete, jüdisch-nationalistische Bewegung, die im Europa des 19. Jahrhunderts entstand und begann, Palästina als Territorium zu beanspruchen, um einen jüdischen Staat zu errichten – eine theokratische Verirrung, die mit der Gründung Israels” im Mai 1948 Wirklichkeit wurde.

Die Zionisten und ihre Apologeten nutzen alle Medien und das Internet mit ihren sozialen Netzwerken, um dieses Narrativ zu konkretisieren und ihr Ziel zu erreichen, einen “Rauchvorhang” für das unerbittliche Streben nach der Beseitigung des palästinensischen Volkes und seiner langen Geschichte zu schaffen.

Die von den Zionisten 1897 angestrebte “nationale Heimstätte für die Juden” oder der rein jüdische Staat ist eine Strategie, die die Ausweitung jüdischer Siedlungen und die damit verbundene ethnische Säuberung beinhaltet. Diese Bewegung begann 1948, nachdem die Vereinten Nationen (UN) das säkulare Palästina in zwei Staaten aufgeteilt und später die Voraussetzungen für die Schaffung eines “Staates” ohne Grenzen, Verfassung, Regierung und Nation geschaffen hatten.

Die UNO ist für die politischen Mittel und die internationale Unterstützung des zionistischen Kolonialprojekts verantwortlich und hat die Bedingungen für die Entstehung dieses Monsters geschaffen, das in Palästina und im gesamten Nahen Osten alle Formen von Gewalt, Rassismus und Völkermord anwendet. Die israelische Führung akzeptierte und respektierte nicht die Bedingungen der Resolution 181/1947, die die Gründung eines palästinensischen Staates vorsah und der heiligen Stadt Jerusalem einen Sonderstatus einräumte.

Nach der Gründung “Israels” im Jahr 1948 begannen die zionistischen Terrormilizen mit der Besetzung palästinensischen Landes und palästinensischer Häuser durch Vertreibung und physische Vernichtung der Besitzer. Dieses Ereignis wurde als Nakba bekannt, ein arabisches Wort für die Tragödie, die sich mit dem so genannten Sechs-Tage-Krieg, einer terroristischen Aggression der israelischen Streitkräfte, die zwischen dem 5. und 10. Juni 1967 stattfand und den Gazastreifen, den Sinai (Ägypten) und die Golanhöhen (Syrien) besetzte, noch verstärkte.

Nakba-Tag 1948 – Karikatur [Carlos Latuff/MiddleEastMonitor]

Das Hauptziel des kolonialen Projekts der jüdischen Vorherrschaft ist die vollständige Entwurzelung und Zerstörung Palästinas zum alleinigen Nutzen der Juden. Ein solches Projekt zielt darauf ab, den Staat Israel auf dem gesamten Gebiet des historischen Palästina ohne definierte Grenzen und in ständiger Expansion anzuerkennen und das, was von Palästina übrig geblieben ist, in kleine Landinseln zu verwandeln, als wäre es ein Ministaat – pulverisiert, umgeben und erstickt vom Besatzer auf allen Seiten.

In den letzten 73 Jahren hat Israel mit seiner militaristischen, expansionistischen und auf Kolonialismus ausgerichteten Politik in den palästinensischen Gebieten und der Besetzung von Gebieten in den benachbarten arabischen Ländern (Jordanien, Syrien, Ägypten und Libanon) gegen das Völkerrecht verstoßen und es verletzt.

Der Aggressor ist bekanntlich Israel, das 2008/2009, 2012, 2014, 2015, 2018 und im Mai dieses Jahres asymmetrische Angriffe gegen den Gazastreifen und die Kräfte der Islamischen Widerstandsbewegung (Hamas) durchgeführt hat. Israel tut dies, um die Besatzung zu legitimieren und das Gebiet des sogenannten “jüdischen Staates” illegal auszuweiten. Gleichzeitig zerstört es die Infrastruktur des Gazastreifens und stiftet Chaos, um den palästinensischen Widerstand zu schwächen, der seit 73 Jahren für Rechte, Würde und Existenz kämpft.

Eine der besten Definitionen dafür, wohin die festgefahrene Situation führt und wohin dieser Strom fließen wird, stammt von dem Schriftsteller Ilan Pappé, einem bei den Zionisten verhassten Israeli, der die Idee vertritt, dass die einzige vernünftige Regelung ein demokratischer und säkularer Staat für alle Bewohner Palästinas zu sein scheint. Wenn eine solche Lösung nicht gefunden wird, wird der Sturm auf Israels Grenzen mit noch größerer Wucht zunehmen.

Wie Pappé in dem Artikel “Die Zweistaatenlösung ist vor einem Jahrzehnt gestorben” schreibt, mögen die Israelis die beste Kabine auf der Titanic bewohnen, aber das Schiff sinkt trotzdem weiter. Denn überall in der arabischen Welt suchen Menschen und Widerstandsbewegungen nach Wegen, um archaische Regime und unterdrückerische politische Realitäten zu verändern. Dieser Tag wird auch für Israel kommen.

Die Unbeliebtheit Israels nimmt in der ganzen Welt deutlich zu. Die Straßen mehrerer Städte in verschiedenen Ländern sind häufig Schauplatz von Demonstrationen zur Unterstützung der palästinensischen Sache und zur völligen Ablehnung der zionistischen Apartheidmaßnahmen. Gleichzeitig sind die Maßnahmen internationaler Institutionen wie des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), der eine Untersuchung der im Gazastreifen begangenen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingeleitet hat, ein positiver Schritt für die palästinensische Sache.

Dies sind wichtige Maßnahmen zugunsten der legitimen Rechte der Palästinenser. Alle Kräfte, die für Gerechtigkeit und die Achtung des Völkerrechts eintreten, müssen jedoch von ihren Ländern und insbesondere von der UNO verlangen, dass sie dazu beitragen, die israelische koloniale Besetzung zu beenden, damit die Palästinenser in Würde in ihrem angestammten Land Palästina mit Jerusalem als Hauptstadt leben können.

Für das palästinensische Volk, das so viele Jahrhunderte lang gegen die Besatzung gekämpft hat, spielt es keine Rolle, wie lange die jüdische suprematistische Apartheid in ihrem Land bleibt, denn die Zionisten werden besiegt werden, selbst mit all dem Militärapparat und der Unterstützung der USA, die “Israel” besitzt. Die Palästinenser stehen für Wahrheit und Gerechtigkeit ein.

Die Palästinenser haben einen überwältigenden Wunsch, ihre legitimen Rechte zu respektieren. Sie werden so lange kämpfen, bis ihre Rechte durch Demokratie, internationales Recht und Gerechtigkeit garantiert sind und bis das Recht der Flüchtlinge auf Rückkehr, Entschädigung und dauerhaften Verbleib im palästinensischen Land zugesagt wird. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...